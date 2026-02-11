מגמה חיובית באסיה; עליות בחוזים בניו יורק לקראת דוח התעסוקה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:48

באסיה הבוקר מגמה חיובית. הונג קונג עולה ב-0.3%, דרום קוריאה ב-1%, שנגחאי ללא שינוי והבורסה בהודו עולה ב-0.4%. ביפן לא מתקיים הבוקר מסחר.

החוזים העתידיים בניו יורק עולים הבוקר בעד 0.4%, עיני המשקיעים נשואות ל"סופרבול של דוחות התעסוקה" שיפורסם כשעה לפני פתיחת המסחר.

דו״ח המשרות של חודש ינואר (Nonfarm Payrolls) של הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה של העבודה (BLS). הדו״ח צפוי להתפרסם לאחר שנדחה בעקבות השבתה חלקית של הממשל בחודש שעבר. כלכלנים מעריכים עלייה חציונית של כ־ 68 אלף משרות, בעוד ששיעור האבטלה צפוי להיוותר ברמה של 4.4%.

אתמול בוול סטריט, לאחר יומיים של עליות נאות, המסחר במגמה שלילית. בעוד שתשואות האג"ח ירדו לאחר שנתוני המכירות הקמעונאיות, שהיו חלשים מהצפוי, חיזקו את ההערכה שהבנק הפדרלי יתחיל להוריד ריבית כבר השנה.

מדד S&P 500 ירד ב-0.4% לאחר ראלי חזק של יומיים, נאסד"ק ב-0.6% ודאו ג'ונס עלה אמנם ב-0.1% בלבד, אך שבר שיא נוסף, שלישי בשלושה ימים.

מגזר התוכנה (תעודת הסל IGV ) שנפל בכ-20% בחודש האחרון החל להתאושש מעט, אתמול עלה בכ-0.5%.

אסטרטגים של ג'יי.פי.מורגן מעריכים שמניות חברות תוכנה עשויות להתאושש לאחר הירידות החריגות שלהן, שהיו מוגזמות ולא מוצדקות לדעתםם - מאחר שהשוק מתמחר תרחיש של שיבוש מהיר ולא ריאלי מצד הבינה המלאכותית.

הצוות ממליץ להגדיל חשיפה לחברות תוכנה איכותיות ועמידות ל־AI, ומציין "תנועות מחיר קיצוניות" לצד יסודות כלכליים חזקים כסיבות אפשריות לרוטציה חזרה לסקטור. האסטרטגים מצביעים על חברות כמו מיקרוסופט וקראודסטרייק כעמידות לשיבושי AI, ומדגישים כי עלויות מעבר גבוהות (high switching costs) וחוזים רב־שנתיים מספקים להן שכבת הגנה מפני שיבושים בטווח הקצר.

גם מנכ״ל גולדמן זאקס דיוויד סולומון, אמר כי גל המכירות החד בשבוע שעבר במניות סקטור התוכנה היה "רחב מדי", והצטרף למקהלת הקולות בוול סטריט שקוראים לסבלנות על רקע הלחץ בשווקים והחששות מהשפעות הבינה המלאכותית על עולם ההשקעות.

"הנרטיב של השבוע האחרון היה רחב מדי," אמר סולומון בכנס שירותים פיננסיים של UBS בקי ביסקיין, פלורידה. "יהיו מנצחים ויהיו מפסידים, והרבה חברות יידעו להסתגל (pivot) ולהמשיך לפעול היטב," הוסיף.

מניות שריכזו עניין:

מניית חברת הסטרימינג ספוטיפיי זינקה בכ-15%, לאחר שרווחה ברבעון הרביעי עקפו באופן משמעותי את תחזיות האנליסטים.

אלפאבית (גוגל) מתכננת להנפיק אג"ח נדירה מאוד ל־100 שנה, כחלק מהנפקת חוב גדולה במיוחד, במה שיהיה המקרה הראשון מאז סוף שנות ה־90 שבו חברת טכנולוגיה מנפיקה חוב לטווח כה ארוך.

