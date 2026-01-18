ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
איילון צפון ייחסם הלילה לצורך עבודות הקמת גשר יצחק נבון
איילון צפון ייחסם הלילה לצורך עבודות הקמת גשר יצחק נבון

במסגרת העבודות ייחסמו כלל נתיבי הנסיעה באיילון צפון במקטע שבין מחלפי השלום וההלכה, מהשעה 23:00 עד ל-05:00 בבוקר למחרת • הגשר המוקם צפוי לחבר בין שכונת נחלת יצחק לבין אזור התעסוקה ממערב לנתיבים, בסביבת מידטאון 

סתיו ליבנה 10:55
צומת השלום, איילון / צילום: Shutterstock
דרך איילון לכיוון צפון תיחסם הלילה (בין ראשון לשני), בין מחלף השלום למחלף ההלכה, לצורך עבודות להקמת גשר יצחק נבון בתל אביב. החסימה תחל בשעה 23:00 ותימשך עד לשעה 05:00 בבוקר למחרת.

בעלות של 8 מיליארד שקל: נתיבי ישראל בבליץ חריג של מכרזים

במסגרת העבודות ייחסמו כלל נתיבי הנסיעה באיילון צפון במקטע זה, וכן רמפת הכניסה לאיילון צפון ממחלף השלום.

הגשר מוקם מעל נתיבי איילון וצפוי לחבר בין רחוב עמק ברכה בשכונת נחלת יצחק לבין אזור התעסוקה ממערב לנתיבים, בסביבת מידטאון, סמוך לדרך מנחם בגין ולתחנת שאול המלך של הרכבת הקלה.

אורכו של הגשר כ־104 מטרים, והוא יכלול כביש דו-סטרי, שבילי אופניים ומדרכות להולכי רגל. עבודות ההקמה מבוצעות על ידי חברה בינלאומית, בשיטת הדחיקה. בשלב זה מוקם הבסיס לדחיקת הגשר, ובחודשים הקרובים צפויות להימשך עבודות הדחיקה עצמן.

במהלך החסימה הלילית צפויים שיבושי תנועה בצירים הסמוכים, וכן שינויים זמניים בפעילות התחבורה הציבורית באזור.