תשע שנים חלפו מאז הפעם הקודמת שבמקאן ת"א גייסו את השיר "אצא לי השוקה" לטובת פרסומת (בזמנו, למותג צבר), והנה מגיעה החדשה של בנק לאומי עם אותו שיר - רק שבמקום שפיטה, אנחנו מקבלים את עומר אדם עם הרצאה מזמרת על שוק ההון.

● אפקט סמוטריץ': הרכישות מחו"ל צמחו בינואר ב-35% לעומת אשתקד

● רשת פתאל ממתגת את מלונות הבוטיק תחת COLORS, עם הפנים לחו"ל

הפרסומת לועגת למומחים מטעם עצמם ולמשפיענים ומציגה את השקעותיהם כבזאר, וקוראת לפתוח תיק השקעות באמצעות הבנק - מה שכצפוי עורר זעם ברשת. עם זאת, השיר קליט מאוד, והאפקט החיובי של אדם כבר הוכח מזמן (גל תורן נמצא שם בשביל להעביר את המסר הרציני יותר), כך שאין פלא שהפרסומת מתברגת מייד עם עלייתה לאוויר במקום הראשון בזכירות והשני באהדה.

מתוך קמפיין הפועלים

הפרסומת האהובה ביותר זה השבוע החמישי שייכת לבנק הפועלים - למרות שהשבוע כלל לא שובצה בהפסקת הפרסומות, ובבנק הסתפקו בשילוט חוצות. נזכיר כי במרכז הפרסומת נמצאת "אירנה" (ליאת הר לב), שמוצאת מפלט בחדר השירותים באמצע מסיבה, והילה קורח היא החברה הטלפונית שמייעצת לה "להשוויץ" בארבעה יועצים.

בדומה לשבוע שעבר, גם השבוע מתברגים ששה בנקים בעשירייה הפותחת. אלא שהפעם לצד לאומי, דיסקונט, מזרחי טפחות והפועלים, נמצאים יהב (מקבוצת מזרחי טפחות) ו-Pepper (מקבוצת לאומי). שתי הפרסומות החדשות מציגות שיח אבסורדי בין דמויות, במטרה לקדם נקודת יתרון שיש לכל בנק.

אצל בנק יהב, ראובן מ"ארץ נהדרת" (ערן זרחוביץ') מגיש "פודקאס" שבו דנים במכה ה-11, עמלות העו"ש, עם עו"שרי כהן, הלא הוא השחקן אושרי כהן - והפרסומת מתברגת במקום השביעי בזכירות. בפרסומת של Pepper מדגימים את היתרון בניהול חשבון בנק דיגיטלי זוגי באמצעות משפט שבחור צעיר מנהל נגד הוריו, עם חבר מושבעים ושופטת שלא מבינה אותו - והיא מתברגת במקום העשירי.

הבית של תנובה

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, חברת המזון תנובה היא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-2.4 מיליון שקל, בקמפיין בית ישראלי. במרכז הקמפיין מוצגים בתים בצורות שונות (מטרנזיסטור דרך כדורגל ועד עוגה) עם סיטואציות מחיי היומיום, כשבסיכום מובטח לצופים "טעם של בית" עם מוצרי החברה. הפרסומת מתברגת במקום התשיעי בזכירות, והשלישי באהדה.

מתוך קמפיין תנובה

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.2 מיליון שקל, שייכת לחברת התעופה אל-על שעלתה בקמפיינים לטיסות ליעדים חדשים ולפליי קארד. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2 מיליון שקל, שייכת לבנק לאומי.

השקעה סטטית

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום נשארת בדיוק כמו בשבוע שעבר: 65 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים) ומקאן ת"א (בנק לאומי ותנובה)

פתוחחחח

לצד דמויות מוכרות מ"ארץ נהדרת" ניתן היה לצפות השבוע בהפסקת הפרסומות גם בתיקי דיין מויטק 9, כלומר "קרובים קרובים", בקמפיין חדש לחברת ההתחדשות העירונית אביב מליסרון

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.