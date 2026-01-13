רבים מראשי הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם פרסמו היום (ג') הצהרה משותפת בתמיכה ביו"ר הבנק הפדרלי האמריקאי, ג’רום פאוול, לאחר שממשל טראמפ איים להעמידו לדין פלילי.

יו"ר הפד עומד במרכז חקירה פלילית שמנהל הממשל האמריקאי בנוגע לשיפוץ מטה הפד, חקירה שאותה פאוול כינה "תירוץ" שנועד לאפשר לנשיא להשיג השפעה על מדיניות הריבית.

נגידי הבנק המרכזי האירופי, בנק אנגליה, בנק קנדה ושמונה מוסדות נוספים, אמרו כי פאוול פעל ביושרה וכי עצמאות הבנקים המרכזיים חיונית לשמירה על יציבות המחירים והשווקים הפיננסיים.

"אנו עומדים בסולידריות מלאה עם מערכת הפדרל ריזרב ועם היו"ר שלה ג'רום פאוול, נאמר בהצהרה המשותפת והדי נדירה של הבנקאים המרכזיים, "עצמאות הבנקים המרכזיים היא אבן יסוד ליציבות מחירים, יציבות פיננסית ויציבות כלכלית, לטובת האזרחים שאותם אנו משרתים".

החקירה האמריקאית כבר עוררה ביקורת בעולם הפיננסי, וגם מצד כמה חברים בכירים במפלגה הרפובליקאית של הנשיא טראמפ.

הנגידים חוששים כי השפעה פוליטית על הפד, תפגע באמון הציבור במחויבותו של הבנק ליעד האינפלציה שלו, דבר שעלול להוביל לעלייה באינפלציה ולתנודתיות בשווקים העולמיים.

מאחר שארה"ב היא הכלכלה הדומיננטית בעולם, אינפלציה גבוהה יותר שם עלולה להיות מוצאת דרך השווקים הפיננסיים למדינות אחרות, ולהקשות על בנקים מרכזיים נוספים לשמור על יציבות מחירים.

"לכן חיוני לשמור על אותה עצמאות, תוך כיבוד מלא של שלטון החוק ושל האחריות הדמוקרטית", נאמר בהצהרה.

בין החותמים היו נגידי הבנקים המרכזיים של שבדיה, דנמרק, שווייץ, אוסטרליה, דרום קוריאה, ברזיל וצרפת, וכן יו'ר הבנק להסדרים בינלאומיים (BIS), גוף גג לבנקים מרכזיים.