חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בעליות שערים, על רקע הסנטימנט החיובי ביתר בורסות העולם, אם כי המשקיעים צפויים להמשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות בין ארה"ב ואיראן. החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים עליות של עד 0.5%.

באסיה, חלק מהבורסות מזנקות בחדות, בעקבות אופטימיות סביב הסכם הסחר אליו הגיעו ארה"ב והודו. מדד ניפטי 50, הכולל את 50 החברות הציבוריות הגדולות בהודו, קופץ בקרוב ל-3%; מדד הניקיי מזנק בכ-4% ומדד הקוספי ממריא במעל 6%. בורסת הונג קונג מתקדמת בכ-0.2% ובורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-0.9%.

על אף שיום המסחר החולף נפתח בירידות חדות, הסנטימנט השלילי נחלש בשווקים ברחבי העולם לקראת הצהריים - והבורסה המקומית סיימה את היום עם שיאים חדשים. מדד ת"א 35 ומדד ת"א 125 קפצו שניהם בכ-1.1%. עבור מדד ת"א 35, מדובר בשיא ה-13 במספר מתחילת שנה - וכך הוא הגיע כבר בתחילת השנה לממוצע השיאים השנתי שלו. עבור מדד ת"א 125, מדובר בשיא ה-11. מדד ת"א 90 סיים את היום גם הוא בעלייה של כ-1.1%.

השינוי במגמה הגיע על רקע דיווחים על אפשרות למשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, כמו גם על רקע נתוני מאקרו מעודדים שפורסמו בארה"ב ותמכו במדדים המובילים בוול סטריט.

את העליות הובילו מדדי הביטוח, הפיננסים והבנייה, עם עליות של כ-3.5%, כ-2.4% וכ-1.7%, בהתאמה. מדד הבנקים הוסיף לערכו כ-1.2%. מנגד, מדד הטכנולוגיה היה יחיד שסיים את היום בטריטוריה שלילית ונחלש בכ-0.6%. המדד נגרר כלפי מטה על־ידי מניות השבבים הדואליות נובה וקמטק , שנפלו במעל 7% ו-5%, בהתאמה.

מניית ענקית התרופות טבע ריכזה גם היא עניין וקפצה בקרוב ל-7%, לאחר שחזרה מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי של כ-4%. מניית החברה הביטחונית עין שלישית , שנפלה בכ־40% בשני ימי המסחר האחרונים בשבוע שעבר, פתחה את שבוע המסחר עם עלייה של כ-17%.

חברת האנרגיה המתחדשת דוראל הודיעה כי גייסה 192 מיליון שקל בהקצאת מניות פרטית למשקיעים המוסדיים, זאת במחיר של 40 שקל למניה - מעט פחות מהמחיר בבורסה, שעומד כעת על כ-43 שקלים למניה. זאת, בהמשך להחלטה לרכוש 56% ממניות חברת המתחדשות זפירוס (הפועלת באירופה), בתמורה למיליארד שקל. גיוס כסף זה נועד, בין השאר, לממן את הרכישה.

גיוס זה מחוץ לבורסה בא בהמשך לגיוס גדול בהרבה, על סך 590 מיליון שקל, שביצעה דוראל בדצמבר. שני גיוסים אלו העלו את החזקת המוסדיים בחברה, ששוויה כרגע בבורסה עומד על 8.7 מיליארד שקל. דוראל מרחיבה לאחרונה את פעילותה הן בארץ והן בעולם, והגדילה את חלקה בחברת הבת האמריקאית שלה Doral LLC, כדי להגדיל את החשיפה לשוק האנרגיה האמריקאי שצמא במיוחד לאנרגיה.

וול סטריט, כאמור, ננעלה אתמול בעליות שערים. מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.6%, ה-S&P 500 התרומם בשיעור דומה והדאו ג'ונס קפץ בכ-1.1%. במקביל, מחירי המתכות היקרות נעו בתנודתיות רבה במהלך יום המסחר, לאחר הצניחה שרשמו ביום שישי האחרון (ראו הרחבה תחת סעיף 3).

העליות בשוק המניות הגיעו לאחר שמדד הייצור של ה-ISM הצביע על התרחבות בפעילות המפעלים לראשונה מזה שנה (ראו הרחבה תחת סעיף 4), כמו גם הודעה של הנשיא טראמפ על הגעה להסכם סחר עם הודו.

