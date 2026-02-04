מכרז ל־404 יחידות דיור בערד שווק במלואו ליזמים הקשורים בחסידות גור - ובשוק הנדל"ן מיד החלו לעלות טענות בדבר הדרך שבה נקבעו מחירי החברות הזוכות. ע"פ כמה גורמים שאיתם שוחחנו, סכומי הזכייה מעוררים תהיות. כמה מהם אף טוענים כי ייתכן שנעשו סביב המכרז מהלכים הקשורים בתיאום מחירים. בסביבת חסידות גור ובסביבת היזמים הזוכים מכחישים זאת מכל וכול.

מדובר במכרז פומבי רגיל (כלומר פתוח לכולם וללא הנחות במחיר הקרקע) לשיווק 404 יחידות דיור בארבעה מגרשים בשכונת רובע 5 בצפון־מערב העיר ערד. אומנם המכרז הוא מכרז פתוח, אך בהגדרותיו מצוין כי מדובר בשכונה "בעלת מאפיינים המתאימים לצביון חרדי".

כלל הזוכים במכרז קשורים בדרך זו או אחרת לחסידות גור, שאלפים מאנשיה מתגוררים בעיר. החברות הזוכות הן קידום א.מ.ב. ניהול ותכנון של אברהם מרדכי ברגר; קפיטל גולד א.ג יזמות 2013 של אברהם גוטסמן; צמרת העיר של שמואל נרקיס; פסגת טל מקבוצת גני טל של שלמה טייטל (צמרת העיר ופסגת טל זכו באחד המגרשים יחד); וחברת "השמש בגבורתו" של שלמה מנחם שוירץ. כל חמשת השמות הללו קשורים בקשרים כאלו ואחרים עם חסידות גור, ובחודש שעבר אף הופיעו כולם יחד בפאנל נדל"ן, על במת יריד העסקים "אקספו גור" שנערך בבנייני האומה בירושלים.

180 שקל יותר

הלכה למעשה, השכונה שבה שווקו המגרשים מיועדת לאנשי החסידות: "במשך 20 שנה החסידות ביקשה שתיבָּנה עבורם שכונה חרדית בערד", אומר ראש העיר יאיר מעיין בשיחה עם גלובס. "אחרי הבחירות החלטנו לקדם שכונה שמיועדת לחסידות גור - שכונה בצפון העיר, צמודה לשכונת חלמיש שבה כבר היום 70%-60% מהתושבים הם חרדים. זה יהיה המשך שלה לצפון".

הרמת הגבה בקרב גורמים בשוק באה בעקבות התעמקות במספרים שהנפיק המכרז: ראשית, בכל המגרשים הוגשו לפחות שתי הצעות, אשר מפחיתות אוטומטית את מחיר המינימום בכל מכרז, בהתאם לכלליו. שנית, התברר כי באחד המגרשים, מתחם 69602 שבו זכתה חברת השמש בגבורתו, הצעתה הזוכה הייתה גבוהה ב־180 שקל בדיוק ממחיר המינימום המתקבל רק בתנאי שמוגשות למגרש זה שתי הצעות בלבד. ההצעה השנייה במגרש זה, אגב, הייתה שווה למחיר המינימום במקרה שבו מוגשות שתי הצעות - 1,287,120 שקל.

נציין כי מחירי המינימום שקופים ומפורסמים לכול בעת פתיחת המכרז להצעות, ולכן כנראה היו ידועים לכל אחד מהמציעים. נוסף על כך, יזמים וקבלנים רבים, לאו דווקא כאלו המגיעים מחסידות גור או מהחברה החרדית בכלל, נוהגים להגיש הצעות שבהן חוזר מוטיב מסוים לסגולה או נגד עין הרע, כדוגמת שימוש במספר 18 (ח"י) בצורות שונות. ובכל זאת, משהו במכרז הספציפי הזה גרם להרמת גבה בקרב רבים.

עוד נוסיף כי מחירי הזכייה במכרז נמוכים - אך לא בצורה יוצאת דופן ביחס למכרזים בערים אחרות בעת האחרונה. הם נעים סביב 170-160 אלף שקל בממוצע עבור קרקע לכל יח"ד, כולל הוצאות פיתוח. מאז סוף 2022 שווקו בהצלחה רק שני מכרזים למגורים בעיר, כולל זה ששווק השבוע.

"לא היו תיאומים"

אחת הטענות המרכזיות של גורמים בענף היא כי תוצאות המכרז, או לפחות חלק מהן, הושגו בתיאום מחירים - עניין הנחשב "הסדר כובל" לפי חוק התחרות הכלכלית, ואינו חוקי במרבית המקרים. גורם שאיתו שוחחנו סבור כי במכרז בערד היה תיאום שכזה. לטענתו, "היה תיאום בין היזמים כדי להוביל את המחירים למקום מסוים. אני מאמין שאם תיעשה פנייה לממונה על ההגבלים, הוא יצטרך לבדוק את המכרז הזה".

בסביבת חסידות גור ובסביבת היזמים שזכו במגרשים דוחים את הטענות הללו מכול וכול. מוטי בבצ'יק, שנחשב אולי לאיש החזק ביותר כיום בחסידות ומי שהיה עוזרו של שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף, אומר כי העניין "מופרך לגמרי. מדובר ביזמים שהתחרו ומתחרים על הרבה פרויקטים בינם לבין עצמם - לא רק בערד, אלא גם בערים אחרות כמו ירושלים. נכון, כולם מכירים את כולם וקשורים לגור, אבל בסוף כל אחד רוצה לעשות את הטוב ביותר בשביל עצמו ובשביל החברה שלו. בטוח שלא היו תיאומים במכרז הזה".

מקבוצת גני טל, שפסגת טל השייכת לה זכתה באחד המגרשים במכרז, נמסר כי הקבוצה "עוסקת בייזום נדל"ן בכל רחבי הארץ, משיקולים עסקיים בלבד, ופונה לכלל האוכלוסיות. החברה בונה פרויקטים, הן בדרך של רכישת קרקעות והן בהתחדשות עירונית. עם הזכייה במכרז בעיר ערד נקדם פרויקט אשר יפנה לכלל האוכלוסיות".

תגובת יתר החברות הזוכות לא הושגה עד למועד סגירת הגיליון.