חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסבחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:17

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת. השווקים באסיה נסחרים הבוקר ללא שינויים משמעותיים, גם החוזים בוול סטריט כמעט ללא שינוי.

אתמול בשעה 16:00 ננעל בפעם האחרונה המסחר ביום ראשון וכך הסתיים עידן המסחר בימי ראשון עד חמישי. ביום ראשון הבא לא יתקיים מסחר בת"א, ויום שישי הבא יהיה יום המסחר הראשון מסוגו.

אחרי שסגרנו פרק של יותר מ-70 שנה - סטטיסטיקה קטנה למה שקיבלנו מימי ראשון, או על מה שויתרנו: לפי הראל פיננסים, 49% מהתשואה של מדד ת"א 125 מאז שנת 2000 הייתה בימי ראשון - "כשקנינו בסוף יום חמישי ומכרנו בסוף יום ראשון". למה זה קרה? בהראל פיננסים מתקשים בתשובה. "בתחילה הערכנו שזה נובע מתשואה עודפת של ה-S&P 500 בימי שישי. אבל, כשבדקנו מצאנו שה-S&P 500 הניב תשואה שלילית בימי שישי בתקופה זו. ייתכן שהעדרם של משקיעים זרים בימי ראשון והנזילות הנמוכה יותר איפשר למשקיעים פרטיים, שנוטים להיות אופטימיים יותר ממשקיעים מוסדיים, להשפיע יותר על המחירים, אבל זה כבר בגדר הניחוש, נקווה שהמשקיעים הזרים יתנו פיצוי בימי שישי על העדר מסחר בימי ראשון". שאר התשואה התחלקה בין ארבעת ימי השבוע, בימי חמישי התשואה מאז 2000 היא מינוס 30%.

אתמול, בסיומו של יום מסחר תנודתי למדי, מדד ת"א 35 עלה בכ־0.4% ומדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ־1.1%. את העליות בקרב המדדים הענפיים הובילו מדד ת"א־נפט וגז ומדד קלינטק, שהתחזקו בכ־2% ובכ־1.4%, בהתאמה.

גם מדד המניות הביטחוניות בלט לחיוב וננעל בעלייה של כ־1.1%. בין המניות שהובילו את העליות במדד, נמצאת מניית חברת שירותי הלוויין אימאג'סט , שקפצה בקרוב ל־10%. זאת, לאחר שהודיעה כי קונסורציום "Space to Access", בו נכללת החברה, "נבחר לצורך הקמה והנגשה של מעבדת מו"פ לאומית להאצת פיתוח טכנולוגיות לחלל, בתקציב השתתפות ממשלתית של כ־60 מיליון שקל, לרבות מענקים ממשלתיים בסך של כ־40 מיליון שקל".

מנגד, מניות הבנקים והביטוח המשיכו להעיב על המגמה הכללית, בדומה להתנהגותן בשבוע שעבר. מדד ת"א-בנקים ירד ב-0.9% ומדד הביטוח נחלש ב-1.05%.

את הירידות בבנקים ניתן להסביר בחוסר הוודאות הנוגעת לסוגיית המיסוי, בעוד שהירידות בענף הביטוח מיוחסות למימושי רווחים על רקע עליות שערים יוצאות דופן במהלך שנת 2025. נציין כי גם לאחר המימוש הנוכחי, מדד הביטוח מציג עלייה של כ-7% מתחילת החודש וזינוק של כ-154% מתחילת השנה.

עוד אתמול, נמשכה קבלת הפנים החיובית לחברת הנדל"ן עומר הנדסה , שהנפקתה הושלמה בשבוע שעבר. החברה שעוסקת בביצוע פרויקטי בנייה בתחומי התעשייה, המלונאות, המסחר והמגורים זינקה שוב ושווי השוק הנוכחי של החברה עומד על 1.4 מיליארד שקל, תוספת של כ-200 מיליון שקל מעל השווי לפיו הונפקה.

