משפחת שטראוס, בעלת השליטה (50.9%) בחברת המזון הגדולה בבורסה, שטראוס , מכרה הערב למוסדיים כ-2.8% ממניות החברה ב-405 מיליון שקל. המכירה בוצעה במחיר של 114.5 שקלים למניה, דיסקאונט של 3% על מחיר המניה בבורסה.

נזכיר כי לפני כחצי שנה, מכרה שטראוס לבית ההשקעות אלטשולר שחם נתח נוסף של 2% ממניות החברה, תמורת 209 מיליון שקל. בתחילת 2024, מכרה המשפחה עוד 4% מהמניות תמורת 330 מיליון שקל.

בין לבין, בשלהי אותה שנה, מכרה שטראוס את החזקותיה בשתי החברות הבנות סברה ואובלה בתחום המטבלים והממרחים לשותפתה פפסיקו, זאת לאחר אירוע ריקול בעקבות סלמונלה. ב-2021, התגלו ממצאי סלמונלה, לא בפעם הראשונה, במפעלה של סברה בארה"ב והמפעל הפסיק את פעילותו לתקופה ארוכה. התוצאה הייתה שמתחרות אחרות הצליחו לתפוס נתחי שוק גדולים יותר על חשבונה של סברה.

מניית שטראוס עלתה ב-47% במהלך שלוש השנים האחרונות והיא נסחרת כעת לפי שווי שוק של כ-14.1 מיליארד שקל.