11:41

הזהב כבש היום לשיא היסטורי חדש, והאריך את הראלי החד בעוד משקיעים נוהרים לנכסי חוף מבטחים על רקע טלטלות גיאופוליטיות ומדיניות בימים האחרונים.

מחיר הזהב בשוק הספוט זינק בכ־2% והגיע ליותר מ־4,600 דולר לאונקיה לראשונה אי פעם, לפני שמחק מעט מהעליות, כך לפי נתוני LSEG. מתחילת השנה בלבד עלו המחירים בכ־6%. הזינוק מגיע בעקבות החששות בארה"ב לעצמאות הפדרל ריזרב.

גם החוזים בוול סטריט יורדים הבוקר בעד 0.8% בעקבות החקירה הפלילית שנפתחה נגד יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול. הסיבה הרשמית לחקירה נעוצה בעדות שמסר פאוול אודות השיפוץ הנרחב שבוצע במטה הבנק המרכזי בבירה וושינגטון, ועלותו הסתכמה בכ-2.5 מיליארד דולר.

פאוול אמר שהחקירה היא תוצאה של כך שהפד שמר על עצמאות ולא יישר קו עם הדרישה של הנשיא דונלד טראמפ בנושא הריבית.

בריאיון קצר ל־NBC News אתמול, טראמפ התעקש כי לא ידע על החקירה. כשנשאל האם מטרת החקירה היא להפעיל לחץ על פאוול בנוגע לריבית, השיב טראמפ: ״לא. אפילו לא הייתי חושב לעשות את זה בצורה כזאת".

בהראל פיננסים מצטטים מומחה לענייני הפד: "זה נשמע כמו נקמה טראמפיסטית וניסיון ללחוץ על פאוול לעזוב בחודש מאי לא רק את תפקידו כנגיד אלא גם את תפקידו במועצת הנגידים. אם פאוול יישאר, זה יסבך את הרוב שטראמפ רוצה שם - טראמפ צריך את הכיסאות האלה".

11:32

מניית טבע מזנקת במסחר המוקדם. החברה פרסמה הלילה שתי הודעות חיוביות: הראשונה נוגעת לשיתוף פעולה עם חברת Royalty Pharma להאצת פיתוח תרופה מקורית המיועדת לטיפול במחלת העור הכרונית ויטיליגו, והשנייה היא עיקרי הדברים שיאמר מחר (ג') המנכ"ל ריצ'רד פרנסיס בכנס הבריאות השנתי של ג'יי.פי מורגן, וכוללת תחזיות לשנים הבאות.

במקביל טבע פרסמה תחזיות לשנים הקרובות. התחזית ל-2025 היא כפי שניתנה קודם לכן, אך טבע מציינת שבהכנסות היא תהיה קרובה לרף התחתון של התחזית (16.8-17 מיליארד דולר), ב-EBITDA היא תהיה באמצע הטווח (4.8-5 מיליארד דולר), ברווח הנקי למניה קרוב לרף העליון (2.55-2.65 דולר) וכך גם בתזרים החופשי (1.6-1.9 מיליארד דולר).

10:37

המסחר באירופה מתנהל בירידות הבוקר, בורסת פריז יורדת ב-0.5%, לונדון ופרנקפורט בכ-0.2%.

בי סמיקונדקטור אינדסטריס מצפה שההזמנות לרבעון הרביעי יעלו על 250 מיליון אירו (292.2 מיליון דולר) - עלייה של 43% לעומת 174.7 מיליון האירו שנרשמו ברבעון השלישי, וזינוק של 105% בהשוואה לאשתקד. מניית החברה המפתחת ומייצרת ציוד למוליכים למחצה, פתחה את יום המסחר ביום שני בעלייה של כמעט 8%. החברה ההולנדית צפויה לדווח על תוצאותיה לרבעון הרביעי בחודש הבא.

במקביל, מניית הייניקן (Heineken) עלתה בכמעט 1% בשעות הבוקר, לאחר שהמנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון, דולף ואן דן ברינק, הודיע על כוונתו לפרוש מתפקידו ב-31 במאי. מועצת המנהלים של ענקית הבירה מאמסטרדם מסרה כי תחל בתהליך לאיתור יורש לוואן דן ברינק, המכהן בתפקיד מזה כמעט שש שנים.

מניית אביווקס זינקה ב-23% ביום שני, כאשר מניית הביוטכנולוגיה הצרפתית נותרה, על פי הדיווחים, יעד לשמועות על רכישה. מניית החברה, שרשמה ראלי של כמעט 1,700% בשנה שעברה, חוותה תנודות חדות במהלך השבוע האחרון.

08:50

באסיה נפתח השבוע בעליות - מדד שנגחאי ומדד הנג סנג עולים ב-0.8%, מדד קוספי של דרום קוריאה עולה ב-0.4%, מדד הניפטי של הודו משיל כ-0.3%. ביפן לא מתקיים היום מסחר.

● מכמעט 30 מיליארד שקל ל־6 מיליארד: האם טרנד ה- S&P 500 חלף?