לפי הודעתו של טראמפ, ארה"ב תפחית את המכסים על הודו מ-25% ל-18%, בעוד שהודו תפחית בהדרגה את המכסים שלה על ארה"ב לאפס. טראמפ ציין כי "ראש הממשלה [מודי] התחייב גם לקנות תוצרת אמריקאית בשיעור גדול בהרבה, בנוסף לרכש של מוצרי אנרגיה, טכנולוגיה, חקלאות, פחם ומוצרים רבים אחרים מארה"ב, בגובה של מעל 500 מיליארד דולר". נוסף על כך, הנשיא טראמפ ציין כי מודי התחייב בפניו להפסיק לרכוש נפט רוסי, ולרכוש הרבה יותר מארה"ב ומונצואלה - מה שלדבריו "יעזור לסיים את המלחמה באוקראינה".

בגזרת ענקיות הטכנולוגיה, נרשמה אתמול מגמה מעורבת: אנבידיה , טסלה , מטא ומיקרוסופט נחלשו; אלפאבית (גוגל) , אמזון ואפל טיפסו. הירידה של אנבידיה הגיעה על רקע דיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו תוכנית ההשקעה של החברה ב־OpenAI, בהיקף של עד 100 מיליארד דולר, נתקעה ואינה מתקדמת כמתוכנן.

ענקית הענן אורקל ריכזה עניין אתמול, לאחר שהודיעה כי תגייס השנה בין 45 ל־50 מיליארד דולר, באמצעות שילוב של חוב והנפקת מניות, במטרה להרחיב משמעותית את תשתיות הענן שלה - צעד שממחיש את היקף ההשקעות הנדרש כדי לתמוך בצמיחת הבינה המלאכותית. החברה מסרה כי ההון מיועד להגדלת קיבולת הענן בהתאם לביקוש החוזי מצד לקוחות ענק, בהם AMD, מטא, אנבידיה, OpenAI, טיקטוק ו-xAI, כחלק מהמרוץ הגלובלי לבניית תשתיות AI בקנה מידה רחב. המניה עלתה במעל 3% בפתח יום המסחר, אך בהמשך העליות נמחקו והיא סיימה בטריטוריה שלילית.

אתמול דווח גם כי לפי דוח של בנק ההשקעות TD Cowen, החברה מתכננת גל פיטורים חדש, שיכלול על פי ההערכה 30-20 אלף עובדים, ועשויה למכור כמה פעילויות כדי לפנות תקציבים להשקעה בחוות שרתים. סיבוב קיצוצים זה, הנחשב לגדול בכל הזמנים, מגיע לאחר שהחברה, שמעסיקה כיום 162 אלף איש, פיטרה בסוף השנה החולפת 10,000 עובדים נוספים כחלק מתוכנית ארגון מחדש שנועדה לחסוך לה הוצאות שנתיות של 1.6 מיליארד דולר. המהלך החדש שצפוי בקרוב אמור לשחרר לאורקל מזומן בסך 8-10 מיליארד דולר, שיוסטו, כאמור, למרכזי חוות השרתים שלהם התחייבה החברה כחלק מפרויקט ההשקעות המשותף עם OpenAI וסופטבנק המכונה סטארגייט.

מניית וולט דיסני צנחה אתמול בקרוב ל-7%, על אף שתוצאותיה הכספיות עקפו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. ב-CNBC ייחסו את הירידות לאזהרת החברה מפני ירידה במספר המבקרים הבין־לאומיים בפארקי השעשועים שלה בארה"ב, והאטה ברווחים בחטיבת הטלוויזיה והקולנוע שלה. דיווחים אחרים ייחסו את הסנטימנט לאי־ודאות באשר למחליפו של המנכ"ל בוב אייגר, שצפוי לסיים את תפקידו בקרוב.

מניית פלנטיר קפצה אתמול במסחר המאוחר בכ-7%, לאחר שתוצאותיה הכספיות עקפו את ציפיות האנליסטים. החברה דיווח על הכנסות שיא של 1.41 מיליארד דולר ורווח למניה של 24 סנט, לעומת צפי להכנסות של 1.33 מילאירד דולר ורווח למניה של 23 סנט. התוצאות משקפות צמיחה בהכנסות בשיעור מרשים של 70% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. בראיון ל-CNBC, מנכ"ל החברה אלכס קארפ אמר כי הדוחות הם "ללא ספק התוצאות הטובות ביותר שאני מודע אליהן בתחום הטכנולוגיה בעשור האחרון. אם אתה לא מבזבז כסף על זה, אתה לא מבזבז כסף על משהו שהמשמעות שלו היא להיות חלק מהמומנטום".