הבוקר, נופר אנרג'י הודיעה לבורסה על השלמת עסקה למכירת 5% משותפות סולארית באירופה עם קרן נוי לקרן, עסקה שעשויה לשפר מהותית את מאזנה ומינופה. החברה תרשום רווח הון של בין 50-60 מיליון אירו ומבהירה שלהערכתה חוב פיננסי בסך של כ-720 מיליון שקל יגרע מהדוחות המאוחדים של החברה.

● שיאניות התשואה וחגיגת משקיעי הריטייל: 5 הערות על השנה ההיסטורית בבורסה

הבוקר באסיה מגמה מעורבת - בטוקיו מדד ניקיי יורד ב-0.2%, כך גם הניפטי בהודו. מנגד, שנגחאי עולה ב-0.3% ומדד הנג סנג ב-0.2%. בדרום קוריאה, מדד קוספי עולה ב-1.8%.

החוזים בוול סטריט לקראת שבוע מסחר מקוצר נסחרים הבוקר ללא שינוי. ביום רביעי, ערב השנה האזרחית, המסחר ינעל מוקדם ולמחרת לא יתקיים מסחר.

בשבוע שעבר, מדדי המניות בוול סטריט פתחו את תקופת "ראלי סנטה קלאוס" במגמה חיובית, שהשתקפה גם בסיכום השבועי בעליות שערים ובקביעת שיאים חדשים. זאת בין היתר על רקע נתונים כלכליים חיוביים והאופטימיות המתמשכת סביב תחום ה-AI. בסיומו של שבוע המסחר המקוצר בשל החג, מדד S&P 500 עלה בכ־2.3%, בעוד שמדד הדאו ג’ונס ומדד נאסד״ק הוסיפו כ־1.6% וכ־2.5% בהתאמה.

בשישי, במהלך מסחר שקט יחסית נרשמו ירידות קטנות בעוד משקיעים תהו האם המניות יצליחו לרשום "ראלי סנטה קלאוס". התקופה הזו כוללת בדרך כלל את חמשת ימי המסחר האחרונים של השנה ואת שני ימי המסחר הראשונים של השנה החדשה. הפעם, החלון נפתח ב־24 בדצמבר. היסטורית, תוצאה חיובית לוותה בעבר בעלייה ממוצעת של 1.4% במדד S&P 500 בינואר ובזינוק של 10.4% במהלך השנה כולה שלאחר מכן.

השבוע הקרוב צפוי להיות שקט על רקע תקופת החגים. לאור מיעוט בנתונים כלכליים, הנרטיב של התקררות הדרגתית באינפלציה ובשוק העבודה נותר בעינו, והמסחר צפוי להיות מושפע בעיקר מעונתיות סוף שנה, התאמות פוזיציה וסנטימנט לקראת השנה החדשה.

נתוני תעסוקה מחברת נתוני שוק העבודה ADP ופרוטוקול ישיבת דצמבר של ועדת השוק הפתוח של הפד (FOMC), שיפורסמו שניהם ביום רביעי, יעמדו במרכז תשומת הלב, כאשר בוול סטריט מקווים לפתוח את 2026 במומנטום חיובי.

● הישראלית שזכתה להמלצה חיובית, וזו שזינקה משפל של כל הזמנים

לפי בלומברג, כ־1 טריליון דולר יצאו מקרנות נאמנות אקטיביות במניות במהלך השנה, לעומת זאת, קרנות סל (ETF) פסיביות במניות הוסיפו יותר מ‑600 מיליארד דולר. כל זה קרה בעוד המשקיעים מעריכים מחדש האם כדאי לשלם עבור פורטפוליו שונה מהמדד, ואף נאלצו להתמודד עם ההשלכות כאשר ההבדל הזה לא הניב תוצאות.