המדדים המרכזיים בוול סטריט נסגרו בסוף השבוע בעליות שערים, לאחר דו"ח התעסוקה שהנמיך את הציפיות להורדת ריבית החודש. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש בבית הלבן עם מנהלי חברות הנפט, בעקבות הצהרתו על השתלטות על תעשיית הנפט של ונצואלה. בנוסף, ציפו המשקיעים להחלטה של בית המשפט העליון בנושא חוקיות המכסים של הממשל, אך ההחלטה לא התקבלה.

מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5% וננעל בשיא, ובסיכום שבועי השלים עליה של 2.3%, S&P 500 טיפס ב-0.7%, גם כן לרמת שיא, ועלה ב-1.6% בסיכום שבועי, נאסד"ק הוסיף 0.8% לערכו, ובסיכום שבועי עלה ב-1.9%.

מניותיהן של חברות האנרגיה הגרעינית ויסטרה ואוקלו זינקו ב-11% ו-8%, בהתאמה, לאחר שחתמו על חוזים על מטא פלטפורמס (פייסבוק) לאספקת אנרגיה למרכזי הנתונים שלה. מטא עלתה ב-1.1% .

מניית אינטל זינקה ב-10.8%, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הודעה המחמיאה לחברה, בעקבות פגישתו עם המנכ"ל ליפ-בו טאן. "ממשלת ארה"ב גאה להיות בעלת מניות של אינטל, וכבר הכניסה באמצעות הבעלות הזו עשרות מיליארדי דולרים לעם האמריקאי - בארבעה חודשים בלבד ", כתב.

מניית ג'נרל מוטורס נפלה ב-2.7%, לאחר שיצרנית המכוניות הודיעה אמש כי תספוג הפסד של 7.1 מיליארד דולר בגין השקעתה במכוניות חשמליות.

זינוק יוצא־דופן נרשם במניית ולנס ביום שישי: המניה קפצה ב-59% במחזור מסחר עצום, שגבוה יותר מפי 30 מיום מסחר ממוצע במניה. ייתכן שהזינוק במניה קשור לציוץ ב-X ולפוסט ברשת החברתית רדיט שפורסם על־ידי "Serenity" - משתמש לא מזוהה בשמו. בציוץ ובפוסט נכתב על טעות בשל פרסום שגוי באחד האתרים בנוגע להיקף מלאי גדול של ולנס.

השבוע, נתוני מחירי הצרכן יתפרסמו ביום שלישי, וביום רביעי יגיעו נתוני מחירי היצרן והמכירות הקמעונאיות, כשסוחרים עוקבים אחר אותות לגבי מדיניות הריבית של הפד במפגש הריבית בסוף החודש, כשהשוק מעניק סיכוי של 95% שהריבית תישאר ללא שינוי.

במקביל, עונת הדוחות מתחילה עם הבנקים הגדולים: ג'יי.פי.מורגן תדווח בשלישי, וולס פארגו ובנק אוף אמריקה ברביעי, יום אחר ידווחו גולדמן סאקס ומורגן סטנלי לצד יצרנית השבבים TSMC.

בארה"ב, התשואה על איגרות חוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה בנקודת בסיס אחת לרמה של 4.170%. התשואה על האג"ח האמריקאיות לשנתיים עלתה בארבע נקודות בסיס לרמה של 3.54%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו עליות נאות של מעל 2% וננעל ברמתו הגבוהה ביותר מאז תחילת דצמבר, והשלים עליה שבועית של יותר מ-3%, על רקע ההסלמה במהומות באיראן וההתפתחויות בוונצואלה. החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה בפברואר עלו ב-2.4% וננעלו ברמה של 59.12 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. זו היתה הסגירה הגבוהה ביותר מאז 5 בדצמבר.

המשקיעים ממתינים לתוצאות פגישתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבית הלבן עם מנכ"לי חברות האנרגיה הגדולות, כדי לקבל יותר בהירות לגבי תוכניותיה של ארה"ב לתעשיית הנפט של ונצואלה. טראמפ אמר לפני הפגישה כי ענקיות הנפט ישקיעו לפחות 100 מיליארד דולר בוונצואלה.

עיניי המשקיעים יופנו השבוע למדדהמחירים לצרכן בארה"ב, אשר יפורסם בשלישי, בהתאמה. הציפיות בשוק הן לעלייה חודשית של 0.3% באינפלציה ועלייה של 2.7% בקצב השנתי.

בשישי, נתונים שפירסם היום משרד העבודה האמריקאי הראו שמספר המשרות שנוספו לשוק התעסוקה האמריקאי בדצמבר היה 50 אלף, מתחת לתחזיות. עם זאת, שיעור האבטלה ירד מ-4.5% ל-4.4%. בעקבות דו"ח התעסוקה הפחיתו הסוחרים את ההימורים שלהם על הורדת הריבית החודש. החוזים על הריבית הפדרלית, המשקפים את ציפיות השוק מהריבית בארה"ב, מעניקים סיכוי של 95% לכך שהריבית תישאר ללא שינוי, בטווח של 3.50%-3.75%, לפי CME.