נגד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: העליון קיבל את עמדת דניה סיבוס

קייטו נטוורקס מגדילה את שטח המשרדים בלב תל אביב ל-23,400 מ"ר

חברת Cato Networks (קייטו נטוורקס) הודיעה כי היא מרחיבה את שטח המשרדים שלה בתל אביב ב-6,400 מ"ר. החברה יושבת כיום על שש קומות במגדלי לנדמרק בשרונה, וכעת תשכור גם משרדים בבית האיכרים ברחוב קפלן, השייך לרונן אשכנזי אקוויטי בע״מ. זהו מבנה לשימור, שאותו מפנה חברת Fiverr (פייבר) - שעוברת לשבת במשרדי WIX בגלילות.

במבנה עצמו שבע קומות משרדים ושטח גג פתוח לאירועים. הוא ממוקם סמוך לרחוב אבן גבירול וכיכר הבימה, ובמרחק קצר ממשרדי החברה הקיימים. החוזה נחתם לתקופה של כ־13 שנים, זמן המעבר הצפוי הוא במחצית שנת 2027 ותוספת השטח תגדיל את השטח הכולל של משרדי החברה ל־23,400 מ"ר. מהחברה נמסר כי "ההתרחבות משקפת את מומנטום הצמיחה שבו החברה נמצאת בשנים האחרונות, במיוחד לנוכח ההאצה בשוק אבטחת ה־AI".

קייטו צופה כי המשרדים יוכלו לאכלס יותר מ-500 עובדים, שיתווספו ל־1,700 עובדי קייטו הקיימים, שכמחציתם מועסקים כיום בישראל. בחברה סירבו למסור מה יהיה הסכום שישלמו, אולם בשוק מעריכים שמדובר בכ-180 שקל למ"ר ברמת גמר, כלומר כ-13 מיליון שקל לשנה.

העליון קיבל את עמדת דניה סיבוס: העתירה נגד הלמ"ס תידון בפני הרכב בנובמבר

עתירת דניה סיבוס נגד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תידון בפני הרכב שופטים בבית המשפט העליון, בנובמבר הקרוב - קרי בעוד תשעה חודשים. כך קבעה לאחרונה שופטת העליון רות רונן. כזכור, לפני כשנה הגישה חברת הביצוע עתירה נגד הלמ"ס בטענה שזו לא עדכנה את הרכב מדדי התשומה במשך כ־13 שנה, ולכן אלו לא משקפים כיום את המציאות בשטח.

הלמ"ס ביקשה מבית המשפט לדחות את העתירה - בין היתר על רקע שני עדכונים במדדי התשומות לאורך השנה. דניה טענה, באמצעות עורכי דינה ממשרד ש. הורוביץ, כי העדכונים אינם נותנים מענה מספק ואינם משקפים את עלויות הבנייה בפועל. לאחרונה קבעה, כאמור, השופטת רונן כי העתירה תידון בפני הרכב שופטי העליון, כפי שביקשה דניה, בדיון שייערך לקראת סוף השנה.

כמעט פי שניים מהשומה על הקרקע: איסתא זכתה ב־20 דונם לתעסוקה בבני דרום תמורת כ־134 מיליון שקלים

חברת איסתא מרכזים לוגיסטיים זכתה השבוע במכרז עבור כ־20.3 דונמים באזור התעסוקה בבני דאום שליד אשדוד. החברה זכתה במכרז לאחר שהגישה הצעה בגובה כ־134.4 מיליון שקל, כמעט פי שניים מהשומה שנקבעה לקרקע - כ־73.6 מיליון שקל.

ההצעה גבוהה בהרבה ממחיר המינימום לקרקע, שנקבע על כ־10 מיליון שקלים, אך ריבוי המשתתפים - כ־19 מציעים הגישו את הצעתם למכרז הזה - בוודאי מצדיק מחיר גבוה משמעותית ממחיר המינימום. ובכל זאת, הצעתה של איסתא גבוהה גם ביחס לשאר המציעים: ההצעה השנייה בגובהה במכרז עמדה על כ־108 מיליון שקל, וממוצע ההצעות עמד על פחות מ־60 מיליון שקל. המכרז בבני דרום הוא עוד דוגמה לכך שבעת האחרונה הצעות על קרקעות בפריפריה, כפי שכבר ציינו כאן בעבר, גבוהות ואף גבוהות משמעותית ממחירי השומות על אותן קרקעות. זאת, במגמה הפוכה למתרחש במרכז, שם הצעות המכרזים לרוב נמוכות משמעותית מהשומות.

