חברת הפינטק טיפלתי החלה היום במהלך פיטורים נוסף, שבמסגרתו זומנו עובדים בישראל ובחו"ל לשימוע. בשלב זה החברה אינה מפרסמת את מספר העובדים הכלולים במהלך, אך לפי הערכות בענף מדובר ביותר מ-100 עובדים.

כאמור, זהו גל פיטורים נוסף, כחודשיים בלבד לאחר מהלך התייעלות שבמסגרתו פיטרה החברה עשרות עובדים, מהם כ־40 בישראל, על רקע שינוי אסטרטגי במבנה מערכי המכירות. במסגרת המהלך הקודם צמצמה טיפלתי את פעילותה מול לקוחות קטנים שאינם נחשבים רווחיים, והתמקדה בשוק ה־mid-market- כלומר חברות בינוניות המייצרות הכנסות חוזרות משמעותיות, כחלק מהתאמה לתנאי השוק וליעדי הצמיחה שלה.

בספטמבר האחרון הודיעה טיפלתי על גיוס חוב של 200 מיליון דולר מקרן Hercules Capital, גיוס שנועד לספק לה גמישות פיננסית להמשך פיתוח והשקעה בפלטפורמת האוטומציה הפיננסית וביכולות בינה מלאכותית. במקביל דיווחה החברה כי חצתה רף של 200 מיליון דולר בהכנסות חוזרות שנתיות (ARR), וכי היקף התשלומים שהיא מעבדת גדל ביותר מ־30% בשנה האחרונה והגיע לכ־75 מיליארד דולר.

טיפלתי נוסדה ב־2010 על ידי חן עמית, המכהן כמנכ"ל, ואורן זאב, יו"ר החברה ואחד המשקיעים הראשונים בה. משרדיה הראשיים נמצאים בקליפורניה, והיא מפעילה מרכז פיתוח בישראל. בשיאה, ב־2021, גייסה החברה 270 מיליון דולר לפי שווי של 8.3 מיליארד דולר. מטיפלתי לא נמסרה תגובה.