הסיבה - שבע חברות טכנולוגיה בלבד, כולן אמריקאיות, כולן ענקיות בשווי שוק, מרוכזות באותו מגזר, שלטו בביצועי השוק. אך כאשר מדד S&P 500 טיפס השבוע לשיאים חדשים, המשקיעים נאלצו שוב להתמודד עם מציאות כואבת: כדי לעמוד בקצב השוק, בפועל כמעט ולא הייתה ברירה אלא להחזיק בעיקר את אותן חברות, כאשר קבוצה קטנה ומקושרת היטב של מניות-על טכנולוגיות תרמה חלק בלתי פרופורציונלי מהרווחים בשנת 2025, והמשיכה דפוס שנמשך כבר רוב העשור האחרון. מה שבלט לא היה רק שהזוכים נשארו ברובם זהים, אלא עד כמה הפער התחיל להכביד על סבלנות המשקיעים.

״הריכוזיות מקשה על מנהלי קרנות אקטיביים להצליח״ אמר דייב מאזא, מנכ״ל Roundhill Investments. ״אם אינך מבצע איזון משקל למדד שבעת המופלאות, אתה עלול להסתכן בביצועים נמוכים מהשוק". בניגוד לחזאים שחשבו שזו שנה שבה בחירת מניות יכולה להביא יתרון, זו הייתה שנה שבה עלות הסטייה מהמדד נותרה גבוהה במיוחד.

הלקח עבור המשקיעים לא היה שמנהל אקטיבי חדל לפעול, ולא שהמדד פתר את השוק, כותבים בבלומברג, "הוא היה פשוט יותר - ומעט לא נעים. אחרי עוד שנה של ריכוז רווחים, המחיר של להיות שונה נותר גבוה, ובעבור רבים, הרצון להמשיך לשלם אותו נחלש".

למרות זאת, אוסמן עלי מגולדמן סאקס סבור כי ניתן למצוא "אלפא" (תשואה עודפת על התשואה הצפויה) לא רק בחברות הטכנולוגיה הגדולות. ״השוק תמיד יתן לך משהו,״ אמר, ״פשוט צריך לחפש אותו בצורה חסרת פניות, מונעת על ידי נתונים".

2. שוקי האג"ח

כלכלני לידר שוקי הון מעריכים כי קיים פוטנציאל לירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בשוק החוב המקומי ברבעון הראשון של 2026 - זאת, בין היתר, על רקע הציפיות להורדות ריבית מצד בנק ישראל. בלידר צופים בין שתיים לשלוש הורדות ריבית נוספות עד סוף 2026. בשורה התחתונה, בלידר מאמינים כי "בהיעדר הסלמה גיאו־פוליטית, הסבירות גבוהה יותר שהתשואה לעשר שנים תתקרב לרמה של כ־3.9% מאשר ל־4.1%".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר ביציבות - 3.185 שקלים לדולר.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, ציין בסקירתו השבועית כי "המשך התחזקות השקל מגבירה לחצים על בנק ישראל להוריד ריבית ועל מנהלי השקעות, שמקטינים חשיפה למט"ח". זבז'ינסקי מייחס את ההתחזקות לתחילת חזרת התיירים לישראל, וכן לדיווחים על גידול בהשקעות בחברות הטכנולוגיה הישראליות ב־2025.

בוול סטריט ג'ורנל מנתחים את שאיפתו של דונלד טראמפ להחליש את הדולר. לפי העיתון, החלשת הדולר מול המטבע הסיני הוא האינטרסט הן של ארה"ב והן של סין, מה שיכול להפוך את שתי המעצמות ל"גדולות יותר".

זה לא קרה ב-2025, אך חלק מהכלכלנים, בהם אלה מגולדמן זאקס, אומרים שמדובר בקלף לא צפוי שכדאי לעקוב אחריו ב-2026.

ההיגיון הכלכלי מצביע על כך שדולר חלש יותר יהיה דרך יעילה לצמצם את התחרותיות של מוצרים סיניים ולהקטין את גירעון הסחר של ארה״ב, יעד שטראמפ שואף אליו זה זמן רב. "מרוויחים הרבה יותר כסף עם דולר חלש", אמר הנשיא ביולי. כשהדולר חזק, "אין תיירות, אי אפשר למכור טרקטורים, אי אפשר למכור משאיות, אי אפשר למכור כלום".

