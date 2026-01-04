1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

האירוע המרכזי שיעסיק את השווקים ברחבי העולם השבוע, הוא ההשתלטות האמריקאית על ונצואלה העשירה בנפט, ולכידת נשיאה, ניקולס מדורו.

בעוד שההשפעה המיידית של המבצע הצבאי המפתיע שהובילה ארה"ב ביום שבת תורגש בשוק הנפט (ראו הרחבה מטה), מדובר במהלך בעל השלכות גיאו־פוליטיות נרחבות - כאשר אנליסטים רבים, בארץ ובחו"ל, ציינו כי מדובר גם באיתות לאיראן.

טינה פורדהם, מייסדת ואסטרטגית גיאו־פוליטית ב-Fordham Global Forsight, אמרה לרויטרס כי "אני חשה שיש הרבה אופטימיות לגבי ונצואלה ביום שאחרי מדורו וצ'אבס. אני חושבת שסביר כי המציאות תהיה מבולגנת יותר". לגבי פתיחת השווקים מחר (ב'), פורדהם מאמינה כי המהלך צפוי לשים על השולחן את האפשרות לשינוי באיראן, וכן לעורר "רוחות בעלי חיים" (Animal Spirits), מונח המתאר התנהגות המושפעת מגורמים פסיכולוגיים ורגשיים במהלך תקופות של אי־ודאות.

בהקשר המקומי, השבוע נכנס לתוקף באופן רשמי שינוי ימי המסחר בבורסה המקומית, שתהיה פתוחה מעתה בימים שני עד שישי, באופן התואם ליתר השווקים הגלובליים. המשקיעים ייבחנו כיצד המתכונת החדשה תשפיע על מחזורי המסחר בת"א. אירוע נוסף שישפיע על המסחר בישראל הוא החלטת הריבית של בנק ישראל מחר (ראו הרחבה מטה).

2 מה יעשו המניות הדואליות מחר?

השווקים המרכזיים ברחבי העולם פתחו את שנת 2026 בעיקר בעליות שערים, וכך עשתה גם הבורסה בת"א, שסיכמה את אחת השנים החזקות ביותר שלה אי פעם. ביום חמישי האחרון, מדד ת"א 35 טיפס בכ-1.8% ומדד ת"א 90 קפץ בכ-2.4%, כאשר את העליות הובילו מדדי הבנקים, הקלינטק והמניות הביטחוניות.

בוול סטריט, יום המסחר הראשון של השנה החדשה היה מעט פחות חגיגי. מדד ה-S&P 500 עלה בכ-0.2%, מדד הדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.6% והנאסד"ק ננעל ביציבות. סקטור השבבים בלט לחיוב במהלך היום, ובמיוחד מניית מיקרון, שזינקה בכ-10%. הקפיצה של מיקרון באה על רקע המלצת קנייה שקיבלה מחברת ההשקעות Bernstein, שם הצביעו על הזינוק העצום בביקושים לזיכרון (RAM) לטובת בניית תשתיות AI, כגורם שצפוי לתמוך בצמיחה של החברה בטווח הארוך. ב-Bernstein העלו את מחיר היעד למניה ל-330 דולר - מה שמשקף לה אפסייד של כ-5%, לעומת מחיר הנעילה שלה ביום שישי האחרון, לאחר הזינוק.

הסנטימנט החיובי בסקטור השבבים הגיע גם למניות השבבים הדואליות הישראליות קמטק , נובה וטאואר , שיחזרו ביום שני מוול סטריט עם פערי ארביטראז' חיוביים של 8%, 5.5% ו-3%, בהתאמה. אלביט מערכות צפויה לעלות במעל 1%, בעוד שטבע ונייס יחזרו עם פערים שליליים של בין 1% ל-2%. בסך הכל, הבורסה בת"א תזכה ביום שני לדחיפה חיובית של 0.6%.

3 איך יגיבו מחירי הנפט?

בשוק הסחורות, כאמור, המשקיעים צפויים לעקוב מקרוב אחר מחירי הנפט השבוע, לאחר ההשתלטות של ארה"ב על ונצואלה. ב-CNBC מדווחים כי לא סביר שהמהלך יטלטל את שווקי האנרגיה בטווח הקרוב. ארנה לומן רסמוסן, אנליסט בכיר בחברת A/S Global Risk Management, אמר ל-CNBC כי על אף שהיקף המתקפה של ארה"ב על ונצואלה לא היה צפוי, השווקים כבר תמחרו קונפליקט בין המדינות שיביא להפרעה ביצוא הנפט. רסמוסן צופה כי מחיר נפט מסוג ברנט יעלה רק בדולר או שניים מחר - כלומר, שיעור של בין 1.5% ל-3.5%.

בשוק הקריפטו, הביטקוין התאושש מעט במהלך סוף השבוע, וביום ראשון כבש מחדש את רף ה-90 אלף דולר, לאחר שבשבועות האחרונים הוא נע ונד מתחת לרף זה. נכון ליום ראשון, המטבע נסחר במחיר של כ-91 אלף דולר.

4 מה צפוי בהחלטת הריבית של בנק ישראל?

מחר (ב'), תפורסם החלטת הריבית של בנק ישראל, שצפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 4.25%. זאת, לאחר שבהחלטה האחרונה, בסוף נובמבר, ביצע הבנק המרכזי הפחתת ריבית של רבע אחוז, לראשונה מזה כשנתיים.

על אף שהקונצנזוס בקרב הכלכלנים הוא שבנק ישראל יוותר על הורדת ריבית בהחלטה הקרובה, הם מציינים כי לא מדובר בהחלטה מובנת מאליה, לנוכח התחזקות השקל, מגמת הירידה של האינפלציה והחולשה בשוק הדיור - וצופים כי הריבית תרד ברבע אחוז בהחלטה הבאה בפברואר. בסך הכל, הכלכלנים צופים בין שתיים לארבע הורדות ריבית במהלך 2026.

5 האם ראלי "סנטה קלאוס" דילג על השווקים?

אלא אם יתרחש מהפך של הרגע האחרון, מסתמן כי ראלי "סנטה קלאוס" המסורתי בוול סטריט - רצף העליות שלעתים מאפיין את חמשת ימי המסחר האחרונים של דצמבר והיומיים הראשונים של ינואר - לא יגיע השנה. בעוד שנותר יום נוסף לתקופת הראלי, מדד ה-S&P 500 עד כה סיכם ירידה של כ-0.7%; זאת, כאשר התשואה הממוצעת שלו בתקופה זו מאז 1950 עומדת על מעל 1%.

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, מציין כי בין השנים 2000-2025, ראלי סנטה נעדר בשבע הזדמנויות. לדבריו, "במקרים אלה, הביצועים בינואר וברבעון הראשון היו חלשים יחסית... כך, למשל, מתוך אותן שבע שנים, חודש ינואר היה שלילי בחמישה מקרים, עם ירידה ממוצעת של כ-2.5% (כלומר, הסתברות של כ-29% בלבד לינואר חיובי). ההסתברות לרבעון ראשון חיובי עמדה על כ-57%, עם ירידה ממוצעת של כ-0.5%".

שטרית סיכם כי "בשורה התחתונה, היעדר ראלי סנטה עשוי לשמש אינדיקציה לסנטימנט זהיר בטווח הקצר, אך אינו משנה מהותית את התמונה הרחבה בטווח הבינוני־ארוך".