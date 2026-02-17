ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם "עסקה עם שיקולים פוליטיים": מניית הפג־לויד צנחה בעקבות רכישת צים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
צים שירותי ספנות

"עסקה רגישה, שיש לה שיקולים פוליטיים": מניית הפג־לויד צנחה בעקבות רכישת צים

התגובה המיידית בשווקים להכרזה כי החברה תרכוש את צים הייתה שלילית • אנליסטים מיהרו להסביר בתקשורת הגרמנית כי ישנה מגמת קונסולידציה כעת בשוק התובלה הימית, וכי רכישות ומיזוגים הם רוח התקופה

אסף אוני פורסם: 17:19 עודכן: 19:58
אוניית משא של צים / צילום: ליאור פטל עבור צים
אוניית משא של צים / צילום: ליאור פטל עבור צים

הרכישה של חברת צים בידי ענקית הספנות הגרמנית הפג-לויד ב-4.2 מיליארד דולר, עוררה עניין רב גם בגרמניה ביממה האחרונה, לצד מסחר תנודתי במניית החברה. זאת בצל דיווחים על "עסקה רגישה" בשל ההחזקות הקטאריות והסעודיות בהפג-לויד ותהיות אם העסקה תצא לפועל, לאור האישורים המורכבים הנדרשים לכך.

ניתוח | מכירת צים במעל 4 מיליארד דולר - מכה לשורטיסטים ולאנליסטים שלא האמינו בה
הרוכשת של צים הרחיקה עצמה בעבר מ"כל קשר עם התנחלויות ישראליות"
 עשרות מיליוני דולרים למנכ"ל ולמתווך: המרוויחים מעסקת צים

התגובה המיידית בשווקים להכרזה כי החברה תרכוש את צים הייתה שלילית. "מדוע המשקיעים לא אוהבים את הרכישה של צים?", תהו כלי התקשורת בגרמניה, אחרי שמניית הפג-לויד ירדה ביותר מ-8% ביום המסחר הראשון שאחרי ההודעה (יום ב'). ביום ג' התאוששה המניה חלקית, אך המסחר בה עדיין תנודתי.

אנליסטים מיהרו להסביר בתקשורת הגרמנית כי ישנה מגמת קונסולידציה כעת בשוק התובלה הימית, וכי רכישות ומיזוגים הם רוח התקופה. מנכ"ל הפג-לויד, רולף האבן יאנסן, התייצב ביום שני בערב למסיבת עיתונאים בה הבהיר כי הוא צופה סינרגיות של 300-500 מיליון דולר מהעסקה, בעיקר בהקשר של network (קווי התובלה השונים) ורכש, ואמר כי ישנה השלמה בין החברות שלרוב לא היו ממוקדות באותם שווקים.

הפג-לויד, חברת הספנות החמישית בגודלה בעולם, נסחרת בבורסת פרנקפורט בשווי של כ-20 מיליארד אירו, ומחזיקה לפי הערכות בכ-7.4% מנתח שוק התובלה הימית העולמי, כאשר לאחר רכישת צים יגדל חלקה לכ-9% מהשוק. כתב ה"בילד" דיווח על הרכישה כ"מגה-עסקה בים הפתוח".

הפג-לויד עצמה נוסדה ב-1970, כמיזוג של שתי חברות גרמניות ותיקות ששורשיהן במאה ה-19. נכון להיום, שני המשקיעים הגדולים ביותר בה הם קרן השקעות לוגיסטית שוויצרית (30%) וחברת ספנות צ'יליאנית (30%). בשנים 2016-2017, דרך שורת מיזוגים עם חברות ספנות מקטאר וסעודיה עלו קרנות ההשקעה של מדינות אלה להחזקות של 12.3% ו-10.2% מהמניות בהתאמה. מדינת המבורג מחזיקה ב-13.9% מההון, ובידי הציבור פחות מ-4%.

המנכ"ל יאנסן הבהיר במסיבת העתונאים כי תוקם חברת "צים חדשה", בבעלות קרן פימי הישראלית, שתהיה אחראית על הנתיבים לישראל וממנה, ובשאיפה "מניית הזהב" של הממשלה הישראלית תועבר רק אליה, ולא לכלל הפעילות הגלובלית.

אישורי תחרות וממשלות

"מדובר בעסקה רגישה, שיש לה שיקולים פוליטיים", כתב ערוץ השידור הציבורי ARD אחרי ההכרזה על העסקה. "לממשלה הישראלית יש 'מניית זהב', מה שאומר שלא רק הגופים הרגילים כמו רשות התחרות צריכים לאשר את המהלך, אלא גם הממשלה עצמה", הסביר העיתון FAZ.

בנוסף, העסקה צריכה לקבל את אישור רשות התחרות האירופית, שתבדוק אם החברה הגרמנית לא תהיה בעלת כוח עודף בשוק התובלה הימית.

כמו חברות ספנות אחרות, ו-MAERSK בראשן, גם הפג לויד התנערה בקיץ האחרון מהתנחלויות ומעסקים ישראלים הפעילים מעבר לקו הירוק. היא הודיעה כי היא מחויבת שלא לפעול מול רשימה שנויה במחלוקת של 138 עסקים ישראלים, כולל כל הבנקים וחברות תשתיות ישראליות. פיצולה המתוכנן של צים והשארת החלק הישראלי בידי פימי, נועדה לטפל גם בכאב הראש הזה עבור הגרמנים.

לפי הדיווחים, העסקה (3.4 מיליארד אירו בסך הכול) תמומן ב-1.3 מיליארד אירו מקופת הפג לויד, ועוד 2.1 מיליארד אירו בהלוואות. החברה המאוחדת תפעיל כ-400 ספינות.