עוד במהלך הלילה, בבלומברג דווח כי אילון מאסק ממזג את חברת החלל שלו, SpaceX, עם סטארט־אפ הבינה המלאכותית שלו, xAI, בעסקה המשקפת לחברה הממוזגת שווי של 1.25 טריליון דולר - SpaceX מוערכת בשווי של טריליון דולר, בעוד xAI מוערכת בשווי של 250 מיליארד דולר. בהודעה של SpaceX, נמסר כי החברה רכשה את xAI במטרה במטרה "ליצור את מנוע החדשנות השאפתני ביותר בעל אינטגרציה אנכית על פני כדור הארץ (ומחוצה לו), הכולל בינה מלאכותית, טילים, אינטרנט מבוסס חלל, תקשורת ישירה למכשירים ניידים, ואת הפלטפורמה המובילה בעולם למידע בזמן אמת וחופש ביטוי".

לפי הדיווח, החברה עדיין מצפה לבצע הנפקה ראשונה לציבור (IPO) מאוחר יותר השנה, כך מסר אחד הגורמים המעורים בעניין. SpaceX תכננה הנפקה שעשויה לגייס עד 50 מיליארד דולר, במה שיהיה ההנפקה הראשונית לציבור הגדולה ביותר אי פעם.

במבט רוחבי יותר על עונת הדוחות, אסטרטגים של דויטשה בנק ציינו בסוף השבוע כי הצמיחה ברווחי החברות בדרך להיות החזקה ביותר מזה ארבע שנים - כך דיווחו אתמול ב-CNBC. עד כה, כשליש מחברות ה-S&P 500 פרסמו דוחות וכ-78% מהן עקפו את תחזיות האנליסטים, כך לפי FactSet. טים הולנד, מנהל השקעות ראשי באוריון, אמר ל-CNBC כי "אם חושבים על מה שהדאיג את האנשים בנוגע למחירי המניות אצלנו [בארה"ב], אלו היו הערכות השווי, במיוחד בקרב החברות הגדולות יותר. צמיחה דו־ספרתית ברווחים זה הרבעון החמישי ברציפות, עשויה לסייע רבות להרגעת החששות לגבי הערכות השווי שכולנו חיים איתן בשנים האחרונות".

2. שוקי האג"ח

ביחידת המחקר של הבורסה מציינים גם שחודש ינואר היה חיובי בשוק האג"ח, "בחסות הפחתת הריבית המפתיעה של בנק ישראל". החלטת הריבית הבאה היא ב־23 בפברואר וההערכה בשוק היא שהיא תישאר ללא שינוי.

"יחד עם זאת, היה ומדד המחירים לחודש ינואר 2026 יעמוד בתחזיות ויציג ירידה קלה, אזי בהינתן ציפיות האינפלציה לטווחים השונים וההתחזקות העקבית של השקל, בבורסה סבורים כי "ייתכן שבנק ישראל יוסיף להפתיע את השווקים גם בהחלטה הקרובה ולא ימתין להחלטה ב־30 במרץ", נכתב שם.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו עליות (כלומר, המחירים ירדו). התשואה לעשר שנים עלתה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.27%, בעוד התשואה לשנתיים עלתה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של כ-3.57%. העליות מגיעות בעיקר על רקע נתוני הייצור המעודדים שפורסמו בארה"ב (ראו הרחבה תחת סעיף 4), אך במקביל, הסוחרים ממשיכים לבחון את ההשפעה של בחירתו של טראמפ בקווין וורש כיו"ר הפד הבא.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר מול הדולר ביציבות, ושערו עומד על 3.09 שקלים; זאת, אחרי שמתחילת השנה המטבע האמריקאי נחלש לעומת השקל, וגם ברמה הגלובלית.

עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי בסיגמא־קלאריטי, מציין כי מאז שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר לבית הלבן לפני כשנה, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל מטבעות נבחרים ברחבי העולם, איבד מעל 10%. "המדיניות המוצהרת הייתה אמנם שהממשל תומך בדולר חזק, אולם מעשית הממשל עשה הכול כדי להחליש אותו", כתב אזולאי. "מבחינתו, דולר חלש הוא כלי יעיל מאוד להקטין את הגירעון".

