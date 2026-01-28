"רפורמת כחלון התחוללה לפני כ-15 שנה והובילה לתחרות גבוהה בענף הסלולר, שמתמקדת כיום במחיר". כך אמר אילן סיגל, מנכ"ל פלאפון בשיחה עם גלית חתן, עורכת מדור שיווק ופרסום בגלובס, בכנס תשתיות לעתיד של גלובס בשיתוף בנק הפועלים.

"יש המון שחקנים בשוק הסלולר, ויש כיום כמעט 12 מיליון מנויים בשוק הישראלי. לצד זאת, החסמים בשוק נמוכים מאוד והמעברים מאוד קלים - אפשר לעבור בין חברה לחברה תוך שניות. ולמרות שהרפורמה בוצעה כבר לפני חמש-עשרה שנה, שנת 2025 שהסתיימה, היא השנה עם רמת התחרות הגבוהה ביותר שהייתה. יש 23 שחקנים שמשחקים בשוק הסלולר. שמונה שחקנים משמעותיים וחמש חברות שהן בעלות תשתית. השוק מאוד-מאוד-מאוד תחרותי ודינמי. אך התחרות היא לצערי, רק לגבי המחיר. ואני חושב שהגיע הזמן שהתחרות לא תהיה רק ברמת המחיר אלא תהיה גם ברמת האיכות, ואני פועל בנושא הזה, כבר כמה שנים" מסביר סיגל.

מה ייחשב בעיניך כהצלחה בתחום הזה? לאן אתה רוצה להגיע?

"אני חושב שתשתית הסלולר בישראל, או תשתית באופן כללי, היא קריטית" מציין סיגל. "אנחנו מזהים שהתחרות מאוד קשה, כי לחברות אין בסופו של דבר מספיק הון בשביל להשקיע בתשתיות. אנחנו רוצים דור 5, שהוא מנוע צמיחה של התשתיות בישראל, כי בלי סלולר לא ניתן לחיות".

וכמה זה עולה?

"כל דור 5 עולה כמיליון שקלים. ויש לנו בערך שליש מהאתרים שצריך על מנת לפרוס את התשתיות של דור חמש. בלי פריסת דור חמש משמעותית, אין AI, אין מכוניות אוטונומיות, אין רפואה מרחוק, אין רפואה מתקדמת, אין תחבורה ראויה ואין רכבות שיש בהן אינטרנט חופשי, שזה מהותי עבור רכבות קלות והמטרו. זה לא יקרה בלי תשתית דור 5. לכן ההשקעה קריטית. למרות שההון לא גדול במיוחד אנחנו עושים הכל על מנת להתקדם ולהביא תשתיות דור 5. אנו בשליש הדרך, אבל יש עוד דרך לעשות ובשביל שזה יקרה, החסמים הבירוקרטיים צריכים לרדת משמעותית. הרגולטור עושה הרבה, משרד התקשורת והאוצר עושים הרבה, אך לא מספיק".

עוד הוא מוסיף: "אנחנו מבינים היום שהדבר הנכון, הוא מיזוגים. מפני שמיזוג, זה לא ריכוזיות. זאת אחריות. רואים את זה בכל מקום רואים את זה בארה"ב, חברות ענק התמזגו והשקיעו בתשתיות. בבריטניה, בספרד, באיטליה, יש המון מיזוגים וזה צו השעה, זאת הדרך לייצר הון מהיר ולהתחייב גם על השקעה בתשתיות. ואיך עושים את זה? משאירים מחיר מדף במחיר הנוכחי ואז אין פגיעה בתחרות".

"זה לא נגמר עד שזה לא נגמר"

המיזוג עם הוט מובייל לא קרה למרות שממש רציתם בו. איך הרגשת כשהבנת שזה לא קורה?

"זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, ועדיין יש תהליכים. אני חושב שהדבר הנכון ביותר לקונה, למוכר, וגם למדינת ישראל, שמיזוג כזה יתרחש. אנחנו לא סתם שמנו תג מחיר של 2.3 מיליארד שקלים על הוט מובייל. מצב כזה של מיזוג יכול להאיץ באופן משמעותי את ההשקעות בדור חמש".

"התחייבנו להשקיע יותר בתשתיות גם מול משרד התקשורת וגם אם נגיע לרשות התחרות, בוודאי שנתחייב להשקיע. גם בדור חמש וגם בדור שש. זאת אומרת אנחנו מוכנים להשקיע את כל המאמצים, בוודאי שזה טוב לפלאפון. כי במצב שבו אנחנו נמצאים כרגע, זה ייקח עשור, עד שנמלא את כל דור 5 במדינת ישראל".

סיגל מוסיף: "רק באמצעות מיזוגים או הורדת חסמים משמעותיים נגיע לזה. ואני מאמין שהמדינה, במצבה הנוכחי אחרי המלחמה, תשקיע הרבה מאוד כסף ותוריד חסמים כמו אגרות. אני שמח על מה שהמדינה עושה, אבל זה לא מספיק ולכן הדרך הנכונה היא באמצעות מיזוגים".

מה מקבלי ההחלטות בהוט ופטריק דרהי פספסו?

"התהליך הרגולטורי יכול להיות ארוך, אבל אנו מאמינים שנוכל להעביר את העסקה הזאת. הם קיבלו את ההחלטה שהם רוצים עסקה מהירה, ונתנו הצעה של כמעט חצי מיליארד שקל מעל ההצעה שהם הולכים איתה ואני עדין מאמין, שזה יכול לקרות. ואם זה לא יקרה אז אולי הזדמנויות אחרות".

