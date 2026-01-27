מגמה חיובית באסיה; טראמפ מטיל מכס חדש על דרום קוריאה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:02

באסיה עליות הבוקר, בורסת טוקיו מתאוששת היום ועולה ב-0.5%, מדד הנג סנג בהונג קונג עולה ב-1%, בורסת הודו עולה ב-0.5%, שנגחאי ללא שינוי.

בורסת דרום קוריאה מזנקת בכ-2% למרות שטראמפ תקף את המדינה במהלך הלילה, ואמר כי יעלה את המכסים על הכלכלה הרביעית בגודלה באסיה. טראמפ כתב ב-Truth Social כי הפרלמנט של המדינה לא אישר את הסכם הסחר של סיאול עם וושינגטון, וכי המכסים על דרום קוריאה יעלו ל-25% מ-15%. ענקיות הרכב יונדאי וקיה יורדות בכ-1%.

החוזים בוול סטריט ירוקים הבוקר ומסמנים עליות של כ-0.5%.

לאחר שבועיים רצופים של הפסדים, וול סטריט פתחה אתמול את השבוע בעליות -נאסד"ק עלה בכ-0.4%, ה-S&P 500 בכ-0.5% והדאו ג'ונס בכ-0.6%.

מיקרוסופט השיקה אתמול את Maia 200, שבב AI מתקדם. השבב נועד להעניק למיקרוסופט גמישות רבה יותר בבחירת המעבדים, עד כה היא נשענת על מעבדים שמפתחות אנבידיה או AMD .

ב-CNBC דווח אתמול שנייקי מפטרת 775 עובדים, כחלק מהמטרה של החברה להגדיל רווחיות ולהאיץ את השימוש שלה ב"אוטומציה".

מניית ספקית תשתיות ה-AI קורוויב זינקה בכ-10% לאחר שאנבידיה הודיעה כי תשקיע בה 2 מיליארד דולר. לפי הודעת אנבידיה, החברה רכשה מניות במחיר של 87.2 דולר, דיסקאונט של כ-5.7 דולר על מחיר המניה בנעילה של יום שישי האחרון.

מניית גיים סטופ זינקה בכמעט 8% בעקבות החדשות לפיהן מייקל ברי, המשקיע שהתפרסם בזכות ההימור שלו נגד שוק הדיור האמריקאי לפני המשבר הפיננסי, חשף כי הוא רוכש מניות של גיימסטופ, שבעבר הייתה כוכבת מניות המם.

מניית חברת האסתטיקה הרפואית אינמוד זינקה אתמול בכ-10%. לגלובס נודע לפני ימים אחדים שאיש העסקים מאיר שמיר עשוי לרכוש את החברה הישראלית כחלק מקבוצת משקיעים את החברה.

בשוק החוב האמריקאי, תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים ירדו כעת בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.21%. זאת, לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, בערב יום רביעי הקרוב.

ביוליוס בר מעריכים שלמרות גורמי סיכון, התשואות הגלובליות נותרו יציבות. "משקיעי האג"ח פתחו את 2026 כשהם מתמודדים עם מכירת חיסול באג"ח הממשלתיות של יפן, ספקולציות סביב זהות יו"ר הפד הבא, סיכון להשבתה נוספת של הממשל האמריקאי, והמתנה לפסיקת בית המשפט בנוגע למכסים", כותב דאריו מסי, ראש תחום אנליזת אג"ח ביוליוס בר. "למרות זאת, התשואות הגלובליות נותרו יציבות ורמת התנודתיות נותרה נמוכה. לאור זאת, אנו חשים בנוח להחזיק בחשיפת יתר מתונה למח"מ באג"ח בדולר ובאירו".

בשוק הסחורות, שבוע המסחר נפתח עם פריצת רף ה־5,000 דולר לאונקיית זהב, שלושה חודשים לאחר שעבר לראשונה את רף ה־4,000 דולר. זאת, כחלק ממה שנקרא Debasement Trade - הרצון לגדר את ההשקעה מפני שחיקת מטבעות, ובפרט הדולר.

מחירי הכסף זינקו כאשר חוזה העתיד לחודש הקרוב קפץ ב-14% לשיא חדש - העלייה היומית החדה ביותר מאז מרץ 1985, לפי Dow Jones Market Data. המחיר העדכני, 115.08 דולר לאונקיית טרוי, גבוה ב-64% - או 44.95 דולר - מהמחיר בסוף 2025.

על כך כתבו ביוליוס בר כי "מנקודת מבטנו, המחירים אינם משקפים עוד את ערך המתכת, אלא את המוכנות לשלם", וכי "בהתחשב בגודל הצנוע של שוק הכסף, לא נדרשים סכומי כסף גדולים כדי להזיז את המחירים. אנו ממשיכים לראות את הזרמים השוקיים, ולא היסודות, כגורם המוביל".

עוד ציינו שם כי "הגורם הפונדמנטלי היחיד שאנו רואים שיכול להצדיק את רמות המחיר הגבוהות הנוכחיות הוא שחיקה ממושכת של ערך הדולר האמריקאי, ואובדן אמון רחב יותר במטבע כמרכזי בעולם. אמנם אנו פסימיים לגבי הדולר האמריקאי, אך מצבים כאלה עדיין נראים לנו בלתי סבירים".

רפי גוזלן, כלכלן ראשי, IBI בית השקעות כתב בסקירתו שבתחילת השבוע נרשמה עלייה מסויימת בפרמיית הסיכון בשווקים וזאת עד לנקודה בה טראמפ הצהיר כי סוגיית גרינלנד לא תיפתר בעימות צבאי וחזר בו מהכוונה להטלת מכסים על מספר מדינות באירופה.

"עם זאת, החזרת איום העלאת המכסים על שותפות הסחר העיקריות לתמונה, לאחר תקופה של רגיעה ממושכת בנושא, הובילה לעלייה מחודשת בפרמיית הסיכון הנדרשת על נכסים אמריקאיים, אך בעוצמה מתונה ביחס לזו שנרשמה בתחילת 2025".

כך, במהלך השבוע האחרון העלייה בפרמיית הסיכון הייתה רוחבית על כלל הנכסים האמריקאים, ובלטה בסופוו של דבר בעיקר בהיחלשות של הדולר בעולם, כאשר במהלך השבוע היא לוותה גם בעליית תשואות בשוק איגרות החוב ובחולשה בנכסי הסיכון.

"למרות זאת, מעבר לכך שהעלייה הייתה זמנית, רמת פרמיית הסיכון ממשיכה לנוע ברמות נמוכות מאוד, למעט בשוק איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב שבו הפרמייה הגבוהה נובעת משילוב של ירידה במשמעת הפיסקאלית וחשש לפגיעה בעצמאות הפד".

"בסופו של דבר המהלך הבולט בשבוע האחרון התרחש בשוק המט"ח, עם היחלשות של הדולר שאינה מוסברת בפערי הריביות, ולמעשה משקפת עלייה רוחבית בפרמיית הסיכון על נכסים אמריקאים. לעומת זאת, פרמיית הסיכון בשוק המניות ובשוק איגרות החוב הקונצרניות נותרה נמוכה מאוד, והשינויים בהם שיקפו בעיקר את ההשפעה שנבעה מעליית התשואות בשוק הממשלתי".