50 מיליון שקל בשבוע: שסטוביץ ממשיכה להגדיל את תיק המניות

מסע הרכישות של יבואנית מוצרי הצריכה שסטוביץ בבורסה בת"א נמשך עם השקעות של כמעט 50 מיליון שקל בשבוע האחרון. אלו, מצטרפות לשורה של השקעות שביצעה היבואנית הוותיקה בשוק המקומי בשנתיים האחרונות בהיקף של מעל 200 מיליון שקל.

בסוף השבוע שעבר, נכנסה שסטוביץ להשקעה של 20 מיליון שקל בחברת הנדל"ן האנרגיה המתחדשת, להב אל.אר. זאת, כחלק מגיוס פרטי בהיקף כולל של כ־120 מיליון שקל אותו ביצעה להב , שבשליטת אבי לוי (43%), בהובלת חברת הביטוח מנורה . הגיוס, בוצע ימים ספורים לאחר שחברת הבת של להב, דלק ישראל, זכתה במכרז לרכישת חברת התקשורת הוט מובייל תמורת 1.88 מיליארד שקל.

כמה ימים לאחר מכן, ביצעה שסטוביץ השקעה גם בקרן הריט למגורים מגוריט , כחלק מגיוס פרטי. במסגרתו, רכשה שסטוביץ מניות ואופציות של מגוריט תמורת סכום של כ־27.5 מיליון שקל, אשר צפוי להפוך אותה לבעלת עניין בקרן (החזקה של כ־5.1%). זאת, כחלק מהנפקה פרטית שביצעה הקרן, בניהולו של ארז רוזנבוך, בהיקף כולל של כ־147.5 מיליון שקל, בהובלת בית ההשקעות מור.

הרוויחה עשרות מיליונים

שסטוביץ, שנוסדה ב־1954, היא אחת מהיבואניות הגדולות והוותיקות בישראל המחזיקה בשלל מותגי מזון, הלבשה, טיפוח וטואלטיקה - בהם פסטה ברילה, משחת השיניים קולגייט ומותג הקוסמטיקה רבלון. כיום, נמצאת החברה בשליטה מלאה של איש העסקים יוני שסטוביץ, בנם של המייסדים שמעון ובלה שסטוביץ.

בדומה לעסקים נוספים בעלי שיעור רווחיות גבוה שמושפעים באופן ישיר מהצרכן הפרטי, גם שסטוביץ מעדיפה לפעול מתחת לרדאר הציבורי, כדי למזער את החשיפה של הציבור לביצועים שלה, ובכך לצמצם את הביקורת הציבורית כלפיה. אלא, שכאמור, בשנתיים האחרונות חל שינוי מסוים במדיניות של שסטוביץ, שאמנם רחוקה ממהלך של כניסה לבורסה, אך היא העלתה פרופיל בכל מה שקשור לעסקאות שהחברה מבצעת בבורסה.

אחת ההשקעות הבולטות של שסטוביץ, וזו שהעלתה אותה על הרדאר הציבורי, היא בבית ההשקעות מור . לקראת סוף שנת 2024 ותחילת 2025 - רכשה החברה מניות של מור בהיקף של כ־49 מיליון שקל, והפכה לראשונה לבעלת עניין בחברה ציבורית. על מהלך זה מורווחת שסטוביץ במעל 100 מיליון שקל, לאחר שבחברה מימשו בשנה החולפת את מרבית מניותיהם תוך פחות משנה.

בשנת 2024, גם השתתפה שסטוביץ בגיוס הון שביצעה חברת התעופה אל על בהיקף של כ־7 מיליון שקל, כשההערכות הן שהיא מימשה לפחות חלק מההשקעה לאחר שהמניה טיפסה מאז בכמעט 260%.

מאז ההשקעה המוצלחת באל על ובמור, הרחיבה שסטוביץ את פורטפוליו ההשקעות שלה במגוון חברות - מפיננסים דרך בנדל"ן ועד טכנולוגיה ומזון, שעל כולן היא רושמת רווחים של מיליוני שקלים.