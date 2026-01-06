וואן זירו משיק חשבון השקעות עם עמלת מסחר של 0.1%

הבנק הדיגיטלי וואן זירו משיק היום (ג') חשבון השקעות חדש תחת הבטחה לעמלות המסחר הנמוכות בישראל - הן ביחס לבנקים והן ביחס לבתי ההשקעות. העלות היחידה שישלמו המשקיעים תהיה 0.1% בעת קנייה או מכירה של נייר ערך, עם עמלת מינימום של 2 דולר לניירות ערך זרים ו-2 שקלים לניירות ערך ישראליים.

מחשבון המסחר של הבורסה לניירות ערך מאפשר להשוות את עמלות הקנייה והמכירה בגופים השונים. העמלות הממוצעות כיום בשוק, בפילוח לפי תיקי ניירות ערך זרים בהיקף של 100-200 אלף שקל, נעות סביב בין כ-1.3%-2.2% בבתי ההשקעות המובילים ומטפסות לכ-2.2%-3.2% בבנקים המסורתיים.

נכון להשוואה שערכו בבנק הדיגיטלי עצמו, עמלת המינימום של 2 דולר בוואן זירו היא הזולה בפער ניכר בשוק. בבתי ההשקעות עמלת המינימום נעה בין 5 ל-7.5 דולר לפעולה, ובבנקים המסורתיים היא מאמירה עד לכ-20 דולר. פער זה משמעותי במיוחד עבור משקיעים שמבצעים פעולות בסכומים קטנים יחסית. בנוסף, החשבון החדש אינו כולל דמי משמרת או דמי טיפול חודשיים ואינו דורש הפקדה מינימלית.

בשלב ראשון, מבחינת הבורסה בתל אביב, ניתן יהיה לסחור בעיקר במדד ת"א 125. על-פי הבנק הדיגיטלי, עד סוף הרבעון יתאפשרו השקעות נוספות בבורסה המקומית.

בוואן זירו מעריכים כי עד סוף 2026 פעילות הבנק תתאזן ותחדל להיות הפסדית. ההשקה מגיעה בתוך התחרות המתגברת בזירת הבנקאות הדיגיטלית. בספטמבר האחרון השיק היזם ניר צוק את בנק אש, שמציע אף הוא חשבון ללא עמלות עו"ש ושיתוף בהכנסות עם הלקוחות. אולם בניגוד לוואן זירו, בנק אש הודיע כי אינו מתכנן להציע מסחר בניירות ערך - מה שמשאיר את וואן זירו לבדו בזירה הזו בקרב הבנקים הדיגיטליים, בניסיון להישאר תחרותיים מולם.