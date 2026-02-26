הדרמה שנחשבת לאחת הטובות של השנה ומגיעה מניו זילנד

על אחרי המסיבה משודר: סלקום TV

ז'אנר: דרמה פסיכולוגית/משפחתית

מספר עונות: 1

פרקים: 8

משך כל פרק: 45 דק'

במאי: פיטר סלמון

שחקנים (על פי סדר הא'־ב'): איאן בלאקרן, פיטר מולאן, רובין מלקולם, טארט קנטון

זמן עלייה: אוקטובר

"אחרי המסיבה" היא מיני-סדרה ניו זילנדית שקטפה שלל פרסים בכיכובה של רובין מלקולם ("קצה האגם"), שגם יצרה אותה לצד דיאן טיילור. הסדרה עלתה שם בשנת 2023 וכעת מגיעה גם למסך הישראלי בסלקום TV.

● נטפליקס שוב פותחת עונה עם הרלן קובן, הפעם עם סדרה על בנות, אבות ואשמה

● ההיגיון העסקי של הדרמה הרפואית: איך ד"ר אחד שווה יותר מעשרה דרקונים

עלילת הסדרה

פני (מלקולם), מורה לביולוגיה ואמא, היא דמות מורכבת שלא קל בהכרח לאהוב. במסיבת יום הולדת שהם עורכים בביתם, היא בטוחה שראתה את בעלה פיל (פיטר מולאן, "בוי A", "טריינספוטינג") מטריד נער מינית. היא מחליטה להפנות אליו אצבע מאשימה לעיני הקהילה והמשפחה שלהם, והוא נאלץ לעזוב את הבית ואת העיירה. אלא שמי שנענש היא דווקא פני.

מבנה הסדרה

הסדרה בנויה מפלאשבקים של אחרי המסיבה ההיא. פיל חוזר לעיירה חמש שנים לאחר המקרה. הסיפור עדיין לא פתור אצל פני והגעתו מערערת אותה, כאילו שחוותה את ההטרדה בעצמה. הפלאשבקים משמשים אמצעי אמנותי חשוב ומהווים מעין עדות על מה שנעשה כמה שנים אחורה. החזרות לעבר עוסקות בשאלת המחיר של שבירת השתיקה, במיוחד כשאין הוכחה חד משמעית לחשד של פני.

המאבק של פני חושף שכבות עמוקות יותר, למשל לגבי היחסים שלה עם בתה גרייס (טארה קנטון), שמתערערים בעקבות הדיווח, שכן זו הייתה מעדיפה להדחיק את האמת לטובת שקט תעשייתי.

בקהילה מתייחסים לפני כאל אישה לא יציבה, עד כדי כך שהיא עצמה מתחילה לפקפק בזיכרון ובשפיות שלה. עניין זה מהדהד את הקושי של נשים שמתריעות על התנהגות מינית לא הולמת או הטרדה, וחוות תגובות מלאות בספק. כמו נשים רבות, פני מתעקשת לחשוף את האמת גם כשהיא משלמת על כך מחירים כבדים, ואף שהחוויה של ההטרדה אינה שלה אישית. מהבחינה הזו פני היא המצפן המוסרי של הסדרה.

ספוילר

הפרק האחרון חושף שפיל אכן חצה גבול עם נער בזמן המסיבה, אבל אין צדק רשמי או ניצחון מוחץ. האמת יוצאת לאור בצורה חלקית וכך היא מעין נמחקת, לעומת המחיר הכבד ששילמה פני במלחמה הזו.

אז אין סוף הוליוודי מושלם. האמת מתגלה רק חלקית והמחיר הגבוה שמשלמת פני מנציח את המציאות שבה קורבנות של הטרדה או תקיפה מינית מושתקים או מוטלים בספק. "אחרי המסיבה" מציגה קול שנמחק שוב ושוב, שהכאב והפגיעה נותרים בו שנים לאחר מכן. פני מייצגת נשים שלא מאמינים להן ומעלה את הנושא של אמירת האמת, גם כשהיא לא נוחה.

ההקשר למציאות

על פי נתוני מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית שהוצגו בסוף 2025, נרשמו מעל 51 אלף פניות בשנת 2024. לפי הנתונים, כ-10% מהפונים והפונות בלבד מגישים תלונה רשמית במשטרה. הרוב המוחלט של הפגיעות (95%) מגיע מאדם מוכר. מתוך כלל הפניות למרכזי הסיוע, 87% נוגעות לפגיעה בנשים, נערות וילדות ורק 13% נוגעות בפגיעה בגברים, נערים וילדים.

