הבנקים והגופים הפיננסיים ממהרים להגיב להתפתחויות הכלכליות במקביל למבצע שאגת הארי. לאומי הזדרז לפרסם במוצאי שבת את ההקלות שהוא מעניק לאוכלוסיות שונות, והבוקר מפרסם גם בנק הפועלים את הצעדים בהם נקט. כמו כן פרסמה חברת ישראכרט על סיוע והטבות ללקוחות הפרטיים שלה ושל חברת אמריקן אקספרס, שהיא מייצגת בארץ.

בנק לאומי: הקפאת משכנתא לשלושה חודשים - הוזלת האוברדרפט לחיילים

בנק לאומי מסר אמש (מוצ"ש) כי סניפיו פועלים הבוקר (א') ברחבי הארץ כרגיל, חוץ מסניפים ספורים שבעקבות הוראות פיקוד העורף ייפתחו באמצעות סניפים סמוכים. כמו כן, מוקדי השירות הטלפוניים, האפליקציה והאתר ממשיכים להיות זמינים 24 שעות ביממה.

הבנק מציע הטבות לאוכלוסיות השונות: למשרתי מילואים מוצעת האפשרות ללקוחות מעבירי משכורת ללאומי הקפאה של תשלומי המשכנתא למשך 3 חודשים. כמו כן יוזיל הבנק את הריבית על יתרת החובה בחשבון (אוברדרפט) ב-1% גם במדרגה הראשונה וגם במדרגה השנייה.

לחיילים בשירות סדיר, מתכנן לאומי הוזלה של הריבית על יתרת החובה בחשבון (אוברדרפט) ב-1% גם במדרגה הראשונה וגם במדרגה השנייה. בנוסף יציע להם פטור מעמלות עו"ש.

בעלי עסקים, יוכלו לקבל דחיית תשלומי הלוואות למשך 3 חודשים לבעלי עסקים שיספגו פגיעה בהכנסות. בנוסף תוצע להם הלוואה בסכום של 30 אלף שקל, עד 36 תשלומים, עם אפשרות להתחיל לשלם אחרי 6 חודשים (גרייס). וכך גם הגדלת מסגרת עו"ש עם הוזלה של 1%.

לקוחות פרטיים או עסקיים שנפצעו, שביתם או רכושם נפגע או שפונו מביתם, יוכלו לקבל דחיית החזרי הלוואות ל-3 חודשים, וכן הקפאת החזרי משכנתאות ל-3 חודשים. ללקוחות השוהים בחו"ל מציע הבנק הגדלת מסגרת בכרטיס האשראי הבנקאי של לאומי - ללא עלות, במטרה לאפשר להם להמשיך להשתמש בכרטיס.

בנק הפועלים: חבילת גלישה והגדלת מסגרות בכרטיסי אשראי לשוהים בחו"ל

בנק הפועלים מציע הטבות ללקוחות שנתקעו בחו"ל בעת פרוץ המערכה. מוצע להם 500 שקל הנחה להזמנת אירוח ביותר ממיליון בתי מלון ברחבי העולם ללקוחות הנמצאים בחו"ל דרך אתר Arbitrip (במסגרת פועלים Wonder). כמו כן, תינתן להם חבילת גלישה בחו"ל מתנה בנפח 3 ג'יגה דרך eSIMo (ללא נקודות, מימוש באפליקציית פועלים Wonder). הלקוחות בחו"ל גם יזכו להגדלת מסגרות בכרטיסי אשראי ללקוחות השוהים בחו"ל, ללא עלות ובאופן אוטומטי.

ככלל, הבנק הקים מתחם הטבות ייעודי במסגרת תוכנית ההטבות פועלים Wonder - הכולל הנחות משמעותיות בתחומים שונים שיסייעו לעבור את התקופה הקרובה ויתעדכנו בהתאם להתפתחויות.

ללקוחות המפונים מביתם תינתן האפשרות לקבל הלוואה ללא ריבית בגובה של עד 40 אלף שקל לתקופה של עד 40 חודשים. כמו כן, ללקוחות הפרטיים תינתן אפשרות לדחייה של תשלומי הלוואות צרכניות בסכום של עד 250 אלף שקל לתקופה של עד 3 חודשים, עם חיוב בריבית הסכמית.

לקוחות חיילי המילואים יוכלו לקבל הלוואה ייעודית לתקופה בסכום של עד 50 אלף שקל בריבית פריים + 0.5% (6% כיום) עד ל-60 חודשים.

בנוסף תינתן אפשרות לדחייה של תשלומי הלוואות צרכניות בסכום של עד 250 אלף שקל לתקופה של עד 3 חודשים, עם חיוב בריבית הסכמית.

