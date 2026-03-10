עליות שערים באסיה לאחר שטראמפ הרגיע את השווקים

הבורסה בדרום קוריאה נפתחה הבוקר בעליות של יותר מ-5% מובילה את הריבאונד לאחר היום הכאוטי שעבר על השווקים אתמול (ב'). צפירת הרגעה נרשמת גם ביתר המדדים - טוקיו נסחרת עליות שערים - אם כי צנועות יותר של כשני אחוזים. בוול סטריט צפי לפתיחה יציבה עם נטייה לירידות שערים קלות של כ-0.2%. מחיר הנפט מסוג ברנט עומד על כ-93 דולר.

הרגיעה בשווקים מגיעה לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אותת כי המלחמה עשויה להסתיים בקרוב, אם כי לא השבוע. האמירה הזו הובילה לירידה מיידית במחירי הנפט ולסגירה חיובית בוול סטריט.

אמירות נוספות של טראמפ שהרגיעו את השווקים כללו התייחסות לאפשרות השתלטות על מיצרי הורמוז.