ההתנגדות, לדבריו של טראמפ, מגיעה מסין ומיפן. "כל מה שהם רוצים זה מטבע חלש", אמר, והוסיף כי המכסים שהטיל השנה יהיו "שווים הרבה יותר" אם יתבצע איזון מחדש של שערי החליפין. עם זאת, הנשיא נמנע עד כה מנקיטת צעדים שיכפו את המהלך, כמו להכריז על סין כמניפולטורית מטבע או לגבות עמלה מתוך הריבית שמשלמת ארה״ב לסין על החוב הממשלתי האמריקאי שהיא מחזיקה, הצעה שהעלה יועץ כלכלי בכיר בבית הלבן, סטיבן מיראן, עוד לפני שהצטרף לממשל טראמפ.

לעת עתה, ההנהגה הסינית מקבלת את שער היואן שבו היא מעוניינת. בעוד עודף הסחר השנתי של סין חוצה את רף טריליון הדולרים, היואן נסחר ברמה של כשבעה יואן לדולר. מדובר במטבע חזק מעט יותר לעומת רמה של 7.3 יואן לדולר בתחילת השנה, אך עדיין חלש בכ־7% לעומת מצבו לפני חמש שנים.

בשוק חופשי, מדינות שמציגות בעקביות עודפי סחר גדולים מול ארה״ב היו מוצפות בדולרים מעבר למה שהן נדרשות להן לצורך יבוא. בדומה לשוק תבואה שמוצף בהיצע לאחר יבול שופע, מחיר הדולר היה יורד מול המטבע המקומי - עד שאולי היה מושג איזון בסחר והעודף היה מתפוגג.

בפועל, לפי העיתון, בייג'ינג שומרת על תנודות המטבע בטווח צר. ממשלת סין וגופים הקשורים אליה רוכשים חלק מהדולרים העודפים וממחזרים אותם לנכסים מבוססי דולר, כמו אג״ח ממשלת ארה״ב, ובכך מבטיחים שהיואן יישאר חלש.

המשמעות היא שעובדים סינים מקבלים שכר נמוך יותר במונחים דולריים, והסחורות שלהם תחרותיות יותר. "מדיניות הסחר של סין מכוונת למעשה למקסום נתח השוק הגלובלי של היצוא שלה," אמר לוגן רייט, ראש מחקר שוק סין ב-Rhodium Group.

לסין היו כ-3.35 טריליון דולר ביתרות מטבע חוץ מדווחות רשמית נכון לנובמבר, אך בראד סטסר, עמית בכיר במועצה ליחסי חוץ (CFR), העריך כבר ב-2023 כי סך נכסי החוץ של סין קרוב יותר ל-6 טריליון דולר, כאשר כוללים גם מוסדות המדווחים לממשלה המרכזית.

סטסר העריך לאחרונה כי היואן, המכונה גם רנמינבי, עשוי להיות מתומחר בחסר של כ-30% מול הדולר. הערכה זו קיבלה חיזוק גם מאנליסטית גולדמן זאקס תרזה אלבס, שאמרה החודש כי היואן מתומחר בחסר של כ-20% עד 30%, בהתאם לשיטת החישוב. אלבס ציינה כי התחזקות היואן ב-2026 היא "אחת התחזיות שבהן יש לנו רמת ביטחון מהגבוהות ביותר".

נשיאת הבנק המרכזי האירופי, כריסטין לגארד, אמרה ב-18 בדצמבר: "ברור שמצבו הנוכחי של הרנמינבי הוא נושא שאנו עוקבים אחריו". כמה כלכלנים משפיעים טענו לאחרונה כי התחזקות משמעותית של היואן תוכל להאיץ את הצריכה ולהוציא את סין מהקיפאון הכלכלי שבו היא נמצאת.

