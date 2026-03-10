הסמנכ”ל הבכיר ברשת 13 מוטי בר-זיו ביקש לסיים את תפקידו

אחד מבכירי רשת 13, סמנכ"ל הסחר מוטי בר־זיו, הודיע על סיום תפקידו - כך נמסר היום (ג’) מהערוץ. בהודעת רשת נכתב כי "מוטי בר־זיו ביקש לסיים את תפקידו כסמנכ"ל מסחרי ברשת 13. אנו מודים לו על תרומתו לאורך השנים ומאחלים לו הצלחה בהמשך דרכו". בשלב זה לא ברור מה יהיה תפקידו הבא.

עם פרסום הודעת עזיבתו הודיעה רשת 13 על מחליפתו - מרב סבליה, שכיהנה בשנים האחרונות כסגניתו של בר־זיו.

● רשת 13: אם מימון דרהי והמשקיעים לא יאושר - הערוץ יקרוס כלכלית

● אושרה ייצוגית נגד חדשות 12 על אי-תשלום שעות נוספות לעובדים

זוהי הקדנציה השנייה של בר־זיו ברשת 13. בעבר כיהן כמשנה למנכ"ל הערוץ בתקופתו של אבי בן־טל, ועזב את תפקידו בתקופת המנכ"ל יורם אלטמן. לפני כשנתיים הודיעו ברשת 13 כי בר־זיו חוזר לערוץ בתפקיד סמנכ"ל בכיר לענייני סחר.

בר־זיו שב לערוץ ימים ספורים לאחר מינויו של המנכ"ל הנוכחי, אמיליאנו קלמזוק. חזרתו הגיעה לאחר שהגיש תביעה נגד הערוץ בגין מענקים שלטענתו לא שולמו לו על עמידה ביעדים בשנת 2022.

אז, בהודעת המינוי מטעם קלמזוק, הציגו ברשת 13 את המהלך כחלק מהמאמץ "לחזק את שדרת הניהול של הערוץ". כעת, כאמור, בר־זיו הודיע על עזיבתו. בעבר הביע בר־זיו תמיכה בקבוצת הוואטסאפ של עובדי רשת בעסקת רשת עם קבוצת המשקיעים פטריק דרהי, ארתור אסבאג וג’ון פולסון.

מעבר לניסיונו ברשת 13, בר־זיו כיהן במספר תפקידים בכירים בגופי תקשורת, בהם משנה למנכ"ל בגלובס, סמנכ"ל בידיעות אחרונות ומנכ"ל מעריב.