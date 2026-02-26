לאומי סוגר את חברת ניהול התיקים וידאה ומרחיב את מערך ההשקעות

בנק לאומי יוזם מהלך רחב של ארגון מחדש של מבנה ניהול ההשקעות שלו. הבנק החליט לסגור את פעילות ניהול התיקים שלו וידאה, כאשר תחום ניהול ההשקעות בשוק ההון יועבר למערך ההשקעות בבנק בניהולו של אריאל כהן.

וידאה, שהוקמה ב-2018 על-ידי מנכ"לית לאומי דאז רקפת רוסק-עמינח, שלחה הבוקר (ה') מכתב ללקוחותיה, ובו נכתב כי "במסגרת מהלך של בנק לאומי לרכז את עיקר תחום ניהול ההשקעות במערך השקעות בבנק כדי לספק ללקוחות מעטפת שירות ומוצרים מקצועית בשוק ההון, אנחנו מבקשים לעדכנך כי בכוונת חברת וידאה לסיים את פעילותה כמנהלת תיקים".

לפי ההודעה, "ניירות הערך המוחזקים בחשבון יישארו בו ללא שינוי, וניתן יהיה לצפות בהם ולבצע פעולות בכל רגע נתון באפליקציית לאומי טרייד".

לצד זאת, כחלק מרציונל המהלך לאחד את הפעילות בשוק ההון של לקוחות הבנק במערך ההשקעות, במכתב מוצע ללקוחות להמשיך לנהל את תיק ההשקעות בלאומי, "בתנאים משתלמים במיוחד ועם מגוון רחב של אפיקי פעילות ומוצרי השקעה אטרקטיביים וכן אפשרות ליהנות משירות ייעוץ השקעות מקצועי בליווי אישי".

המהלך הזה מתרחש ברקע למהלך אחר שעליו הכריז לאומי בשבוע החולף בתחום המסחר בשוק ההון. הבנק יצא בקמפיין "לא הרווחתם לא שילמתם", זאת כחלק מהרחבת פעילות מערך ההשקעות שלו. במוקד המהלך, לקוחות שתיק ההשקעות שלהם יציג תשואה שלילית ב-2026, יזכו להחזר כספי. הלכה למעשה, לקוחות יקבלו החזר לחשבונם בגובה ההפסד שרשם התיק או לחילופין בגין סך עמלות הקנייה והמכירה ששולמו במהלך השנה, עד סכום של 3,000 שקל.