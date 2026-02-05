חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה שלילית, בעקבות הירידה החדה שנרשמה ביום השני ברציפות במניות הטכנולוגיה בוול סטריט. המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי כולל גדול של כ-1.2%. מניות השבבים הדואליות נובה , טאואר וקמטק יפתחו את היום עם ירידות של בין 3.5% ל-6.5%, טבע תיחלש בכ-4% ואלביט מערכות תאבד מערכה כ-3%. מנגד, נייס צפויה להתרומם בכ-4%. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים לא רחוק מרמת הבסיס שלהם.

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה שלילית, בעקבות הירידות שנרשמו אמש במניות הטכנולוגיה בוול סטריט. מדד הקוספי צונח בכ-3.5%, הניקיי היפני יורד בכ-0.8%, בורסת הונג קונג נחלשת בשיעור דומה ובורסת שנגחאי מאבדת כ-0.7%.

בסיומו של יום מסחר סוער, הבורסה בתל אביב ננעלה אתמול במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 נסחר ביציבות, בעוד מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.7%, בעיקר בגלל הטלטלה במניות התוכנה בארץ ובחו"ל, אותה הציתו הפיתוחים החדשים עליה הכריזה חברת ה-AI אנתרופיק.

את הירידות הוביל מדד ת"א־דואליות, שכולל מספר מניות תוכנה הנסחרות במקביל בת"א ובנאסד"ק, ונפל בכ-2.3%. הירידות בקרב מניות התוכנה בת"א נעו בטווח של בין 5% ל-20%, כאשר את המגמה הובילו מג'יק , מטריקס , וואן טכנולוגיות ומלם תים . בסך הכל, מניות התוכנה מחקו סך של כ-5.6 מיליארד שקל במונחי שווי שוק. מנגד, מדדי הבנקים והפיננסים בלטו לחיוב עם עליות של כ-2.3% וכ-1.6%, בהתאמה.

אחת המניות שריכזו עניין היא מניית פיבי , בעלת השליטה בבנק הבינלאומי , שזינקה בכ־18% - לאחר שדווח כי נכנסה למו"מ עם הבנק במטרה למזג את חברת ההחזקות, באמצעות החלפת מניות.

וול סטריט סיכמה אתמול יום נוסף של ירידות במניות התוכנה והטכנולוגיה, בעקבות הפיתוחים החדשים שהשיקה חברת ה-AI אנתרופיק, לצד הצניחה של ענקית השבבים AMD . מדד הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה איבד מערכו כ-1.5%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.5%.

במהלך הלילה, אלפאבית (גוגל) פרסמה את תוצאותיה הכספיות והיכתה את תחזיות האנליסטים. החברה דיווחה על הכנסות של 113.8 מיליארד דולר - לעומת תחזית האנליסטים שעמדה על 111.3 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 2.82 דולר, כאשר התחזית המקורית עמד על 2.64 דולר. החברה דיווחה על הגדלה משמעותית של הוצאות ההון שלה בשנת 2026 ל-175-185 מיליארד דולר, לעומת הערכת האנליסטים להוצאות הון בגובה 120 מיליארד דולר. מדובר בסכום שהוא כמעט כפול מהוצאות ההון של החברה בשנת 2025. המניה ירדה במסחר המאוחר בכ-2%.

הירידות הבולטות בתחום התוכנה אתמול נרשמו במניות כמו מג'יק , ורוניס , לומן טכנולוג'יס ואפלובין . שמות מרכזיים נוספים בתחום התוכנה כמו אורקל , קראוד סטרייק , סרוויס נאו וסיילספורס נסחרו גם הם בטריטוריה שלילית.

מניית חברת השבבים AMD צללה בכ-17% ורשמה את היום הגרוע ביותר שלה מאז 2017, על אף שתוצאותיה הכספיות עקפו את תחזיות האנליסטים. הסיבה לירידה נעוצה בתחזיותיה לרבעון הראשון של 2026, שאכזבו את חלק מהאנליסטים והמשקיעים. המשקיעים, שציפו לצמיחה רציפה וחסרת מעצורים כדי לצמצם את הפער מול אנבידיה, הגיבו בחשש לצפי לירידה קלה בהכנסות הרבעוניות, דבר שמעלה סימני שאלה לגבי יכולתה של AMD לשמור על המומנטום בשוק ה-AI התחרותי בזמן שחטיבות מסורתיות יותר שלה, כמו הגיימינג, חוות האטה.