ביקורות מהעולם

ככלל, הסדרה זכתה לביקורות חיוביות מאוד. באתר Rotten Tomatoes, למשל, שיבחו אותה על הבימוי והמשחק. רבים אף כינו אותה אחת הדרמות הטובות של השנה. מבקר ה"ספין אוף" דאנקן גרייב כינה את הסדרה "מעוררת בחילה, מורכבת מבחינה מוסרית ודרמת הטלוויזיה הטובה ביותר בניו זילנד מזה שנים". מבקר ה"גרדיאן" לוק באקמאסטר כינה את משחקה של מלקולם "אחת ההופעות הגדולות ביותר בתוכנית טלוויזיה מזה שנים".

מנגד היו מבקרים שציינו שהעלילה איטית בחלקה והסיום יכול להשאיר תחושה קשה בהיעדר קלוז'ר.

3 דברים שכדאי לדעת

● מלקולם היא שחקנית, יוצרת ומפיקה ניו זילנדית מוכרת. הקריירה שלה כוללת הפקות בינלאומיות ומקומיות. בעבר סייעה בהובלת קמפיין של איגוד השחקנים לניהול משא ומתן על חוזים סטנדרטיים לשחקנים בסרטי "ההוביט", בהם השתתפה.

● מולאן הוא שחקן ובמאי קולנוע סקוטי שהתפרסם במשחקו בסרטים "טריינספוטינג", "קוראים לו ג'ו" ועוד. הוא שיחק גם ב"קצה האגם" שם פגש את מלקולם, ומאז השניים מנהלים זוגיות במקביל למשחק משותף.

● "אחרי המסיבה" גרפה תשעה פרסים בטקס פרסי הטלוויזיה של ניו זילנד 2024, כולל הדרמה הטובה ביותר. מלקולם זכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר על תפקידה כפני בפסטיבל סרייס מאניה בצרפת - הפעם הראשונה שהפקה ניו זילנדית זוכה בפרס זה.

עוד מהז'אנר

● מאחורי עיניה (2021) - מיני סדרת מתח פסיכולוגי המבוססת על ספר בעל אותו שם. היא המציגה את לואיז (סימונה בראון), אם יחידנית שמפתחת רומן עם הבוס החדש שלה דיוויד (טום בייטמן) ובמקביל גם חברות עם אשתו אדל (איב יוסון). ככל שלואיז נכנסת לחיי הזוג, היא והצופים מגלים סודות שמובילים את הסדרה, שלה עונה אחת, לכיוונים מפתיעים ואפלים.

● מיינד האנטר (2017) - סדרת מתח פסיכולוגית בת שתי עונות שמתרחשת בסוף שנות ה-70, מבוססת ספר מאת ג'ון דאגלס ומארק אולשייקר. היא עוקבת אחרי שני סוכני FBI שמפתחים שיטת חקירה חדשה: ראיונות עם רוצחים סדרתיים שנועדו להבין את החשיבה שלהם, את ההתנהגות שלהם ואת המניעים שלהם לביצוע שלל מעשים מזוויעים. זוהי למעשה ראשית הפסיכולוגיה הפלילית ועבודת הפרופילאות הפלילית במוסדות האמריקאיים.

סדרה לחזור אליה

הבכי



זמינה לצפייה: הוט

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 4

משך פרק: 60-50 דק'

מיני סדרת מתח פסיכולוגי בת ארבעה פרקים, עיבוד של הרומן באותו שם מאת הלן פיצג'רלד. ג'ואנה (ג'נה קולמן) ואליסטר (יואן לזלי) הם זוג צעיר שיוצא למסע באוסטרליה עם התינוק שלהם, אלא שהמסע מסתיים בהיעלמות מסתורית ומטלטלת של בנם.

סדרה לחכות לה

וירג'ין ריבר



זמינה לצפייה: נטפליקס

מספר עונות עד כה: 6

מספר פרקים: 64

משך פרק: 50-40 דק'

הדרמה הרומנטית מתחדשת בעונה שביעית. מל (אלכסנדרה ברקנרידג') וג'ק (מרטין הנדרסון) מתחתנים, אבל החיים בעיירה הקטנה מלאים בדרמות ובהפתעות. בעונה החדשה הם מנסים לנהל חיים כנשואים ואף חושבים על ילדים. תושבים חדשים מגיעים לעיר משפיעים על היחסים בין הדמויות.