האישור הרגולטורי המיוחל לעסקת הרכישה ההיסטורית של וויז הישראלית בידי אלפאבית (גוגל) הגיע סוף-סוף: ועדת ההגבלים של האיחוד האירופי אישרה את העסקה, שתתבצע בהיקף של 32 מיליארד דולר. אך נותרו עוד מספר מדינות שלא אישרו את התהליך באופן פורמלי בהן ישראל, טורקיה, דרום אפריקה ואוסטרליה.

מניית קוקה קולה ירדה לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי. החברה עקפה מעט את צפי האנליסטים בשורת הרווח המתואם למניה, ודיווחה על 58 סנט, לעומת צפי ל-56 סנט. עם זאת, בשורת ההכנסות החברה פספסה את הצפי.

● תוצאות מעורבות לאינמוד רגע לפני מכירתה האפשרית

ישראליות בוול סטריט:

מניית מאנדיי ירדה ב-4.5% ומשווה את השפל בו נסחרה בנובמבר 2022.

האכזבה מהתחזית שפרסמה מאנדיי בתחילת השבוע הפילה את מנייתה אחרי הדוחות ב-20.8% ומעל מיליארד דולר נמחקו משוויה, שווי הנמוך ב-82% מהשוווי בשיא בשנת 2021. החששות בשוק מפני פגיעת כלי AI בפעילות חברות SaaS (תוכנה במודל מנויים) שהשפיעו לרעה על החברה לאחרונה לא נרגעו גם אחרי שמאנדיי עקפה את התחזיות ברבעון הרביעי של 2025, ואולי אף גברו על רקע התחזית ל-2026.

מניית טאואר סמיקונדקטור ירדה ב-7.5% ללא חדשות. היא צפויה לפרסם היום דוחות כספיים, ותחזיות האנליסטים הן להכנסות שנתיות של 1.57 מיליארד דולר ורווח נקי Non-GAAP של 2.18 דולר למניה. ביום חמישי האחרון, טאואר פרסמה דיווח על שיתוף פעולה עם ענקית ה-AI אנבידיה.

מניית גילת צנחה בכ-20% גם בניו יורק בעקבות הדוח הרבעוני.

הביטקוין נסחר לאחרונה סביב 69,000 דולר, ירידה של 9% בחמשת הימים האחרונים. המטבע נסוג על רקע הערכה מחודשת של משקיעים לגבי התועלת שלו, כאשר ביום חמישי שעבר צנח ב־15% לרמה של 60,062 דולר, השפל הנמוך ביותר מזה כ־16 חודשים. בשפל, הקריפטו היה בירידה של יותר מ־50% מהשיא שלו.

מנכ״ל חברת סטרטג'י , מייקל סיילור, דחה את החששות לגבי סיכון האשראי של החברה במקרה שביטקוין ימשיך לצנוח. לדבריו, הוא אף מתכנן להמשיך לצבור את המטבע הקריפטוגרפי עבור החברה בכל רבעון.

"אם הביטקוין יירד ב־90% במשך ארבע השנים הבאות, נממן מחדש את החוב," אמר סיילור ל- CNBC. "פשוט נגלגל אותו קדימה". כשנשאל האם הוא מאמין שהבנקים ימשיכו להלוות לחברה שלו גם אם הביטקוין יקרוס, השיב: "כן, כי התנודתיות של הביטקוין היא כזו שתמיד יהיה לו ערך".

ל־Strategy יש למעלה מ־8 מיליארד דולר חוב כולל במאזן, בין היתר כתוצאה מהנפקת אג"ח להמרה ששימשו לרכישת ביטקוין. סיילור גם דחה כל רמז לכך שהחברה תמכור חלק מהחזקות הקריפטו שלה: "אני מצפה שנקנה ביטקוין בכל רבעון, לנצח", אמר.

בארה"ב נשיא ארה״ב דונלד טראמפ אמר אתמול שקווין וורש היה המועמד השני ב־2017 לתפקיד יו״ר הפד, אז בחר למנות את ג’רום פאוול. לדבריו, ההחלטה הזו הייתה "טעות גדולה".

