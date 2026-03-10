לפני אישור ועדת הכספים: כך יחושב הפיצוי לעסקים שנפגעו במלחמה

רגע לפני שמשרד האוצר מפרסם את מתווה הסיוע והמענקים הצפויים לעסקים בעקבות הנזקים הכלכליים שנגמרים במלחמת "שאגת הארי", ולפני שוועדת הכספים אישרה אותו, חושפת לשכת יועצי המס את המתווה שגובש בפני חבריה.

על פי הפרטים שנחשפו, עסקים שנפגעו במהלך המלחמה יידרשו להוכיח ירידה של 25% במחזור חודש מרץ 2026 לעומת מרץ 2025 - עבור עסקים המדווחים למע"מ בדיווח חודשי. עסקים המדווחים בדיווח דו־חודשי יידרשו להוכיח פגיעה של 12.5% במחזור מרץ־אפריל 2026 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2025.

החישוב לבעלי עסקים עם מחזור שנתי בין 12 אלף שקלים ועד 400 מיליון שקלים יעשה לפי מועד פתיחת העסק: לעסק שנפתח עד 31 בדצמבר 2024 יילקח בחשבון מחזור הפעילות של שנת 2025. לעסק שנפתח בין 1 בינואר 2025 ל־28 בפברואר 2025 יילקח בחשבון המחזור המדווח בין 1 במרץ 2025 ל־28 בפברואר 2026. לעסק שנפתח לאחר 1 במרץ 2025 יילקח בחשבון המחזור המדווח החל מתקופת הדיווח העוקבת לתקופת הדיווח הראשונה של העסק ועד 28 בפברואר 2026, בחישוב שנתי מותאם.

עיקרי מתווה הסיוע לעסקים מי זכאי לפיצוי?

עסקים שמחזורם השנתי נע בין 12 אלף שקל ל־400 מיליון שקל מהו תנאי הסף לפגיעה במחזור?

■ ירידה של 25% במחזור מרץ 2026 לעומת מרץ 2025 - למדווחים חודשי

■ ירידה של 12.5% במחזור מרץ־אפריל 2026 לעומת התקופה המקבילה ב־2025 - למדווחים דו־חודשי כיצד יחושב המענק?

שני רכיבים מרכזיים:

1. מענק השתתפות בהוצאות קבועות

2. מענק השתתפות בהוצאות שכר

לעסקים עם מחזור שנתי של 300 אלף שקל ועד 400 מיליון שקל ייערך חישוב הפיצוי בשני שלבים: חישוב מענק השתתפות בהוצאות קבועות וחישוב השתתפות בהוצאות שכר.

מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות יחושב בהתאם לשיעור הירידה במחזור העסקאות. לשם כך ייקבע מקדם פיצוי, אשר יוכפל בממוצע ההוצאות החודשיות של העסק בשנת 2025 כפי שדווחו למע"מ. החישוב כולל את כלל הוצאות העסק המדווחות, ולא רק את ההוצאות הקבועות. התוצאה תקבע את גובה המענק בגין השתתפות בהוצאות קבועות.

חישוב מענק ההשתתפות בהוצאות שכר יתבסס על השכר ששולם בפועל בחודש מרץ 2026. סכום זה יוכפל ב־75% ובשיעור ירידת המחזורים של העסק.

הוצאות השכר יחושבו לפי שכר העבודה כפי שדווח בטופס 102, כשהוא מוכפל במקדם של 1.25 כדי לשקף את עלות המעסיק. התוצאה תוכפל בשיעור ירידת המחזורים של העסק. במסגרת החישוב יופחת שכרם של עובדים שניצלו חופשה, יצאו לחל"ת או גויסו למילואים - בגינם קיבל המעסיק החזר.

תקרת המענק תיקבע לפי השכר הממוצע במשק (13,773 שקלים) כשהוא מוכפל במקדם עלות מעסיק של 1.25, במספר העובדים בעסק ובשיעור ירידת המחזורים.

המתווה טרם אושר

המתווה גובש בצוות שכלל נציגים ממשרד האוצר, רשות המסים ונציגי המגזר העסקי, בהם לשכת יועצי המס. המתווה אומץ על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אך טרם אושר בוועדת הכספים ולכן טרם פורסם רשמית לציבור.

באיגרת ששיגר הערב (ג') נשיא לשכת יועצי המס, ירון גינדי, לחברי הלשכה, הוא הסביר כי "על מנת להסיר ככל האפשר את חוסר הוודאות בקרב המגזר העסקי, ולמרות שהמתווה עוד צריך לעבור את אישור חברי הכנסת של וועדת הכספים, ולכן יתכנו בו שינויים, מצאנו לנכון להנגיש לכם את פרטי המתווה כבר בשלב זה, כדי לאפשר לציבור למצות את זכויותיו".