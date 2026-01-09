עליות באירופה; החוזים בוול סטריט יציבים לקראת דוח התעסוקה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:00

המסחר באירופה מתנהל בעליות - פריז עולה ב-0.8%, לונדון ופרנקפורט ב-0.5%.

באירופה מתבשלת עסקת ענק בשוק הכרייה: מניית גלנקור , הנסחרת בלונדון, מזנקת לאחר שאושר כי הצעת רכש אפשרית מצד ריו טינטו בהיקף של כ־260 מיליארד דולר חזרה לשולחן.

המניה נסחרה בעלייה של מעט מעל 8%. במקביל, מניית ריו טינטו בלונדון יורדת ב־1.6% בפתיחת המסחר, לאחר שמנייתה באוסטרליה סיימה את יום המסחר בירידה של 6.3%.

אם העסקה תושלם, היא תיצור את חברת הכרייה הגדולה בעולם. מניות כרייה אירופיות עלו במסחר המוקדם ביום שישי, כאשר מדד Stoxx Europe Basic Resources הוסיף כ־0.5%. מניית חברת כריית הנחושת Antofagasta קפצה ב־3%, בעוד Anglo American עלתה ב־2.3%.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים ביציבות לקראת פרסום דו״ח התעסוקה אחר הצהריים והכרעה אפשרית של בית המשפט העליון בארה״ב בנוגע למכסים. בית המשפט העליון עשוי לפרסם פסיקה בנוגע לחוקיות המכסים שהטיל הנשיא דונלד טראמפ, פסיקה שעשויה להשפיע על מדיניות הסחר ועל מצבה הפיסקלי של ארה״ב.

וול סטריט עדיין בדרך לשבוע חיובי, מדד S&P 500 עלה בכ־0.9% מתחילת השבוע, בעוד שמדדי דאו ג’ונס ונאסד״ק עלו בכ־1.8% ובכ־1.1%, בהתאמה.

אתמול ננעל המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת - נאסד"ק ירד ב-0.5%, ירידה ראשונה השבוע על רקע ירידות במניות הענק אנבידיה , אפל , ומטא פלטפורמס (פייסבוק). חולשה בולטת נרשמה במניות האחסון: ווסטרן דיגיטל צנחה ב-8.9% וסנדיסק איבדה 7.5%.

דאו ג'ונס סיים בעלייה של 0.55% ו-S&P 500 ללא שינוי, אך בתוך המדד בלטה שוב הרוטציה ממניות הטכנולוגיה אל מניות מסורתיות יותר. מגזר הטכנלוגיה השיל 1.5%, מגזר האנרגיה לעומת זאת זינק ב-3% ומגזר מוצרי הצריכה הבסיסיים ב-2.5%. בנוסף, הכסף גם זרם למניות הקטנות כשמדד ראסל 2000 עלה ב-1%.

מעט מתחת לרדאר התרחש ביומיים האחרונים מהפך בצמרת - שווי השוק של חברת האם של גוגל, אלפאבית עקף כבר שלשום את זה של אפל לראשונה מאז 2019. שווי השוק של אלפאבית עומד כעת על 3.9 טריליון דולר ושל אפל הוא כ-3.8 טריליון דולר. מיקרוסופט רביעית עם שווי שוק של כ-3.5 טריליון דולר.

אתמול פורסם שאנבידיה מבקשת את הכסף מראש: החברה מחייבת לקוחות סינים המבקשים לרכוש את שבבי הבינה המלאכותית H200 שלה בתשלום מלא מראש, במטרה להגן על עצמה מפני אי־הוודאות המתמשכת סביב אישור המשלוחים מצד בייג’ין. כך מסרו שני גורמים המעורים בפרטים.

מניות הביטחון זינקו לאחר שהנשיא דונלד טראמפ אותת על כוונתו להגדיל את ההוצאות הצבאיות לטריליון וחצי דולר בשנת 2027. . נורת'רופ גרומן , לוקהיד מרטין וקראטוס דיפנס עלו במעל 6%, גם RTX מעל 4%.

● שעשוע על עסקת הענק של מובילאיי: "הדבר הכי טוב שקרה לחברה". וכמה הוא ירוויח ממנה?

מניית מובילאיי נפלה בכ-7% וממשיכה את רכבת ההרים של הימים האחרונים: אחרי שזינקה שלשום (ד') בפתיחת המסחר ב-17% אך סיימה אותו עם עלייה של כ-1%. מלבד רכישת חברת הרובוטיקה מנטי המשקיעים מגיבים לעניין נוסף. במצגת של מייסד ומנכ"ל מובילאיי פרופ' אמנון שעשוע בכנס CES שלשום, הוא דיבר על צבר ההזמנות של החברה לשנים הבאות, ואמר שההכנסות כתזכורת כי "אנחנו עם קצת פחות מ-2 מיליארד דולר הכנסות ב-2025". המשקיעים התאכזבו.

עוד ישראליות בוול סטריט שירדו אתמול הן מניות השבבים בהתאם למגמה הכללית. טאואר סמיקונדקטור בכ-5%, קמטק ונובה ירדו אף הן.

מחירי הנפט עולים היום בעוד השוק שוקל את איומיו של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ כלפי איראן, ובמקביל התמקד בצעדי הממשל שלו להחמרת השליטה על יצוא הנפט ומגזר האנרגיה של ונצואלה.