ליו שיג’ין, יועץ כלכלי בכיר לממשלה במשך שנים רבות, אמר בנאום החודש כי גם בריטניה וארה״ב החלו את דרכן כמעצמות ייצור עם מטבעות חלשים, אך בסופו של דבר הבשילו מעבר לשלב זה.״עלינו לשאוף לאיזון בסיסי בין יבוא ליצוא״, אמר ליו, ״ולקדם מטבע חזק ובעל שימוש עולמי״.

● WSJ | חושבים שהזהב התייקר? המתכת היקרה שהציגה תשואה של פי 2 ממנו

דולר חלש יותר והחרפת מתחים גיאו־פוליטיים מגבירים את האטרקטיביות של המתכות היקרות, שכבר דחף גם את הזהב והפלטינה לשיאים היסטוריים. הזהב נסחר הבוקר ביציבות וב-4,530 דולר לאונקיה.

הכסף זינק מעל 80 דולר לאונקיה לשיא כל הזמנים, והמשיך ראלי מסחרר לסוף השנה שמונע בידי עסקאות ספקולטיביות ופער מתמשך בין היצע לביקוש. המתכת הלבנה קפצה עד 6% במהלך מסחר תנודתי במיוחד, שהוביל אותה עד ל־84 דולר לאונקיה בשעות המוקדמות של היום, לפני שירד מתחת למחיר הסגירה הקודם ואז התאוששה מחדש.

4. מאקרו

מודי שפריר, אסטרטג ראשי בבנק הפועלים מעריך שבנק ישראל יותיר את הריבית על כנה בפגישה הקרובה (5 לינואר), זאת על רקע שוק התעסוקה ההדוק מאד, השיפור במצב הכלכלי, עליית סקרי הציפיות, המדיניות הפיסקאלית המרחיבה (העלאת יעד הגרעון של הממשלה), והתגברות אי הוודאות הגיאופוליטית (אפשר למערכה נוספת עם אירן או חיזבאללה). שפריר מזכיר ש"בנק ישראל ציין בפרוטוקול הריבית האחרון כי החלטות הריבית נדרשות להיות שקולות וזהירות, בנוסף אנו נותרים גם בהערכתנו כי ריבית בנק ישראל תרד בשנת 2026 באופן מדוד מאד ותעמוד בסוף השנה על כ- 3.50-3.75%".

בארה"ב הכלכלה התרחבה ברבעון השלישי ב- 4.3% מעל הצפי, על רקע צמיחה נאה של הצריכה הפרטית שנתמכה בעליות שוקי המניות, בסיכום השנה האחרונה הכלכלה צמחה בשיעור שנתי של 2.3%. בצד המוניטארי, בפועלים מציינים ש"מרבית חברי הפד אמרו השבוע כי בכוונתם להותיר את הריבית על כנה בתקופה הקרובה, עד אשר יתבהר מצב שוק התעסוקה ורמת האינפלציה, אך השוק מתמחר הורדת ריבית נוספת עד חודש מרץ בהסתברות גבוהה יחסית (58%), ורמת ריבית של 3.06% בעוד כשנה".

באירופה, התמריצים הפיסקאליים בגרמניה והערכות השווקים כי מחזור הורדות הריבית באירופה הסתיים, וכי ייתכן כי הריבית אף תעלה לקראת סוף 2026, כל אלה תרמו לעליית תשואת האג"ח הגרמני ל-10 שנים במהלך השבוע שעבר לרמתה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2023, בתמיכת מגמת עליית התשואות הגלובאלית בטווחים הארוכים.

ביפן - תשואת האג"ח ל- 10 שנים של יפן ירדה קלות ביום שישי, אך זאת לאחר שעלתה בתחילת השבוע לרמתה הגבוהה ביותר מאז שנת 1999 (2.07%), על רקע הערכות כי הבנק המרכזי ימשיך להעלות את הריבית, והחשש ממצבה הפיסקאלי של המדינה, בפרט יחס חוב - תוצר של 236%.

