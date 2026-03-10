ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום הסמנכ”ל הבכיר ברשת 13 מוטי בר-זיו ביקש לסיים את תפקידו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מוטי בר-זיו

הסמנכ”ל הבכיר ברשת 13 מוטי בר-זיו ביקש לסיים את תפקידו

בר־זיו, סמנכ"ל הסחר של הערוץ ואחד מבכיריו, הודיע על סיום תפקידו לאחר שחזר לרשת לפני כשנתיים ביוזמת המנכ"ל אמיליאנו קלמזוק • את מקומו תמלא סגניתו מרב סבליה

נבו טרבלסי 12:30
מוטי בר-זיו / צילום: תמר מצפי
מוטי בר-זיו / צילום: תמר מצפי

אחד מבכירי רשת 13, סמנכ"ל הסחר מוטי בר־זיו, הודיע על סיום תפקידו - כך נמסר היום (ג’) מהערוץ. בהודעת רשת נכתב כי "מוטי בר־זיו ביקש לסיים את תפקידו כסמנכ"ל מסחרי ברשת 13. אנו מודים לו על תרומתו לאורך השנים ומאחלים לו הצלחה בהמשך דרכו". בשלב זה לא ברור מה יהיה תפקידו הבא.

עם פרסום הודעת עזיבתו הודיעה רשת 13 על מחליפתו - מרב סבליה, שכיהנה בשנים האחרונות כסגניתו של בר־זיו.

רשת 13: אם מימון דרהי והמשקיעים לא יאושר - הערוץ יקרוס כלכלית
אושרה ייצוגית נגד חדשות 12 על אי-תשלום שעות נוספות לעובדים

זוהי הקדנציה השנייה של בר־זיו ברשת 13. בעבר כיהן כמשנה למנכ"ל הערוץ בתקופתו של אבי בן־טל, ועזב את תפקידו בתקופת המנכ"ל יורם אלטמן. לפני כשנתיים הודיעו ברשת 13 כי בר־זיו חוזר לערוץ בתפקיד סמנכ"ל בכיר לענייני סחר.

בר־זיו שב לערוץ ימים ספורים לאחר מינויו של המנכ"ל הנוכחי, אמיליאנו קלמזוק. חזרתו הגיעה לאחר שהגיש תביעה נגד הערוץ בגין מענקים שלטענתו לא שולמו לו על עמידה ביעדים בשנת 2022.

אז, בהודעת המינוי מטעם קלמזוק, הציגו ברשת 13 את המהלך כחלק מהמאמץ "לחזק את שדרת הניהול של הערוץ". כעת, כאמור, בר־זיו הודיע על עזיבתו. בעבר הביע בר־זיו תמיכה בקבוצת הוואטסאפ של עובדי רשת בעסקת רשת עם קבוצת המשקיעים פטריק דרהי, ארתור אסבאג וג’ון פולסון.

מעבר לניסיונו ברשת 13, בר־זיו כיהן במספר תפקידים בכירים בגופי תקשורת, בהם משנה למנכ"ל בגלובס, סמנכ"ל בידיעות אחרונות ומנכ"ל מעריב.