הלקוחות העסקיים של בנק הפועלים יוכלו לקבל הלוואה ייעודית לתקופה ("פועלים לחוסן עסקי") בסכום של עד 100 אלף שקל בריבית פריים + 1% (6.5% כיום) ל-24 חודשים עם אפשרות לגרייס של עד 6 חודשים. כמו כן, יקבלו אפשרות לדחייה של תשלומי הלוואות בסכום של עד 500 אלף שקל לתקופה של עד 3 חודשים, עם חיוב בריבית הסכמית.

בנק הפועלים הקים בנוסף מוקד ייעודי בטלפון 2406* הנותן מענה מיידי ומספק פתרונות ללקוחותיו שנפגעו מהמלחמה, בנוסף למוקד פועלים בטלפון הזמין במספר 2407* (ולמחייגים מחו"ל - במספר 972-3-6532620+) ולמוקד הייעודי למבוגרים במספר 2403* ובנוסף לאמצעים הדיגיטליים העומדים לרשות לקוחותינו במכשירים האוטומטיים, באתר ובאפליקציה. סניפי הבנק ממשיכים להעניק שירות ולפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

ישראכרט: מוקד ייעודי לשוהים בחו"ל ודחיית הלוואות

ללקוחות הפרטיים (ישראכרט ואמריקן אקספרס), הקימה חברת ישראכרט מוקד ייעודי ללקוחות השוהים בחו"ל או לקוחות הזקוקים לסיוע דחוף, לרבות אישורים, ביטולים ושירותים חיוניים. המוקד פועל 24 שעות וזמין במס הטלפון: 03-6364257.

ישראכרט מסרה גם שתסייע לעסקים ולעצמאים על ידי מתן הלוואות בתנאים ייחודיים: החברה תאפשר לעסקים ולעצמאים הלוואה של עד 500 אלף שקל בריבית אטרקטיבית לתקופה של 36 חודשים ודחיית תשלומי קרן וריבית ל-3 חודשים. זאת, במטרה לסייע להם בשמירה על רציפות הפעילות העסקית בזמן המבצע.

בנוסף, ישראכרט גם תאפשר ללקוחות עסקיים עם הלוואה פעילה לדחות את תשלומי הקרן והריבית לתקופה של 3 חודשים ללא עלות. בחברה מסרו כי מוקד השירות לעסקים קטנים ובינוניים תוגבר ועסקים ועצמאים מרחבי הארץ יכולים לקבל שירות וסיוע מיידי בטלפון: 1-800-840-840 או בווטסאפ: 054-3561550 בנוסף היא תאפשר ללקוחותיה הגדלת מסגרות במסלול מהיר דרך האתר והאפליקציה.

הבינלאומי: הלוואה של 100 אלף שקל מילואימניקים בריבית פריים

הבנק הבינלאומי עדכן גם הוא, על רקע מבצע "שאגת הארי", על מעטפת התמיכה וההקלות שהוא מעניק ללקוחותיו: הבנק פותח מוקד חירום טלפוני והתכתבות עם בנקאי לשוהים בחו"ל. מי שנותרו מחוץ לישראל ללא יכולת לחזור לארץ, כאשר המוקדם ישרת גם את אנשי המילואים וללקוחות שביתם נפגע.

הבינלאומי יציע הלוואה ללא ריבית, בסכום של עד 12,000 שקל לתקופה של עד 12 חודשים לאנשי קבע ומשרתי המילואים. כמו כן מתכנן הבנק הגדלה יזומה של מסגרות בכרטיס האשראי הבנקאי לשוהים בחו"ל, אשר הגיעו לניצול גבוה של המסגרת ואינם יכולים לבקש הגדלת מסגרת באופן עצמאי (ההגדלה ללא עלות במטרה לאפשר המשך שימוש בכרטיס).

בנוסף תינתן הלוואה לאנשי המילואים בסכום של עד 100 אלף שקל בריבית פריים (5.5%) בלבד לתקופה של עד 84 חודשים. הבנק יציע גם הלוואה לעסקים קטנים בסכום של עד 50,000 שקל בריבית פריים+0.5% (6%) בלבד לתקופה של עד 36 חודשים עם אפשרות לדחיית תשלום ראשון ב-3 חודשים.

בנוסף יינתן מענק של 200 אירו הנחה להארכת שהייה לשבוע הקרוב בבית מלון בחו"ל למחזיקי כרטיס ביונד.

בבינלאומי ציינו כי הבנק פועל במתכונת חירום, כאשר המוקדים הטלפונים פועלים כסדרם, וסניפי הגרעין פתוחים לקהל. רשימת הסניפים באתר הבנק.