הסכם מימון בהיקף חצי מיליארד שקל בין הפניקס לקבוצת גוהרי

קבוצת הפניקס (הפניקס ליווי בנייה, הפניקס גמא והפניקס ביטוח) תעמיד אשראי ופוליסות חוק מכר בהיקף של כחצי מיליארד שקל לשני פרויקטים של קבוצת גוהרי. הפרויקטים המדוברים הם THE IRIS בנס ציונה, הכולל שני בנייני בוטיק ו-60 יח"ד (עבורו התקבל היתר בנייה לאחרונה), ופרויקט JADE בשכונת עיר היין באשקלון, הכולל שני מגדלים בני 17 קומות ו-116 יח"ד מעל קומת מסחר .

קבוצת גוהרי, בבעלות דודו אפריאט ויוסף גוהרי, עוסקת בייזום והשבחת מקרקעין ומחזיקה בעתודות קרקע נוספות במרכז ובדרום. לפי הודעת החברה, היא פועלת בימים אלו לבחירת קבלן מבצע לשני הפרויקטים לקראת עלייה לקרקע ושיווק. מהפניקס נמסר כי הפרויקטים זמינים לבנייה וצפויים לצאת לדרך בתקופה הקרובה.

רשם הקבלנים שולל רישיונות לארבע חברות

רשם הקבלנים במשרד השיכון הודיע על שלילת רישיונותיהן ומחיקתן מפנקס הקבלנים של כמה חברות. חברת אפי רוזן בניה ויזמות בע"מ נמחקה לצמיתות לאחר שביצעה עבודות בזמן שרישיונה היה מותלה, ואתרי הבנייה שלה נסגרו.

נוסף לכך, על פי הודעת המשרד נשללו רישיונותיהן של החברות א.ר מנבר יזמות בע"מ, איטרייב בע"מ ונופיהאוס לניהול עסקים בע"מ. ממצאי חקירות העלו כי חברות אלו קיבלו את רישיונן על בסיס דיווחים כוזבים בדבר העסקת אנשי מקצוע (מהנדסים והנדסאים) אשר בפועל לא הועסקו בהן. האגף פועל בשיתוף עם משרד העבודה לאכיפה נגד אנשי המקצוע המעורבים.

נחמה בוגין נבחרה לקדנציה שנייה כיו"ר לשכת שמאי המקרקעין

השמאית והמשפטנית נחמה בוגין נבחרה לקדנציה שנייה כיו"ר לשכת שמאי המקרקעין, לאחר שגברה על אומיד סולימני. לתפקיד סגן היו"ר נבחר ניב כרמי, לתפקיד יו"ר בית הדין נבחרה נורית ג'רבי. בוגין הצהירה כי תמשיך לפעול לביסוס מעמד השמאי וקידום מעמד חברי הלשכה אל מול אתגרי שוק הנדל"ן והרגולציה.

יורי גמרמן מונה למנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, החליט למנות את יורי גמרמן לתפקיד מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהתאם להמלצת ועדת האיתור. המינוי יובא לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה.

גמרמן כיהן בשנים האחרונות כסמנכ"ל בכיר וראש חטיבת בנייה חדשה במשרד הבינוי והשיכון, וקודם לכן בתפקידי ניהול ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

כזכור, לרשות להתחדשות עירונית אין מנהל כבר עשרה חודשים מאז פרישתו של המנהל הקודם אלעזר במברגר. ועדת האיתור בחנה לתפקיד גם את מועמדותה של רות אפריאט, לשעבר מנהלת החטיבה העסקית ברמ"י, שפרשה לאחרונה.