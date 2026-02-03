החברה הישראלית שגייסה 175 מיליון דולר להקמת מערך לוויינים מתקדם

החברה הישראלית טומורו (Tomorrow.io) הודיעה על גיוס של 175 מיליון דולר, שנועד לפיתוח והפעלת מערך חדש של לוויינים לאיסוף נתוני מזג אוויר, המותאם במיוחד לשימוש בבינה מלאכותית. את סבב הגיוס הובילו קרנות ההשקעה Stonecourt Capital ו- HarbourVest , והוא מיועד להרחבת פעילות החלל של החברה ולשיפור היכולת לחזות תנאי מזג אוויר ולהפוך את הנתונים להחלטות תפעוליות בזמן אמת.

עם הגיוס הנוכחי עומד סך ההון שגייסה החברה מאז הקמתה על למעלה מ־500 מיליון דולר, לאחר סבבי גיוס קודמים בהיקף מצטבר של כ־110 מיליון דולר, לצד סבב של 87 מיליון דולר ביוני 2023 וגיוס של 77 מיליון דולר במרץ 2021, אז גם שינתה את שמה מ־ClimaCell לשם הנוכחי. שווי החברה בגיוס הנוכחי לא נחשף.

כיום מפעילה Tomorrow.io מערך לוויינים המספק נתוני מזג אוויר ועדכונים גלובליים בתדירות של כ־60 דקות, ומשמש יותר מ־250 ארגונים ברחבי העולם, בהם חברות תעופה, לוגיסטיקה, אנרגיה, ביטוח וגופים ציבוריים. החברה מעסיקה כ־150 עובדים ופועלת ממטה בבוסטון, לצד משרדים בישראל ובמוקדים נוספים בארה״ב ובעולם. לדברי החברה, הרחבת מערך הלוויינים תאפשר איסוף תכוף ומדויק יותר של נתוני אטמוספירה, גם מאזורים שבהם קיים כיום מחסור במידע, ותשפר את היכולת של ארגונים וממשלות להתמודד עם שיבושי מזג אוויר, אירועי קיצון ותכנון ארוך טווח.