הוא הבהיר כי הוא מצפה שוורש, יפעל להורדת הריבית אם יאושר לתפקיד ויחליף את ג’רום פאוול החל מחודש מאי.

עם זאת, דברים שנאמרו אתמול על ידי שני בכירים בפד מדגישים כי מהלך כזה עלול להיתקל בהתנגדות. בשני נאומים נפרדים, בת’ המאק ולורי לוגן, נשיאות הבנק הפדרלי של קליבלנד ודאלאס בהתאמה, הביעו דאגה מכך שהאינפלציה עדיין גבוהה, וכי ההתקדמות בבלימת עליות המחירים עלולה להיעצר. שתיהן ציינו שלאחר הורדות הריבית שביצע הפד ב־18 החודשים האחרונים, ייתכן שהריבית כבר אינה מרסנת באופן משמעותי את הצמיחה והאינפלציה, מה שמעלה את הסיכון שהפחתות נוספות דווקא יחמירו את הבעיה.

"במקום לנסות לכוון בעדינות את ריבית הקרנות הפדרליות, הייתי מעדיפה לטעות בצד של סבלנות," אמרה המאק. היא הוסיפה כי הבנק המרכזי "עשוי להישאר בהמתנה למשך זמן לא מבוטל".

סוחרי וול סטריט מעריכים ברובם שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי גם במרץ, זו הפעם השנייה ברציפות, אך ההסתברות המשתמעת להורדת ריבית לפני מאי קרובה יותר ל־50/50.

טראמפ אף אמר כי הכלכלה האמריקאית יכולה לצמוח בלפחות 15% אם קווין וורש יעמוד בראש הבנק הפדרלי (הפד). "הוא אדם באיכות גבוהה מאוד," אמר טראמפ בראיון ל־Fox Business עם לארי קודלו. "אם הוא יעשה את העבודה שהוא מסוגל לעשות - אנחנו יכולים לצמוח ב־15%, לדעתי אפילו יותר מזה."

טראמפ לא ציין באיזה מדד כלכלי מדובר או באיזה טווח זמן. לפי תחזית הבנק העולמי, הכלכלה האמריקאית צפויה לצמוח ב־2.2% השנה, ולהאט ל־1.9% בשנת 2027.

אתמול פורסם שהמכירות הקמעונאיות נותרו ללא שינוי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.6% בנובמבר, לפי נתונים מנוכי עונתיות אך לא מנוכי אינפלציה. במונחים שנתיים, המכירות עלו ב־2.4%, ירידה משמעותית מקצב של 3.3% בנובמבר. המכירות בניכוי רכבים עלו ב־3.3% בשנה בדצמבר.

היום צפוי להתפרסם דוח התעסוקה המסקרן בארה"ב.

דוח התעסוקה יהיה חשוב במיוחד שכן הוא יכלול עדכון שנתי מתוכנן לנתוני השנתיים הקודמות. על פי האומדנים הראשוניים, צפוי נתון חלש יחסית בין היתר משום שרוב העדכונים בשנים האחרונות היו כלפי מטה , לצד השפעתו השלילית של מזג האוויר החריג בחלקים מהמדינה. בנוגע לאינפלציה אנו צופים ירידה נוספת לכיוון ה-2.5% (2.7% בדצמבר), בעיקר עקב "יציאה" של מדד ינואר גבוה משנה שעברה.

הציפיות לדוח תעסוקה חלש יחסית לצד ירידה באינפלציה עשויות להביא את טראמפ לשוב ולהביע חוסר שביעות רצון מהנגיד ומהריבית. עם זאת, בהראל סבורים כי הדבר אינו מספיק כדי להצדיק הפחתת ריבית כבר בהחלטה הקרובה במרץ, בין היתר בשל המדיניות הפיסקאלית המרחיבה בחודשים הראשונים של השנה. יחד עם זאת, אנו כן מעריכים כי הריבית תחזור לרדת באופן מדוד (כנראה שפעמיים) בהמשך השנה.

כלכלנים צופים עלייה של 68 אלף משרות בינואר - תוצאה שתהיה הטובה ביותר בארבעת החודשים האחרונים. שיעור האבטלה צפוי להישאר ברמה של 4.4%.