לאחר אקזיט נדל"ני: הקרן שתעניק מתנה של מיליוני שקלים למנכ"ל

חודש אחרי שחיסלה את החזקותיה ביזמית הנדל"ן למגורים דוניץ ברווח של מעל חצי מיליארד שקל, קרן ההשקעות בנדל"ן JTLV רוצה להעניק 9 מיליון שקל לרונן יפו, מנכ"ל החברה, שישמשו אותו לרכישת מניות נוספות.

● גם בנקאי ועיתונאי לשעבר: השכירים שירוויחו עשרות מיליונים מהנפקת הענק

● היה שווה לצרף את טדי שגיא: חברת המיחזור שמנפיקה לפי 300 מיליון שקל

בסגרת המהלך, שדורש אישור אסיפת בעלי מניות, מבקשת הקרן, שהחזיקה עד לאחרונה בשליטה בדוניץ, לשלם ליפו מענק בהיקף של כ-5 מיליון שקל מכספה, אשר יוכל לשמש, בין היתר, לרכישת מניות דוניץ. בנוסף, חברה בבעלות מנהלי קרן JTLV, עמיר בירם, אריאל רוטר ושלמה גוטמן, תעניק ליפו הלוואה בהיקף של כ-3.8 מיליון שקל לצורך רכישת מניות שהקרן עדיין מחזיקה בדוניץ (ואשר ישועבדו כנגד ההלוואוה).

בדוניץ מציינים כי המהלך של JTLV מבטא "הערכה מלאה ושביעות רצון רבה מפועלו של יפו בד בבד עם הכרה בתרומתו הרבה לחברה". בין השאר הם מציינים, כי תחת ניהולו גדל נפח הפעילות של הקבוצה, הכולל כיום כ-25,400 יח"ד בשלבים שונים של תכנון והקמה ב-54 פרויקטים.

המענק המבוקש צפוי להצטרף לשכרו של יפו בחברה, בעלות שנתית מוערכת של כ-5.4 מיליון שקל. בנוסף, מחזיק יפו בכ-3.5% ממניות דוניץ ששוויין כ-83.5 מיליון שקל. אליהן עשויות להצטרף כאמור בקרוב מניות נוספות, אותן ירכוש כחלק מהמהלך, שיגדיל את החזקותיו בחברה לכ-3.6%.

המענק, אותו מבקשת להעניק JTLV ליפו מגיע, כאמור, חודש בלבד לאחר שהקרן השלימה את מכירת מניותיה בדוניץ ברווח כולל של מעל חצי מיליארד שקל. זאת, לאחר שבשנה וחצי האחרונים היא מכרה מניות תמורת סכום כולל של מעל מיליארד שקל. האחרונה שבהם בחודש שעבר אז מכרה הקרן את יתרת מניותיה בדוניץ (22%) תמורת כ-530 מיליון שקל.

ניצלה מצוקת מזומנים

המימוש של דוניץ הגיע לאחר שבמהלך שנת 2020 ניצלה הקרן את מצוקת הנזילות אליה נקלע איש העסקים יצחק תשובה, כדי לרכוש 70% ממניות חברת הנדל"ן אלעד מגורים, תמורת 198 מיליון שקל. שנה וחצי מאוחר יותר הגדילה הקרן את השקעתה, רכשה מתשובה 20% נוספים תמורת 68.5 מיליון שקל - ועלתה לשיעור החזקה של 90%.

לאחר מכן, ביצעה JTLV מהלך נוסף כשרכשה 17% מחברת דוניץ תמורת כ-118 מיליון שקל, ובהמשך הגדילה את ההחזקתה בדוניץ ל-26% באמצעות רכישות נוספות, תמורת כ-78 מיליון שקל. ביוני 2022 השלימה JTLV מהלך נוסף של החלפת מניות בין דוניץ ואלעד מגורים, שנהפכה לחברה-הבת של דוניץ (100%).

מי שמונה לעמוד בראש החברה הממוזגת הוא רונן יפו, שכיהן מאז 2009 כמנכ"ל אלעד מגורים. בשנת 2020, ערב הנפקת החברה, העניקה אלעד מגורים ליפו מניות שהומרו כעבור כמה חודשים למניותיו בדוניץ, עם השלמת המיזוג בין החברות.

דוניץ נסחרת כיום בשווי של 2.39 מיליארד שקל, לאחר עלייה של 6% בלבד בשנה האחרונה. מאז המיזוג עם אלעד מגורים לפני כשלוש וחצי שנים, עלתה המניה ב-52%, כאשר באותו זמן עלה מדד הנדל"ן בבורסה ב-59% ואילו מדד ת"א 35 זינק בכמעט 130%.