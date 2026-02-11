חברת "שלום את נתן" מציעה מבצע לרוכשים בפרויקט של החברה בקריית אונו ברחוב שלמה המלך 8־10, שבו ניתן לקבל הלוואה של עד שני מיליון שקל ללא הצמדה למדד, למשך שנתיים.

האותיות הקטנות

מדובר בפרויקט התחדשות עירונית שבו הוקמו שני בניינים בני 10 קומות, מעל קומת מסחר, והאכלוס צפוי ביוני 2026. הרוכשים במבצע יוכלו לשלם 30% ממחיר הדירה בעת הרכישה ולקבל הלוואת קבלן של עד 2 מיליון שקל ללא הצמדה למדד למשך שנתיים. דירת 5 חדרים + שתי חניות מתחילה מ־3.55 מיליון שקל, ודירות בשטח של 100 מ"ר עם מרפסות גדולות ושתי חניות עומדות על מחיר של 4.3 מיליון שקל.

למי זה מתאים

בוריס קפלן, מלווה משקיעי נדל"ן ומומחה בעסקאות פריסייל לקבוצות משקיעים, מסביר בשיחה עם גלובס כי קריית אונו היא אזור חזק עם אוכלוסייה מבוססת, ויש ביקוש רב מצד משפחות. העיר מציעה קרבה לתל אביב, מערכת חינוך טובה וסביבה עירונית מסודרת.

עוד הוא מציין כי לפרויקט בשלמה המלך יש יתרון מובהק במיקום, בשל הקרבה לפארק רייספלד, לגני ילדים ולבתי ספר, והאופי המשפחתי של האזור, מה שיקל על הרוכשים למכור או להשכיר את הדירה במקרה הצורך. "זה בידול חשוב, במיוחד מול הפרויקטים המתחרים. שווה להתמקח על תנאי המימון עם הקבלן".

קפלן מחדד כי התנאים נראים נוחים על הנייר. לדבריו, "להביא 30% הון עצמי עכשיו, ואת היתרה בעוד שנתיים, כולל הלוואה של עד שני מיליון שקל ללא מדד והצמדה, זה פתרון תזרימי נוח מאוד שיכול לחסוך עשרות אלפי שקלים על הפטור מהצמדה". עם זאת הוא מציין כי צריך לזכור שלא מדובר בהנחה על המחיר, אלא בדחייה של התשלומים. "בעוד שנתיים צריך לקבל משכנתא, ואז אם מדובר במשקיעים, לבצע מכירה לאחר קבלת מפתח. מי שלא יוכל לעמוד בזה, ימצא את עצמו מול קנס הפרת חוזה של לפחות 10%, ולכן חייבים לבדוק את החוזה לעומק ולא להניח שהכול יסתדר", אומר קפלן.

מהם הסיכונים

קפלן מסביר כי אף שהפרויקט יושב באזור חזק, זה לא אומר שכל עסקה טובה. לדבריו, "היצע גדול של בנייה חדשה שמגיע במקביל יכול ללחוץ מחירים, במיוחד בדירות דומות זו לזו, ולכן חשוב להבין מה צפוי להימסר סביב 2026, ולא רק בפרויקט עצמו אלא גם מסביב".

במקביל הוא מציין כי סיכון נוסף בסוג עסקאות כאלה הוא לקנות יקר מדי בגלל תחושת הנחה. "זה שיש הנחה ממחירון לא אומר שיש הנחה ממחיר שוק. ולכן חשוב לקחת שמאי, לבדוק עסקאות אמת באזור ולהשוות גם לפרויקטים מתחרים שמציעים. אנחנו בחנו שני פרויקטים אחרים באזור, שמציעים היום תנאי מימון טובים יותר, כמו 10%־90% ללא הצמדה. כמשקיעים נעדיף בעסקאות כאלה להביא כמה שפחות הון ראשוני לעסקה. לכן אם יש פרויקטים כאלה בסביבה, זה משפיע גם על תמחור עתידי וגם על התחרות בשוק השכירות".

בשורה התחתונה הוא מציין כי מדובר בעסקה לא רעה, אבל גם לא מצוינת. "מה שהיה הופך אותה למצוינת זה תנאי מימון טובים יותר, ופטור מלא מהצמדה עד לאכלוס, כך שתוכלו לגדר את הסיכונים. זו עסקה שדורשת בדיקות נוספות מול כל הפרויקטים המוצעים באזור לעומק, והבנה עמוקה של היכולת האישית להשלים אותה בעוד שנתיים.

תגובה

תומר צבר, מנכ"ל שלום את נתן יזמות בע"מ, מסר: "המבצע הזה נכון מאוד לתקופה הנוכחית בשוק הנדל"ן הישראלי, שמתאפיינת בסביבת ריבית גבוהה. דחיית תשלומים לשנתיים מייצרת לרוכש 'גשר תזרימי' חכם שמאפשר להיכנס לעסקה היום ולמכור דירה שבבעלותו בהמשך הדרך ובתנאי שוק טובים יותר ככל שהריבית תמשיך לרדת. המבצע מתאים במיוחד למשפרי דיור, למשקיעים סולידיים המבקשים לדחות מינוף בנקאי, וגם לזוגות צעירים עם צפי לגידול בהכנסות".