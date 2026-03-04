72 שעות של בלבול: למה נאסרו משלוחי המסעדות, ומה קורה עכשיו

"בתור מסעדן, מהיום לא הייתי נותן לאף פוליטיקאי להיכנס למסעדה שלי. אף פעם! כמה רוע יש להם? מה יש לרשות החירום הלאומית (רח"ל) נגד משלוחים של מזון ממסעדה סגורה?... כל מה שאנחנו רוצים זה לשמור על שגרה ולהתפרנס".

את הדברים האלה כתב עידו גור מקבוצת r2m בתחילת השבוע בחשבון הפייסבוק שלו, בעקבות ההנחיות ששיגרו רח"ל ופיקוד העורף למסעדנים. למשך כמה ימים, ההנחיות החריגו את המסעדות מרשימת בתי האוכל החיוניים, ואסרו עליהן לבצע משלוחי אוכל וטייק אווי (איסוף עצמי). זאת בניגוד למדיניות שהייתה נהוגה במבצע "עם כלביא", אז נכללו המסעדות בהגדרה של בתי אוכל חיוניים, והורשו לפעול באמצעות משלוחים ואיסוף עצמי.

ההנחיות הללו הכעיסו את המסעדנים, שכן משלוחים הם חבל ההצלה שלהם בימי מלחמה. "החרגת המסעדות מהרשימה נעשתה ללא הסבר ברור, למרות שמשלוחי מזון הם שירות חיוני עבור רבים - אזרחים במקלטים, משפחות, קשישים וכוחות חירום", אומר תומר מור, מנכ"ל "מסעדנים חזקים ביחד", עמותה המשויכת למדור לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה.

העמותה פנתה במכתב בהול למנכ"ל המשרד מוטי גמיש, וביקשה לשנות את הגזירה. "אם התקנות מאפשרות משלוחי מזון מסופרים, מעדניות, מאפיות ויצרני מזון, אין כל היגיון בהחרגת המסעדות, שהן הגורם המרכזי המספק אותם", מסביר מור.

זה לקח כמה ימים, עד שבערב יום ג' שיגרה רח"ל הודעה חדשה עם הקלות מסוימות, בהן לענף המסעדות - "בתי מזון יפעלו במתכונת משלוחים בלבד, ללא קבלת קהל או איסוף עצמי". מור מרוצה מההחלטה: "מאז פרוץ הלחימה, פעלנו בכמה ערוצים להשגת המטרה, כולל שיח ישיר מול משרדי הממשלה, ובאמצעות מסעדנים שפעלו להוכיח את חיוניות שירותי המשלוחים.

"אנחנו חושבים שהיה צריך לאשר גם טייק אווי, אבל עיקר המאבק היה עבור צינור החמצן בימים אלה - המשלוחים. ועכשיו, פנינו לשלב הבא במאבק: מתווה הפיצויים והחל"ת".

תומר מור, מנכ''ל עמותת מסעדנים חזקים יחד / צילום: אבשלום שושני

"סבלנו מספיק"

למרות האיסור בתחילת השבוע, ברשתות החברתיות עלו לא מעט מודעות וסטוריז של מסעדות המציעות משלוחים וטייק אווי. בין היתר, בורגר סלון איחלו הצלחה לכוחות הביטחון ועדכנו כי עקב המצב הם מציעים משלוחים וטייק אווי. "נראה לכם שלא נהיה על זה?", נכתב במודעות של שגב אקספרס, שגם הם כמו הסושיה, מנטנטן ורבים אחרים, דיווחו על זמינות למשלוחים ואיסוף עצמי.

מסעדנים רבים שפנינו אליהם לצורך הכנת הכתבה טרום ההנחיה החדשה, סירבו להתראיין. "אנחנו שמים פס על ההנחיות הלא הגיוניות וממשיכים לעבוד כרגיל - סבלנו מספיק", אמרו. חלק מהמסעדות המשיכו לעבוד באמצעות וולט ותן ביס, וחלק באמצעות שליחים עצמאים שלהן.

בעל מסעדה אסיאתית מתל אביב אמר לגלובס כי "וולט צמצמה את הפעילות שלה, כי אין לה הרבה שליחים שמוכנים לעבוד תחת אש. היא מגבירה את הקצב ככל שיש הפוגה באזעקות, אז יותר שליחים יוצאים לעבוד. כנ"ל תן ביס. המשלוחים שלנו, שפועלים עצמאית עם שליחים שלנו, עובדים לא רע בכלל".