על אף הצניחה במניה, המנכ"לית ליסה סו אמרה בראיון ל-CNBC כי הביקושים לשבבים המתקדמים שלה האיצה בשלושת החודשים האחרונים, וכי נרשמו ביקושים גוברים גם בעסקי הדאטה־סנטרים והמעבדים (CPU). "מה שאני יכולה להגיד כמי שרואה את הדברים מבפנים, זה שה-AI מאיץ בקצב שאני לא הייתי מסוגלת לדמיין", אמרה סו.

ירידות בולטות נוספות בתחומי השבבים וה-AI נרשמו במניות אנבידיה , פלנטיר , מיקרון , ברודקום ו-TSMC . גם מניית אלפאבית (גוגל) יורדת, לקראת הדוחות שתפרסם מאוחר יותר היום לאחר נעילת המסחר. מנגד, מניית סופר מיקרו קומפיוטר מזנקת במעל 10%, לאחר שתוצאותיה של יצרנית השרתים עקפה את צפי האנליסטים והעלתה את תחזיתה לרבעון הבא.

פיטר בוקוואר, מנהל השקעות ראשי ב-One Point BFG Wealth Partners, אמר ל-CNBC כי "בשורה התחתונה, המסחר בבינה מלאכותית הג'נרטיבית היא כבר לא כרטיס לכיוון אחד. עברנו ממצב של 'לקנות הכל' למצב של 'לא כולם יכולים לנצח'. אני מאמין שאנחנו מפסידים את סגנון המסחר הזה מבחינת היכולת שלו לשאת את השוק כלפי מעלה, אבל למרבה המזל, בינתיים המשקיעים מוצאים דברים אחרים לקנות וזה כולל אזורים אחרים של ה-S&P 500, מניות קטנות ובינוניות וללא ספק גם מניות בין־לאומיות".

מניית ענקית הפארמה אלי לילי זינקה, לאחר שתחזית הרווחים שלה לשנת 2026 המלאה הייתה חזקה מציפיות האנליסטים. מנגד, נובו נורדיסק נפלה, לאחר שהחברה הזהירה במפתיע כי מכירותיה ב־2026 צפויות לרדת בחדות גדולה מהצפוי, על רקע לחץ מחירים חזק בשוק האמריקאי על תרופות הדגל שלה לסוכרת ולהרזיה.

2. שוקי האג"ח

מדד תל גוב־כללי עלה מעט. המדד שכולל את כל אגרות החוב של ממשלת ישראל מגלם תשואה של 3%. לפי נתוני הבורסה, הוא חתם את שבוע המסחר הקודם בעלייה שבועית של 0.3% ואילו בסיכום חודש ינואר עלה מדד זה, המהווה את מדד היחס להשקעה בחוב הממשלתי של מדינת ישראל, ב־0.59%.

ניתוח ביצועי מדד תל גוב כללי בחודש ינואר מלמד כי המגמה החיובית הבולטת במדד זה נשענה על ביצועי־יתר של הרכיב הממשלתי השקלי.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רושמות ירידות קלות (כלומר, עליות מחירים), בין היתר, על רקע מדד התעסוקה של ADP שפורסם אתמול ופספס את תחזיות הכלכלנים (ראו הרחבה תחת סעיף 4). התשואה לעשר שנים יורדת במעל נקודת בסיס אחת לרמה של 4.26%, בעוד התשואה לשנתיים יורדת בנקודת בסיס אחת לרמה של 3.55%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר מתחזק הבוקר מעט מול השקל, ושערו עומד כעת על 3.10 שקלים. זאת, בהתאם למגמת ההתחזקות של המטבע האמריקאי גם ברחבי העולם.

בשוק הקריפטו, הביטקוין צונח הבוקר במעל 7% ומתקרב לרף ה-70 אלף דולר - רמה שלא נרשמה מאז חודש אוקטובר 2024.

