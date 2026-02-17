שוק בהאטה מתאפיין בדרך כלל בשני מדדים: הראשון הוא ירידה בכמות העסקאות, והשני ירידה ברמות המחירים. אבל שוק הנדל"ן בסוף שנת 2025 מציג תמונה שמבלבלת את הכלכלנים ואת הציבור.

● המומחים לא מאמינים לנתוני הלמ"ס. אז למה מניות הבנייה זינקו, ומה יקרה למחירים?

● אחרי שהספידו אותה: העיר שהקפיצה את מחירי הדירות

אומנם, מבחינה כמותית היקף העסקאות שבוצעו בשנה שעברה היה נמוך מאוד - בערך 80% מכמות העסקאות של שנה ממוצעת - אבל רמת המחירים שבה לעלות. ברבעון האחרון המחיר הממוצע של דירה שנרכשה בישראל היה הגבוה ביותר אי־פעם - 2.363 מיליון שקל.

השוק נשלט על ידי ציבור חזק

איך אפשר להסביר את הפער? ראשית, ניתן להניח שהמחיר הגבוה מעיד על כך שהשוק נשלט כיום בעיקר על ידי ציבור אמיד, שרוכש דירות יקרות. דבר זה מקבל חיזוק מנתוני המשכנתאות, שמראים כי 40% מהמשכנתאות שניתנו על ידי הבנקים במחצית השנייה של 2025 היו על דירות במחירים של 3 מיליון שקל ומעלה. מדובר בנתון שלא היה כמותו קודם לכן.

עדות נוספת לכך שציבור אמיד יותר שולט כיום בשוק הנדל"ן הישראלי היא ההתפלגות הגיאוגרפית של העסקאות: 49% מהעסקאות ברבעון האחרון של שנת 2025 בוצעו במחוזות תל אביב והמרכז, וזאת לעומת 42% מהעסקאות שבוצעו ברבעון האחרון של 2024.

בשנה שעברה, אמר לגלובס אייל אביטל, סגן מנהלת אגף בכיר סקרים בלמ"ס, שיש "שינוי תרבותי" שמשפיע על שיעור המשיבים. "אם בעבר הייתה יותר 'קהילתיות' בחברה הישראלית, היום הציבור יותר חרד לפרטיות שלו", הוא הסביר. "בעידן הוואטסאפ אנשים לא רגילים ש'נוחתים עליהם בבית'. מה שהאיץ את המגמה הזו היה משבר הקורונה שהוביל לפאניקה וחרדה לפרטיות, במקביל למציאות הביטחונית המורכבת בארץ". בכנס הלמ"ס שנערך השבוע (ב'), התייחס גורמים בלשכה לבעיה, וציינו שכיום אופן ההשבה לסקרים יותר פשוט מבעבר. לטענתם, ההישענות על מידע מנהלי גובר בשנים האחרונות. בנוסף, ביטוח לאומי החל לפרסם מדי שנה נתוני שכר חלופיים לאלו של הלמ"ס, כשהוא נשען על נתוני תלושי השכר, ולא על סקרים בקרב העובדים והמעסיקים. מהלמ"ס נמסר בתגובה: "מגמות של שחיקה מתונה בשיעורי השבה אינן ייחודיות לישראל ואינן משקפות ירידה באיכות עבודת הסקרים של הלמ"ס. מדובר בתופעה גלובלית. הלמ"ס אימצה אסטרטגיה מודעת של "Give more, take less", במסגרתה היא הרחיבה את השימוש בנתונים מנהליים ובמקורות מידע משלימים, לרבות מידע ממאגרים ממשלתיים, ביג דאטה, מקורות אינטרנטיים וכלי בינה מלאכותית". עידן ארץ

היקף העסקאות במגמת עלייה

נראה כי ככל שהעמיק המיתון, ציבור הרוכשים במרכז הקטין אומנם את הרכישות שלו, אך בממדים נמוכים יותר מאשר בשאר חלקי המדינה.

כשבוחנים את מספר העסקאות שבוצעו בערים השונות רואים שבחלקן אף נרשמה עלייה. בהרצליה כמות העסקאות שבוצעה ברבעון הרביעי של שנה שעברה כמעט הכפילה את עצמה לעומת זו שברבעון השלישי; בתל אביב היא הייתה גבוהה ב־20% וברמת גן ב־16%.

זאת ועוד: על פי נתוני הכלכלן הראשי במשרד אוצר, יזמי הנדל"ן בישראל הגבירו את מבצעי השיווק שלהם, ובעיקר את המבצעים שכוללים הטבות פיננסיות או הטבות בהסדרי התשלומים. נראה כי היזמים גם איתרו אפשרויות רבות למתן הטבות לרוכשים, שאינן כלולות בדרישות החדשות של בנק ישראל ושל רשות המסים, מה שמקשה לפקח עליהן ולהגביל אותן.

עודף ההיצע לא משפיע כמצופה

על הנייר היה צפוי שהיצע של 86 אלף דירות לא מכורות, קצב שמספיק לשנתיים וחצי, יגרור אחריו ירידות מחירים, ואולי אפילו חדות. הציפייה הזו מתגשמת רק בחלקה. שני המחוזות עתירי ההיצע הרב ביותר הם תל אביב ומרכז, שמהווים 56% מכלל הדירות החדשות שטרם נמכרו. מחוזות אלה רשמו ירידות מחירים בשנה החולפת. מחוז תל אביב רשם ירידה כוללת של 4.7% מאז מדד השיא שלו בינואר 2025, ואילו מחוז מרכז רשם ירידה של 3.2% מאז מדד השיא במרץ שעבר.

ואולם, ירידות אלה נבלמו. במחוז תל אביב, המחירים זינקו ב־3% בשני המדדים האחרונים, ואילו מחוז המרכז די התאפס והתייצב במדדים האחרונים.

האם השפעת עודפי ההיצע העצומים שמצויים במחוזות אלה הסתיימה? קשה להאמין. גם אם המערכת הבנקאית נרתמת לעזרת הקבלנים, הרבה מאוד תלוי בביקוש.