אכזבה בים השחור: ניו-מד מדווחת על קידוח יבש בבולגריה

אכזבה לניו מד אנרג'י בים השחור: שותפות החיפושים שבשליטת קבוצת דלק דיווחה כי חיפוש גז בפרוספקט "וינק " (Vinekh) המצוי בשטח המים הכלכליים של בולגריה בים השחור, הסתיים ללא הצלחה. יחידת ההשתתפות של ניו מד מגיבה בירידה חדה של יותר מ-6%.

● צדיק בינו מתקרב לבינלאומי: ממזג את פיבי עם הבנק

● שוק החלפים רותח: קרן לגאסי רוכשת שליטה במ. פינס בחצי מיליארד שקל

השותפות מציינת כי "הקידוח הגיע לעומקו הסופי של כ- 3,230 מטר ים מפני הים, ובשכבות המטרה נתגלו סימני גז טבעי שאינם משמעותיים. לפיכך, להערכת השותפות, מדובר בקידוח יבש".

ניו מד מובילה חיפושי גז בבולגריה יחד עם חברת הנפט האוסטרית OMV (45% כ"א) ובשותפות של 10% עם ממשלת בולגריה, שהסכימה להשתתף בסיכוני החיפוש בתמורה לחלק מהרווחים אם יתגלו גז במימיה. החיפושים מתבצעים כחלק מזיכון בשם "חאן אספרו" על שם מייסד האימפריה הבולגרית הראשונה בימי הביניים המוקדמים.

בשטח הזיכיון היו שני מאגרים פוטנציאליים, האחד "וינק" שהסתיים כאמור בקידוח יבש, והשני "קרום" שכעת ניו מד מחפשת בו גז.

ב"קרום" עשויים על פי ההערכות להימצא 110 BCM של גז, כלומר מאגר הדומה ל"כריש-תנין" בישראל, וקטן בהרבה ממאגרי הענק תמר ולוויתן. עדיין, מדובר בכמות משמעותית מאוד של גז עבור בולגריה והאיחוד האירופי כולו (בו מחירי הגז גבוהים בהרבה מבישראל), בשווי של מיליארדי דולרים. על פי ההערכות, הסיכוי למציאת גז שם עומד על 32% בלבד, כאשר הקידוח יתחיל בתוך מספר שבועות, והתוצאות יוודעו תוך כחודשיים.

ניו מד, בניהולו של יוסי אבו, היא בעלת הזכויות הגדולה ביותר (45%) במאגר הגז "לוויתן", והובילה את המו"מ ליצוא הגז למצרים. יחידת ההשתתפות של ניו מד עלתה בשנה האחרונה ב-68% ובחמש השנים האחרונות הניבה תשואה של 600% והיא נסחרת כעת בשווי של 22.7 מיליארד שקל. קבוצת דלק של יצחק תשובה מחזיקה ב-54% מיחידות ההשתתפות של ניו מד.