מחירי המתכות היקרות יורדים הבוקר וממשיכים להיסחר בתנודתיות, לאחר שבימים האחרונים חוו התאוששות מהצניחה ההיסטורית שלהם בסוף השבוע האחרון. הזהב יורד במעל 1% ונסחר סביב 4,900 דולר לאונקיה, בעוד הכסף צונח במעל 8% ונסחר סביב 77 דולר לאונקיה.

מחירי הנפט ממשיכים בירידות שלהם מאתמול ונופלים כעת בכ-2%, בעקבות הדיווחים על כך שארה"ב ואיראן צפויות להיפגש לשיחות בעומאן ביום שישי הקרוב. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-63.7 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-68 דולר.

4. מאקרו

מדד התעסוקה של ADP, אשר עוקב אחר השינוי במספר המועסקים בחברות הפרטיות בארה"ב, פספס את תחזיות הכלכלנים, ומעיד על שוק עבודה מדשדש וסביבה של "Low-fire, Low-hire" - פיטורים מעטים וגיוסי עובדים מעטים.

לפי הדוח של ADP, החברות הפרטיות הוסיפו 22 אלף משרות בחודש ינואר - פחות מהתוספת של 37 אלף משרות בדצמבר ומשמעותית מתחת קונצנזוס הכלכלנים, שעמד על 45 אלף משרות. ב-CNBC מדווחים כי הנתון של חודש ינואר לא צפוי להפיג כלל את חששות הפדרל ריזרב לגבי החולשה בשוק העבודה האמריקאי - שהייתה בחודשים האחרונים הקטליזטור המרכזי לשלוש הפחתות הריבית שביצע לאחרונה הבנק המרכזי.

ביום שישי הקרוב היה אמור להתפרסם דוח התעסוקה הרשמי של לשכת הסטטיסטיקה האמריקאית, אך הפרסום נדחה ליום רביעי הבא (ה-11 בפברואר), בשל ההשבתה החלקית בממשלת ארה"ב, שהגיעה לסיומה אתמול אחר הצהריים.

היום צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן באיחוד האירופי, שצפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 2%.

5. תחזית

בבנק אוף אמריקה שומרים על גישה חיובית כלפי מניות השבבים, על אף הטלטלה המתחרשת בימים האחרונים בתחום הטכנולוגיה.

הבנק מסר כי "שמות מובילים בתחום ה-AI, ובהם אנבידיה , ברודקום , AMD ו-קרדו , נסחרים סביב או מתחת לכ-פי 1 מקצב הצמיחה החזוי ברווחים (PEG), רמה הנמוכה משמעותית מטווח של כ-1.5-2 הנהוג במדד S&P 500 ובקרב חברות צמיחה גדולות אחרות. נראה כי התמחור הנוכחי מגלם האטה מהותית בהשקעות ההון ועדכוני תחזיות רווח - תרחישים שלדעתנו ייתכן שלא יתממשו.

"אנו מכירים הן בחששות ממשיים והן בכאלו הנתפסים בנוגע למימון מפתחי LLM פרטיים גדולים, אך דיווחי שוק מצביעים על המשך גישה להון אסטרטגי. לשיטתנו, צווארי הבקבוק המהותיים צפויים להיות בתחומי החשמל, הקרקע, מעטפות מרכזי הנתונים, ורכיבים מסוימים כגון פרוסות מתקדמות (leading-edge wafers), זיכרון מתקדם, סובסטרטים ואופטיקה. זמני האספקה הארוכים לאורך שרשרת זו צפויים לשמש כמנגנון בלימה טבעי לסיכון של בניית יתר.

"בסך הכול, אנו שומרים על גישה חיובית כלפי מניות מובילות בתחומי החישוב, הזיכרון והסמי-קונדקטור, ומצפים שהתנודתיות תתמתן - ואף תייצר הזדמנויות רכישה משופרות - עם התבהרות התמונה באמצעות דוחות והנחיות בעונת הדיווחים הנוכחית. אנו ממשיכים לחזות כי ההזדמנות בשוק מערכות ה-AI תזנק ביותר מפי ארבעה לכ-1.2 טריליון דולר עד 2030, תוך מעבר הדרגתי של התמהיל לאינפרנס מניב הכנסות (ראו סקירת ה-AI Inference האחרונה שלנו), ובמיצוב חזק של ספקיות מובילות בתחומי החישוב, הרשתות, הזיכרון והציוד לתעשיית השבבים".