מסעדנית אחרת אמרה לנו, "וולט לא באו אלינו עם הודעה רשמית, אבל ניכר שהם באמת סגרו מסעדות לאיסופים עצמאים בלבד. אנחנו מנסים להבין את זה, כי גם עבורנו זה הפתעה, שוק".

חיים כהן, מסעדנים רבים שפניתי אליהם מפחדים להתראיין, כי הם שמים פס על ההנחיות ועובדים כרגיל.

"להנחיה הזאת אין ערך במציאות כי היא לא מתקיימת, אז למה לחוקק חוק שהאזרחים לא יכולים לעמוד בו או לקיים אותו? בלונדון, בתקופת הבליץ, כשנפלו על הבריטים פצצות מהשמיים בלי סוף, הלכו לעבודה, זה היה החוסן הלאומי שלהם. לנו יש חוסן לאומי לא פחות מאשר לבריטים, ואין עלינו פצצות בלי סוף מהשמיים, ויש לנו התראות שמאפשרות לנו להיכנס למרחב מוגן.

"השליחים של וולט - ושליחים בכלל - יותר בטוחים על הכביש בימי מלחמה, כי אין תנועה. כשהם נעים בתוך העיר, יש התראה שמאפשרת להם לתפוס מחסה. כאן נדרשת המשמעת שלהם.

"יותר מזה, משלוחים של המבורגר, פיצה, סושי - הם דבר שמנחם משפחות וילדים רבים, שסגורים בבתים בימים אלה. זאת הנורמליות שלהם, הדרך שלהם להפיג מתחים וחרדות. אז לבוא ולבטל את זה בלי להבין את המשמעויות?

"ועוד דבר - גם הפיצוי שהבטיחו למסעדים בעם כלביא, חלקו לא הגיע, עדיין חייבים למסעדות ולעסקים פיצוי. אז גם לא לפצות, וגם לא לאפשר למסעדות לעבוד לפחות במשלוחים ובטייק אווי, שזה החמצן שלהן - בקושי, אבל עדיין חמצן - זה מכה כלכלית וגם מנטלית".

חיים כהן / צילום: אסף קרלה

"לא שווה את זה"

בעקבות ההנחיות פנה תומר כהן, מנכ"ל וולט, עוד בתחילת השבוע לתא"ל במיל' איציק בר, העומד בראש רח"ל. "במערכות קודמות פעילות המשלוחים ואיסוף עצמי התאפשרו, והותרה פעילותן של מסעדות", כתב. "מבדיקה עם רשתות המסעדות הגדולות בישראל, נראה שהן פועלות באותה המתכונת כמו במערכות הקודמות, ומאפשרות שילוח ואיסוף עצמי למיליוני ישראלים הנצורים בבתים…

"התרת פעילות משלוחים ואיסוף עצמי ממסעדות חיונית על מנת שלא לפגוע באופן קשה בציבור הרחב הנסמך על משלוחי אוכל מוכן - במיוחד בשעה רגישה זו - כמו גם למנוע פגיעה של בעלי העסקים, עובדיהם והמשק כולו".

לפי וולט, גם טרום ההנחיות החדשות, בחברה לא צמצמו פעילות. "ההנחיות האלה לא קשורות אלינו", נמסר, על אף הפנייה לרח"ל. ההסבר: "ביקשנו הבהרות, כי אנחנו פלטפורמה שאלפי מסעדות פועלות על גביה, ורצינו לדעת מה המשמעות לגביהן. בלי קשר, רוב הפעילות כרגע היא משלוחי סופרים".

ההנחיה לגבי המשלוחים הגיעה כאמור ביום שלישי בערב. מי שהיו פתוחים כבר מהיום הראשון למבצע "שאגת הארי" הם בתי הקפה, בתל אביב אך לא רק בה. בתגובה לפניית גלובס, ברח"ל מבהירים כי "אסור לבתי קפה להיות פתוחים לקהל, בדומה למסעדות ודוכני אוכל. רק המשלוחים מותרים. מדובר בפעילות לא חוקית, בשל איסור ההתקהלות".

המסעדן בנצי ארבל (קפארה מיו וטברנה רומנה) מסביר לגלובס מדוע הוא מעדיף להימנע מפתיחת המקום. "בסוף, אם אתה פותח את העסק נגד ההוראות או צו פיקוד העורף, וקורה משהו שפוגע באדם, למשל מישהו שבר את הרגל בזמן אזעקה, הביטוח לא חל עליך כי עברת על החוק - יש איסור על התקהלות. מסביר אחד מהם. "אם נופל טיל, הבעיה שלך, כי אנשים לא היו אמורים להיות אצלך. זה מורכב, ולא באמת שווה את זה".