שפריר מהפועלים מציין ש"עדות נוספת למצבה המאתגר של יפן מתקבלת מההיחלשות שחלה לאחרונה ביין היפני, חרף עליית התשואות החדה והעלאת הריבית, בשבוע האחרון היין היפני דווקא התחזק קלות, לאחר דברי שרת האוצר כי הממשלה שומרת לעצמה חופש פעולה להתערבות בשוק המט"ח, היות והתנודות האחרונות במטבע משקפות פעילות ספקולטיבית ולא שינוי בתנאים הכלכליים".

בסין - חרף ההאטה בצמיחה והמשבר הנמשך בשוק הנדל"ן, הבנק המרכזי של סין הותיר את ריבית הפריים להלוואות ללא שינוי, זו הפעם השביעית ברציפות. בפועלים מציינים גם שהיואן הסיני חצה במהלך השבוע האחרון את הרף הפסיכולוגי של 7 יואן לדולר, רמתו החזקה ביותר שלו מזה כ-14 חודשים.

5. תחזית

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב מנמק את הסיבה לכך ששוק המקומי, למרות שהוא יקר, אבל לא יקר מידי ועדיין צפוי לייצר תשואה עודפת על פני שווקים אחרים.

"העלייה של כמעט 50% מתחילת השנה היא החזקה ביותר מאז 2009 כשהשוק עלה 89%, אך זאת אחרי ירידה של 51% ב-2008. הפעם, העליות באו אחרי עליות של כמעט 30% ב-2024. השנה רק הבורסות בקוריאה, צ'ילה וצ'כיה השיגו תשואות גבוהות יותר מישראל. נשאלת השאלה, האם שוק המניות הישראלי הפך ליקר מדי מכדי להמשיך ולייצר תשואה עודפת בסיכון סביר?".

זבז'ינסקי מציג נתונים לפיהם היחס בין מדד ת"א 125 לתמ"ג הנומינאלי של ישראל עלה לרמה הגבוהה ביותר לפחות ב-20 השנים האחרונות, "אולם, אם נבחן את התפתחות היחס ב-20 השנים האחרונות במדינות האחרות, ישראל לא ממש חריגה. בארה"ב וביפן היחס עלה הרבה יותר".

לדבריו, "מכפיל רווח חזוי של ת"א 125 עלה בחדות לרמה הגבוהה ביותר לפחות מאז 2012. בהשוואה ל-S&P 500 זה לא חריג. היחס בין המכפיל בישראל למכפיל של מדד S&P 500 עדיין נמוך משמעותית מהרמות שהיו עד 2018. עם זאת, היחס בין המכפיל של ת"א 125 למכפיל של מדד S&P 500 במשקל שווה נמצא ברמות הגבוהות היסטוריות. גם היחס למכפיל המניות מחוץ לארה"ב (MSCI World ex US) נמצא ברמות הגבוהות. מבחינה זו, השוק הישראלי בהחלט יקר גם ביחס לשווקים האחרים".

זבזי'ינסקי מסכם בכך ששוק המניות הישראלי בהחלט יקר, אך בינתיים לא בצורה חריגה מדי ביחס לשווקים האחרים, שגם הם יקרים לפי כל אינדיקטור נהוג למדידה. "בהתחשב בהאצה הצפויה בצמיחה בשנה הקרובה בישראל, תהליך של הורדת הריבית, התחזקות השקל שמגביר את האטרקטיביות של השקעה בישראל למשקיעים המקומיים והזרים והזרם המתגבר של חסכונות הציבור באפיקי השקעה לטווח הארוך והבינוני, השוק המקומי עדיין צפוי לייצר תשואה עודפת".

"השורה התחתונה היא", אומר זבז'ינסקי, "אנו ממשיכים להמליץ על משקל יתר למניות בישראל".