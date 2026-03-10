ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
עליות שערים באסיה לאחר שטראמפ הרגיע את השווקים

מחיר הנפט נסחר סביב 93 דולר, והמדדים המובילים בדרום קוריאה קופצים וכך גם בטוקיו • בוול סטריט צפי לפתיחה יציבה עם ירידות שערים קלות • טראמפ אותת אמש כי המלחמה קרובה לסיום והרגיע באחת את השווקים לאחר יום כאוטי

שירות גלובס 07:27
בורסת דרום קוריאה, סיאול / צילום: Shutterstock, Ki young
בורסת דרום קוריאה, סיאול / צילום: Shutterstock, Ki young

הבורסה בדרום קוריאה נפתחה הבוקר בעליות של יותר מ-5% מובילה את הריבאונד לאחר היום הכאוטי שעבר על השווקים אתמול (ב'). צפירת הרגעה נרשמת גם ביתר המדדים - טוקיו נסחרת עליות שערים - אם כי צנועות יותר של כשני אחוזים. בוול סטריט צפי לפתיחה יציבה עם נטייה לירידות שערים קלות של כ-0.2%. מחיר הנפט מסוג ברנט עומד על כ-93 דולר.

100 דולר לחבית, שוב: מה למדנו מהעבר?
הנפט בשיא: בעולם מתחילים לתמחר העלאות ריבית, ותרחיש האימים של ג'יי.פי מורגן

הרגיעה בשווקים מגיעה לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אותת כי המלחמה עשויה להסתיים בקרוב, אם כי לא השבוע. האמירה הזו הובילה לירידה מיידית במחירי הנפט ולסגירה חיובית בוול סטריט.

אמירות נוספות של טראמפ שהרגיעו את השווקים כללו התייחסות לאפשרות השתלטות על מיצרי הורמוז.