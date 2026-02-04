במחאה על רפורמת החלב: הרפתנים בהפגנת ענק מול משרד האוצר

מאות רפתנים וחקלאים מכל רחבי הארץ מקיימים הבוקר (ד') הפגנת ענק מול הכנסת ומשרד האוצר, במחאה על רפורמת החלב שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. במסגרת המחאה נעה שיירת רכבים, טנדרים וכלים חקלאיים מאזור לטרון לכיוון הכנסת, ובמקביל יצאה שיירת טרקטורים מצומת מסמיה לירושלים.

כבר בשעות הבוקר החלה תנועת הטרקטורים מצומת מסמיה, ונרשמים שיבושי תנועה כבדים באזור כביש 383 ובצירים המובילים לירושלים.

הפגנת הרפתנים והחקלאים, הבוקר / צילום: יריב דגן

לטענת הנהגת החקלאים, הרפורמה צפויה להביא לסגירתן של כ-400 רפתות, בעיקר באזורים סמוכי גבול, ולפגוע בייצור המקומי של החלב. "מדיניות הממשלה הביאה את הרפתנים לנקודת רתיחה", נמסר מטעם ההנהגה החקלאית. "כואב לראות חלב נשפך, אך הכאב האמיתי יהיה סגירת רפתות, אובדן ייצור מקומי וחלב שיגיע, אם בכלל, מחו"ל".

על רקע המחאה התקיימו אמש (ג') דיונים בכנסת על חלוקת סעיפי חוק ההסדרים, שבו נכללת הרפורמה בחלב, לוועדות הכנסת השונות. ההחלטה שהתקבלה היא שרפורמת החלב תידון במסגרת ועדת הרפורמות, שבה שובץ ח"כ אוהד טל מהציונות הדתית, מפלגתו של שר האוצר.

"סמוטריץ', לא תעצור אותנו"

לדברי הרפתנים והחלקאים, מדובר בהחלטה שעומדת בניגוד לעמדת משרד החקלאות ולעמדת היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק. "כל פגיעה בענף החלב משמעה פגיעה בחקלאות כולה", נמסר מהנהגת הרפתנים. "מאות חקלאים ורפתנים מצביעים היום ברגליים. המאבק לא הסתיים".

הפגנת הרפתנים והחקלאים, הבוקר / צילום: יריב דגן

הרפתן אורי טנא, שמשתתף במחאה, אמר: "אנחנו עולים לירושלים בטרקטורים ובדרכים חקלאיות כדי לומר לשר האוצר - לא תעצור אותנו מלייצר חלב לאזרחי המדינה".

כזכור, אתמול, אחרי הודעת הרפתנים על שביתה ועצירת הזרמת החלב הגולמי למחלבות, נוצר מחסור בחלב ברשתות השיווק. המחסור הורגש בכל הארץ, וחלק מרשתות השיווק אף הגבילו את הצרכנים בקניית החלב, כשלכל לקוח הותרו לרכוש עד 4 ליטרים לאדם. בעקבות האיומים על המשך השביתה מצד הרפתנים, הודיע אמש השר סמוטריץ' על כוונתו להרחיב את מכסות היבוא המותרות לחלב, על-מנת לעקוף את החוסרים שייווצרו באמצעות יבוא.