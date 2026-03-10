עצרה את המשלוחים: אמזון חסמה הזמנות לישראל

בעקבות ביטולי הטיסות לישראל, החל מאתמול בערב (ב') לא ניתן לבצע הזמנות מאתר אמזון לישראל. מרבית המשלוחים של ענקית הסחר האמריקאית מגיעים לישראל במשלוחים אוויריים, ובעקבות העיכובים הגדולים שעשויים להתרחש בעקבות המערכה מול איראן שמעמיסה על תנועת כלי הטיס לישראל, הוחלט כעת למנוע מהלקוחות לבצע הזמנות חדשות.

ייתכן כי ההקפאה נובעת מהרצון של החברה להימנע ממצב שבו עוד ועוד לקוחות שמזמינים מוצרים מתלוננים על זמני ההגעה או אפילו מבטלים משלוחים מהספקים של האתר. כזכור, כבר בתחילת המלחמה עם איראן נוצרו צווארי בקבוק משמעותיים עם הזמנות המשלוחים מחו"ל, כשזמני המשלוחים מהאתרים הסיניים עלו לקרוב ל-60 יום אספקה, ואתר הפארם iHerb הפופולרי אף הפסיק את המשלוחים לישראל.

עם זאת, לא ברור בשלב זה מה יעלה בגורלן של החבילות שהוזמנו לישראל עד כה. ההנחה בשוק היא שבכל אופן הן תתעכבנה באופן משמעותי. זאת על אף שדואר ישראל הודיע לפני יומיים, כי יחזיר את פעילות המיון וההפצה של חבילות שהגיעו כבר לישראל בשבוע שחלף מאז תחילת המבצע הצבאי באיראן.

היקף ההזמנות של ישראלים מחו"ל עלה באופן ניכר בשנים האחרונות, בייחוד מאז שכונן שר האוצר בצלאל סמוטריץ' את הצו שמעלה את גובה הפטור ממע"מ בייבוא אישי תחילה ל-150 דולר ולאחר שזה בוטל על ידי הכנסת, הוציא צו חדש שמעלה את הפטור ל-130 דולר. היקף ההכנסות של ענף האיקומרס בישראל עומד על כ-25 מיליארד שקל בשנה, על פי הערכות בשוק, וטומן בחובו פוטנציאל צמיחה של כ-8% בשנה.

כעת, עם הימשכות ימי הלחימה והקושי בהוצאה והבאה של סחורות דרך נתיבי האוויר, ייתכן כי עיכובים וביטולים נוספים יופיעו ויקשו על הצרכן הישראלי. מצד שני, ייתכן מאוד כי אתרי הסחר הישראליים צפויים לחוות עלייה בהזמנות בעקבות ההקפאה הזמנית של אמזון ו-iHerb.