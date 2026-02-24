ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ג'פרי אפשטיין

פרשת אפשטיין בבריטניה מסתעפת: גם השגריר לשעבר בארה"ב נעצר

לורד פיטר מנדלסון, לשעבר שגריר בריטניה בארה"ב, נעצר בחשד שהדליף לג'פרי אפשטיין פרטים על המדיניות הכלכלית של בריטניה • פיטר מנדלסון הוא אחת הדמויות הבכירות ביותר במפלגת הלייבור • במסגרת חקירת הפרשה, בשבוע שעבר נעצר בממלכה הנסיך לשעבר אנדרו

אסף אוני 06:46
לורד פיטר מנדלסון / צילום: ap, Ben Birchall
לורד פיטר מנדלסון / צילום: ap, Ben Birchall

פרשת אפשטיין ממשיכה להכות גלים בממלכה הבריטית. אחרי שהנסיך לשעבר אנדרו נעצר בשבוע שעבר בחשד לעבירות של הפרת אמונים בשל קשריו החשאיים עם הפיננסייר האמריקאי שהיה גם עבריין מין, עצרה אתמול (ב') המשטרה גם את הלורד פיטר מנדלסון, לשעבר שגריר בריטניה בארה"ב. בין המסמכים שנחשפו בחודש שעבר היו התכתבויות שהעידו כי מנדלסון הדליף פרטים לאפשטיין בנוגע למדיניות הכלכלית של בריטניה בזמן שכיהן בממשלתו של גורדון בראון.

סדקים בכתר ובקבינט: רשת הקשרים של ג'פרי אפשטיין במוקדי הכוח של אירופה
גלובס צולל למסמכי אפשטיין ומציג את ההסתבכות של האנשים העשירים והמקושרים בעולם

פיטר מנדלסון הוא אחת הדמויות הבכירות ביותר בלייבור. הוא ממוצא יהודי, היה פעיל למען זכויות אדם והוא נשוי לבן זוג ממוצא ברזילאי. הוא מונה בדצמבר 2024 לתפקיד שגריר ארה"ב בבריטניה על ידי ראש הממשלה קיר סטארמר, שכעת עומד בפני האשמות כי "התעלם" מקשריו המפוקפקים, לפי החשד, עם אפשטיין.

אחרי שנחשפו קשריו ההדוקים, הכוללים אירוח באי הנודע לשמצה של אפשטיין, פגישות רבות וצילומים משותפים, הוא התפטר מהתפקיד ובהמשך פרש מבית הלורדים. בין התמונות שהתפרסמו בשבועות האחרונים נמצאת תמונה שבה מנדלסון עומד כשלגופו תחתונים בלבד ולצדו אשה בחלוק.

בעקבות המסמכים החדשים שפורסמו, החלה המשטרה הבריטית בחקירה, ואתמול הגיעה למעונו של מנדלסון כדי לעצור אותו. גם הוא חשוד בעבירות של הפרת אמונים. תמונות של מנדלסון מובל למעצר התפרסמו בכל כלי התקשורת הבריטיים.

המעצר מגביר את הלחץ על סטארמר לנמק מדוע בחר במנדלסון, אף שהיה ידוע על קשריו עם אפשטיין, שהורשע כבר בעבר בשידול לזנות. הממשלה הבריטית נדרשת לפרסם את הפרוטוקולים של הדיונים שבהם נבחר מנדלסון לתפקיד. סטארמר גם גיבה את מנדלסון במשך חודשים ארוכים בשנה שעברה, בזמן שההאשמות נגדו צצו.

בהודעות הדואר האלקטרוני שנחשפו נראה כי מנדלסון הדליף מידע בנוגע לתוכניות מיסוי של ממשלת הלייבור של גורדון בראון, שבה שימש כשר לענייני עסקים, לאפשטיין וכן העביר לו מידע בנוגע לתוכניות כלכליות ממשלתיות. מנהיגת האופוזיציה אמרה כי מדובר ב"רגע מכריע" בכהונתו של סטארמר, והאשימה אותו בהגנה על מנדלסון.