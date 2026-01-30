ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
עופר ינאי

עופר ינאי נגד המנכ"לים שלו לשעבר: הקמת החברה החדשה – "הפרת חוזה"

בעל השליטה בנופר אנרג'י דורש לעצור את הכניסה לבורסה של החברה החדשה של נדב טנא ושחר גרשון , שניהלו עד לפני חצי שנה את החברה בבעלותו, אותה עזבו כשבכיסם הון עתק • גרשון וטנא: "הטענות מופרכות, נעדרות בסיס משפטי, ומשקפות ניסיון שקוף ובלתי ראוי להפעיל לחץ "

איתן גרסטנפלד 13:44
עופר ינאי, בעלי נופר אנרג'י / צילום: נועם גלאי
עופר ינאי, בעלי נופר אנרג'י / צילום: נועם גלאי

איש העסקים עופר ינאי, בעל השליטה בחברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י , בתגובה ראשונה להקמת החברה החדשה של המנכ"לים לשעבר: פרסם מכתב ובו הוא דורש למנוע את כניסתם לבורסה, בטענה להפרת חוזה, ומאיים בנקיטת הליכים משפטיים.

האקזיט של קרן תש"י בזפירוס: הרוויחה 700 מיליון שקל ממכירתה לדוראל
מניות בעשרות מיליוני דולרים: התגמול לבכירי טבע על הקפיצה הגדולה

המכתב מגיע לאחר שבתחילת השבוע הודיעו נדב טנא ושחר גרשון, שניהלו עד לפני חצי שנה את חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י, על הקמת חברה חדשה, סטארק פאוור, אשר צפויה להתמקד בייצור ואגירת אנרגיה עבור חוות שרתים (דאטה סנטרס) בארה"ב. זו, צפויה להיסחר בבורסה בת"א באמצעות מיזוג עם השלד הבורסאי אקופיה (א.א.א.מ.א).

אלא שכאמור תגובתו של ינאי למהלך לא איחרה לבוא, ואתמול (ה') הוא שלח לחברה אליה צפויה להתמזג הפעילות החדשה של שני מנהליו לשעבר, מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, בו הוא טוען כי המהלך מהוות "הפרת חוזה". במסגרת המכתב, טוען ינאי, כי עצם ההשקעה של גרשון וטנא בחברה, מהווה הפרה של התחייבותם לאי תחרות וסודיות שנכללו במסגרת הסכם העסקתם עם נופר.

עוד במסגרת המכתב דורש ינאי מהחברה לבטל לאלתר את הסכם ההשקעה מול השניים ולפרסם בתוך 10 ימים דיווח על ביטול אסיפת בעלי המניות לאישור הסכם ההשקעה. כמו גם, להודיע על ביטול מינויים העתידי של גרשון וטנא לתפקידים בדירקטוריון החברה, וכן לחדול מכל פעילות או שותפות עסקית עימם. לסיכום, ינאי מתרה בחברה כי במידה והיא לא תפעל בהתאם לבקשה, הוא עשוי לנקוט בהליכים משפטיים.

מנגד, בסביבת השניים דחו את הטענות. "הטענות שהועלו מופרכות, נעדרות בסיס משפטי, ומשקפות ניסיון שקוף ובלתי ראוי להפעיל לחץ ולייצר מצג שווא של הפרה", מסרו נדב טנא ושחר גרשון. "ככל שתידרש הכרעה, מקומן של הטענות בערכאות המשפטיות המוסמכות בלבד. נדב ושחר בטוחים בעמדתם, ערוכים לברר את הדברים במלואם במסגרת המשפטית - וסבורים כי בירור כאמור יבהיר היטב את מצב הדברים לאשורו. השניים שומרים על מלוא זכויותיהם לנקוט בכל צעד משפטי נדרש, לרבות דרישת פיצוי בגין כל פגיעה או נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו כתוצאה מהתנהלות זו."

ברקע, המהלך האחרון של טנא וגרשון מגיע כאמור קצת יותר מחצי שנה לאחר פרישתם המפתיעה מתפקידי המנכ"לים המשותפים בנופר. בשלהי חודש יוני האחרון, הודיעו השניים על עזיבת החברה. מאוחר יותר באותו היום, ובלא הודעה מוקדמת, מכרו צמד המנכ"לים את כל מניותיהם בנופר, אותן קיבלו מינאי ערב ההנפקה, תמורת 224 מיליון שקל.

בשוק טענו כי היחסים בין המנכ"לים המשותפים לבין הבעלים והיו"ר הדומיננטי ינאי עלו על שרטון, לאחר שהאחרון החליט להיות יותר דומיננטי בחברה אותה ייסד, והם מצדם העדיפו שהוא יקטין את מעורבותו. "נוצר פה קונפליקט, מצד אחד עופר, שמבחינתו רוצה להביא מנכ"ל שיכניס אנרגיות חדשות ורצון לבנות מורשת על שמו, ומצד שני המנכ"לים שרוצים יותר שליטה בהובלת החברה - בלי עופר בתפקיד פעיל", סיפר באותה גורם בכיר בגוף מוסדי לגלובס.

מנהלי נופר מסתערים על חוות השרתים

החברה החדשה שתיקרא סטארק פאוור (Stark Power), תעסוק בהשקעה, הקמה וניהול של פרויקטים בקנה מידה גדול בשוק האנרגיה האמריקאי, כאשר מי שיצטרף לצמד פורשי נופר בחברה החדשה הוא צפריר יואלי, שייסד יחד עם גלעד יעבץ ועמית פז את חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט. פרט לו, יצטרפו לחברה שני בכירים נוספים לשעבר באנלייט: מיכאל אבידן, שכיהן כנשיא הפעילות האמריקאית של החברה, ויוסף לבקוביץ, שכיהן כסמנכ"ל מימון, מיזוגים ורכישות באנלייט.

במסגרת עסקת המיזוג לשלד הבורסאי, ישקיעו טנא, גרשון ויואלי בחברה החדשה כ-20 מיליון שקל. לאחר העסקה, צפויים השלושה להחזיק בשליטה בחברה, שמניותיה ייסחרו כאמור בבורסה בת"א, בשיעור של כ-70%, בעוד אבידן ולבקוביץ יחזיקו יחד בכ-20% מהחברה החדשה.

בחברה החדשה מציינים כי בכוונתם לפעול להקמת מתחמים משולבים לייצור ואגירת אנרגיה, בסמוך לשטחים המיועדים לפיתוח חוות שרתים, במטרה לאפשר זמינות חשמל גבוהה ולקצר את זמני החיבור לרשת. פעילות החברה צפויה להתמקד בפרויקטי ייצור חשמל בטכנולוגיות מגוונות - הן מבוססי אנרגיה מתחדשת ואגירת אנרגיה והן מתקני ייצור קונבנציונליים - המצויים בשלבי פיתוח מתקדמים, ובאזורים בהם קיים ביקוש גבוה לחוות שרתים.