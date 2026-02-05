מניית פיבי אחזקות ניתרה ב־17% אתמול (ד'), לאחר שדיווחה ערב קודם לכן כי הזמינה את הבנק הבינלאומי, בו היא מחזיקה 48.3% מהמניות, "לניהול משא ומתן לשם התקשרות בעסקת מיזוג פטור ממס, בין החברה לבין הבנק".

העלייה היומית במניית פיבי הוסיפה כחצי מיליארד שקל להונם של צדיק בינו, 81, ושלושת ילדיו המחזיקים יחד ב־29% ממניותיה של פיבי ושולטים דרכה בבנק הבינלאומי (יחד עם משפחת ליברמן מאוסטרליה שמחזיקה כ־23% מהמניות). החזקות בינו וילדיו בפיבי נסחרות כעת בשווי של 3.4 מיליארד שקל, לאחר עלייה מצטברת של 78% במניה בשנה האחרונה (לעומת זינוק של 60% במניית הבינלאומי, שעלתה אף היא בעקבות הדיווח על המיזוג הצפוי).

מטרת עסקת המיזוג, באמצעות החלפת מניות, היא "להשטיח" את מבנה ההחזקה, כך שלאחריו יחזיקו בעלי המניות של פיבי במניות הבנק הבינלאומי, ואילו חברת ההחזקות תימחק מהמסחר בת"א. בכך, יבוטל דיסקאונט של 24%, שבו נסחרה פיבי עד הדיווח אודות המיזוג הצפוי ביחס לשווי השוק של החזקותיה בבנק. העלייה היומית החדה במניה צמצמה את הדיסקאונט האמור לכ־14% "בלבד".

כדי להשלים את המהלך, החליט דירקטוריון הבנק הבינלאומי להקים ועדה בלתי תלויה שתבחן את ההזמנה של פיבי ותהיה מוסמכת לנהל מו"מ עמה, ואף להמליץ אם להתקשר בעסקת המיזוג - שכתוצאה ממנה פיבי תחדל מלהתקיים. לדברי הבינלאומי, "העסקה תכלול העברת כל נכסי וחיובי פיבי לבנק".

בבנק מציינים כי העסקה תצריך אישורים רגולטוריים שונים, כולל קבלת "היתר שליטה מתוקן מבנק ישראל לבעלי השליטה הקיימים, תוך שימור גרעין שליטה בבנק". כן היא תדרוש את קבלת הסכמתה של רשות המסים שהעסקה אכן תהיה פטורה ממס, ואולי גם היתרים מרשות ניירות ערך ומהבורסה.

נסחרת בדיסקאונט ביחס לשווי ההחזקות בבנק

פיבי אחזקות, הנסחרת כעת בשווי של כ־12 מיליארד שקל, הוקמה בשנת 1972 על ידי משפחת ספרא ובעבר ניהלה פעילויות נוספות, מעבר להחזקתה בשליטה בבנק הבינלאומי, שאותן מימשה בהדרגה. בשנת 2003 השתלטה קבוצת בינו־ליברמן על פיבי, וכיום הבנק הבינלאומי הוא הנכס הכמעט בלעדי שלה. פיבי נסחרת, כאמור, בדיסקאונט ביחס לשווי החזקותיה בבנק, שהינו דבר מקובל בחברות החזקה (בשל ענייני מיסוי ועלויות תפעול). עם זאת, לדעת משקיעים ואנליסטים מדובר היה עד כה בפער חריג, שמסביר את הזינוק היומי החד במניית פיבי.

"אני מעריך שמהלך המיזוג אינו נובע מכוונה למכירת השליטה בבינלאומי לגורם אחר", סבור לירן לובלין, מנהל מחלקת המחקר של בית ההשקעות אי.בי.אי. "בסוף יש פה חברת החזקות (פיבי, ח.ש) שהיא בסך הכול צינור להעברת דיבידנדים. מבחינה היסטורית, השוק מחכה למהלך הזה משום שאין סיבה לקיום חברה שמחזיקה אך ורק בבנק, ועוד בדיסקאונט כה עמוק. אני מניח שבינו ואחרים מעוניינים לסגור את הדיסקאונט, ו'להתקרב לצלחת'".

ההימור המוצלח על הבינלאומי

צדיק בינו, בעל השליטה בפיבי ובבינלאומי, הוא אחד מאנשי העסקים המוערכים בישראל. מי שהתחיל את דרכו בתור פקיד בסניף בנק, צמח בעולם הבנקאות, שימש כמנכ"ל שכיר של שני בנקים (הבינלאומי ולאומי), ובהמשך הפך לאחד מבעלי ההון הגדולים במשק. זאת, לאחר שרכש בעזרת עם משפחת ליברמן האוסטרלית את השליטה בפז (בסוף שנות ה־90) ובהמשך גם בבנק הבינלאומי.

חוק הריכוזיות שאילץ את בעלי ההון הגדולים בישראל לבחור בין החזקה בנכס פיננסי משמעותי לנכס ריאלי כזה, כפה על בינו לבחור בין הבינלאומי לפז - והוא החליט להיפרד דווקא מהחזקתו הוותיקה יותר, בחברת תחנות הדלק. את מניות השליטה בה מימש במשך מספר שנים במחצית השנייה של העשור הקודם ברווח מצטבר של מיליארדי שקלים.

בפרספקטיבה של השנים האחרונות התבררה בחירתו בבנק הבינלאומי כמוצלחת ביותר, והיא הדגישה את העובדה שהיצמדות לנכס פיננסי משמעותי בישראל הוא כנראה מתכון טוב יותר להצלחה מעסק ריאלי. בינו נפרד מהחזקתו במניות פז באפריל 2017, כאשר מאז זינקה מניית פיבי ביותר מ־620% בעוד שפז, שהפכה לחברה ללא גרעין שליטה, טיפסה ב־30% "בלבד".

"הבינלאומי הוא סוג של אניגמה"

הבנק הבינלאומי נסחר כיום בבורסה בשווי של 28.6 מיליארד שקל, המשקף לו את מכפיל ההון הגבוה ביותר במערכת הבנקאית - 1.95; אחריו נמצא מזרחי־טפחות שנסחר במכפיל 1.92. צמד הבנקים הגדולים לאומי והפועלים נסחרים במכפיל של 1.6-1.7 ודיסקונט ב־1.4. לדברי לובלין מאי.בי.אי, "הבינלאומי הוא סוג של אניגמה בשוק הבנקאות בארץ. מצד אחד, זהו הבנק הכי סולידי במערכת, ומהצד השני הוא מייצר מסורתית תשואה על ההון מהגבוהות ביותר.

"הוא משיג זאת יותר בשל המיקוד העסקי שלו, שנוגע לפעילותו בשוק ההון ואינה מצריכה ריתוק הון משמעותי. גם בעולמות הבנקאות הקלאסיים, הבינלאומי בוחר בצורה יותר סלקטיבית את האשראי שהוא נותן. זה בנק שהוא נוטל פחת סיכונים מאחרים, ובדרך כלל צמח פחות. עם זאת בשנה האחרונה הוא צמח יפה באשראי".