"ולמרות זאת, נמשיך להשקיע בתשתיות עם כל המשאבים שיש לנו. כי אני מאמין שהתחרות לא רק לא רק על נושא של מחיר - אלא גם נושא איכות ושירות. השירות בחברה שלנו, עם מלוא הצניעות, הוא הטוב ביותר בתעשייה היום. אנחנו משקיעים הרבה מאוד מאמצים במסלולים ייחודיים שכוללים חדשנות, אנחנו הכי מתקדמים בדור החמישי יש לנו מיליון וחצי לקוחות. ואנחנו משקיעים הרבה מאוד בחדשנות והרבה מאוד בשירות כאשר אנחנו משלבים כלי AI גם בשירות שאנחנו נותנים. אני מקווה, שבאמצעות הירידה בהוצאות וההשקעה שאנחנו עושים בלקוחות, אנחנו נמשיך להצליח בתחרות, וגם להביא רווחיות חזקה".

"ב-20 השנים האחרונות, ישראל אף פעם לא הייתה בין הראשונות"

אם התחרות היא על המחיר ואתה רוצה להגדיל הכנסות. איך אתה מגדיל הכנסות?

"אנחנו פה בכנס תשתיות, והנושא של התשתית- סופר חשוב. נעשה הכל על מנת להשקיע בדור 5. השקעה בו או פריסה מלאה שלו תביא 30 מיליארד שקלים למדינה עד סוף 2030. אז אנחנו נמשיך להשקיע. במגבלות התקציביות שיש לנו, אנחנו צריכים ריסון תקציבי. אנחנו נמשיך להשקיע בחדשנות ובשירות".

"דור 5 זה מנוע הצמיחה הלאומי של ישראל. מעבר ליעילות, זה ייצר גם יותר מקומות עבודה וגם יותר חדשנות. הדור החמישי הוא הבסיס. גם בתקופת המלחמה, היו מצבים שלא היה חשמל, אבל סלולר היה. ממש בתחילת המלחמה הבנו שחייבים לייצר מצב שגם אם אין גם חשמל, אז האנטנות ממשיכות לעבוד לפחות כמה שעות. פרסנו יחסית מהר מצברים שדומים למצברים של המכוניות החשמליות בכמעט אלפיים אתרים וזה יצר מצב שבו יהיו שירותי סלולר ל-12 שעות גם אם יש הפסקת חשמל".

"גם בעולם הטלוויזיה אנחנו בשוק סופר תחרותי. העולם עובר לסטרימינג ובחברות המולטי צ'אנל כמו yes יש פגיעה בהכנסות מטלוויזיה ורובן הפסדיות. אז בנינו אסטרטגיה של גיוון מקורות ההכנסה שלנו ולתת את מוצר הטלויזיה הטוב ביותר. גם האפליקציה של yes היום היא מהטובות בעולם, וזאת לצד שירות בלתי-מתפשר. בנוסף, אנחנו מייצרים גם תוכן ברמה הגבוהה ביותר - תוכן מקור ותוכן רכש. זה מבחינתנו הבסיס ובלי זה אי-אפשר לייצר שירות טלוויזיה שהלקוחות מרוצים ממנו. לבסוף, אנחנו מגוונים בהכנסות והתייעלנו בהוצאות. yes נכנסה להיות שחקן טריפל והיא מוכרת גם סיבים אופטיים, שזה הדבר הבסיסי שכל בית צריך היום. יש מעל ל-100,000 משקי בית עם סיבים שלנו".

מה היעד?

"להביא את כל הלקוחות להשתמש בסיבים שלנו עד סוף העשור. עשינו מהלך של שיתופי פעולה בינלאומיים כמו עם HBO וגם עם שחקנים בינלאומים נוספים כמו נטפליקס, HBO, דיסקברי, ודיסני איתם חתמנו על חוזים,דבר שנוח ללקוחות ומייצר הכנסות חדשות. הדבר השלישי שהשלמנו בסוף 2025 הוא שיתוף פעולה עם פרטנר TV שהכניסה לקופת yes מיליארד שקלים".

"דבר אחרון, אנחנו נכנסים לתחום כאשר בקרוב יהיו פרסומות גם בפלטפורמה שלנו בחצי השני של 2026 - כל אלו מגדילים את הכנסות yes. במקביל, אנו עושים גם הרבה פעולות ברמת ההוצאות כמו הירידה מהלווין, וזה יחסוך הוצאות של מאה מיליון שקל. במקביל, אנחנו חוסכים עם AI ודיגיטציה. כל אלו בסופו של דבר יובילו את yes מחברה הפסדית לחברה שמתחילה להרוויח".

שאלה לסיום, מתי הדור השישי יגיע לישראל?

"ב-2030, לפי התקינה, אמור להתחיל דור שישי בעולם. לצערי ב-20 שנה האחרונות אמנם לא היינו בין האחרונים, אבל אף פעם לא בין הראשונים. כמו שאמרתי - תשתיות זה דבר המרכזי בסלולר. אני מקווה מאוד שאנחנו נצליח בעזרת הרגולטור או מיזוגים ורכישות לעוף קדימה ברמת ההשקעות ולבסס פה דור חמישי הכי טוב שיש. אם יהיה את ההון לעבוד איתו, ישראל יכולה גם להיות בין הראשונות שמטמיעות דור שישי בישראל".