טראמפ אמנם מרוצה, אך שותפות הסחר שלו - פחות, ואזולאי מוסיף: "אי אפשר לנתק את מדיניות החלשת הדולר מפעולות רבות אחרות של הממשל, שמעלות את החשש בקרב שותפות הסחר של ארה"ב מפני פגיעה באינטרסים הכלכליים שלהן. שינוי הגישה גורם למספר הולך וגדל של בנקים מרכזיים בעולם להקטין את ההחזקה באגרות חוב של ארה"ב לטובת הזהב". לדבריו, לראשונה מאמצע שנות התשעים, בנקים מרכזיים בעולם מחזיקים ביתרות זהב גבוהות מהיתרות באג"ח אמריקאיות.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נפלו אתמול בשיעור של כ-5%, על רקע הדיווחים על האפשרות למו"מ בין ארה"ב לאיראן. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-62 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.2 דולר. מחיר הגז הטבעי צולל בכ-26% וסיכם את היום החלש ביותר שלו מזה 29 שנה, כך לפי בלומברג. הסיבה לצניחה נעוצה בתחזיות מזג האוויר בארה"ב, שצופות התחממות כבר בהמשך החודש.

מחירי המתכות היקרות נעו בתנודתיות, לאחר הצלילה החדה שרשמו במהלך סוף השבוע. הכסף נסחר ביציבות סביב מחיר של כ-78 דולר לאונקיה, בעוד הזהב נפל במעל 4% ונסחר סביב מחיר של 4,650 דולר לאונקיה.

4. מאקרו

בארה"ב, פורסם אתמול מדד הייצור של ה-ISM, שהצביע על כך שפעילות המפעלים בארה"ב לחודש ינואר התרחבה בפעם הראשונה מזה שנה. מדד הייצור של ה-ISM הציג קריאה של 52.6 עבור החודש, המייצגת את אחוז החברות שהשתתפו בסקר ודיווחו על התרחבות. רמה זו משקפת עלייה של 4.7 נקודות לעומת חודש דצמבר, והיא גבוהה משמעותית מקונצנזוס האנליסטים, שעמד על 48.4. לפני קריאת ההתרחבות האחרונה, המדד שהה בטווח התכווצות - כלומר מתחת ל-50 - במשך 26 חודשים רצופים.

אתמול דווח גם כי דוח התעסוקה של ארה"ב לחודש ינואר לא יפורסם ביום שישי הקרוב כפי שתוכנן, בשל ההשבתה החלקית של הממשל האמריקאי שהחלה ביום שישי האחרון - זאת, בעקבות עיכוב באישור תקציב המדינה. מועד חדש צפוי להיקבע עם סיום ההשבתה, מה שעשוי לקרות עוד השבוע.

ביום חמישי הקרוב, תתפרסם החלטת הריבית של ה־ECB, הבנק המרכזי של אירופה. הכלכלנית הבכירה נדיה גארבי מבנק ניהול העושר פיקטה, מצפה כי הריבית תישאר ללא שינוי. להערכתה, הבנק ישמור על גישת "החלטה מישיבה לישיבה בהתאם לנתונים".

היא מוסיפה כי השאלה הרלוונטית יותר תהיה בנוגע לרף הנדרש לנקיטת פעולה מוניטרית, ובפרט, סוגיית התחזקות האירו מול הדולר. לדבריה, "האירו התחזק בכ־1% מול הדולר מאז ישיבת דצמבר. אם הוא ימשיך להתחזק לקראת הישיבה הבאה במרץ, הדבר עשוי לתרום לעדכון תחזיות האינפלציה כלפי מטה. כבר בתחזיות דצמבר עמדה האינפלציה מתחת ליעד - על 1.9% ל־2026 ו־1.8% ל־2027, וחיזוק המגמה עשוי, בשוליים, לחזק את הטיעונים לטובת הקלה מוניטרית נוספת".

5. תחזית

דייוויד כץ, מנהל ההשקעות הראשי של Matrix Asset Advisors, אמר בראיון ל-CNBC כי הוא מאמין שאחרי הצניחה שרשמה מניית מיקרוסופט בעקבות דוחותיה הכספיים בשבוע שעבר, היא מהווה הזדמנות קנייה מצוינת.

לדבריו, "המפתח להצלחה [בתחום הטכנולוגיה] בשנים האחרונות הוא קנייה של מנצחות לטווח ארוך במחיר אטרקטיבי. מיקרוסופט היא מנצחת בתחום ה-AI. נקודה. היה להם רבעון מאוד טוב, המניה צנחה מאוד בחדות. מכפיל הרווח העתידי שלה ירד למתחת 23 - הערכת השווי הנמוכה ביותר מזה שמונה שנים. השתמשנו באותה מתודולוגיה בשנה שעברה כאשר רכשנו מניות גוגל, לאחר שהיו לחברה קצת בעיות; אותו דבר נכון גם לגבי מטא, וזו הייתה החלטה מאוד נכונה לקנות את המניות של החברות הטובות הללו באותו זמן של חולשה".