בארץ שר החינוך קיש: מערכת החינוך בגוש דן ובצפון לא צפויה להיפתח בקרוב
מערכת החינוך

שר החינוך קיש מודיע: מערכת החינוך בגוש דן ובצפון לא צפויה להיפתח בקרוב

השר הבהיר בהערכת מצב בנהריה כי אפשרות של פתיחה חלקית באזורים המטווחים "כלל לא רלוונטית" • במשרד החינוך מבהירים כי הלמידה מרחוק תימשך ברוב אזורי הארץ, למרות הקשיים הרבים של המורים והתלמידים • האזורים שבהם תתאפשר חזרה הדרגתית כבר בתחילת השבוע הבא - והתנאים של פיקוד העורף

יעל אודם, N12 10:59
שר החינוך יואב קיש / צילום: מארק ישראל סלם, ''ג'רוזלם פוסט''
אחרי ליל השיגורים השני ברציפות: שר החינוך יואב קיש הודיע הבוקר (ה') כי מערכת החינוך בישראל לא תחזור לשגרה בקרוב באזורי העימות - כלומר בצפון ובמרכז הארץ. הודעת השר מגיעה בהמשך להערכת מצב שנערכה הבוקר בעיריית נהריה, שבה הבהיר קיש כי בשל המצב הביטחוני והשיגורים האחרונים, מוסדות החינוך יישארו סגורים.

כמה מהתנועה חזרה לכבישים, והנתון שאיש לא יודע
באוצר חשפו את מתווה הפיצוי לעסקים: הגדולים נותרו בחוץ, וכמה יקבלו היתר?
מתעוררים רק ב-9.00: כך השתנו הרגלי השינה במלחמה

"נושא הפתיחה החלקית באזורים הללו (הצפון ומרכז הארץ) כלל לא רלוונטי כרגע", הצהיר השר לצד ראש עיריית נהריה, רונן מרלי. המשמעות היא שבמרבית אזורי הארץ הלמידה תמשיך להתבצע במתכונת של למידה מרחוק בלבד, זאת למרות הקשיים הרבים שעליהם מעידים המורים והתלמידים.

נזכיר כי רק אתמול (ד'), אחרי ליל השיגורים, הודיעו כמה בתי ספר במרכז כי לא יקיימו לימודים מקוונים גם מרחוק כדי לאפשר לילדים ולמורים להצליח לישון ולהתאושש. במקביל, ולמרבה האירוניה, השר קיש עלה בזום לדיון על מתווה הלמידה בחירום בבתי הספר. אלא שגם הוא עצמו נתקל בקשיים - והחיבור נקטע שוב ושוב.

מה לגבי שאר הארץ?

במהלך הערכת המצב התייחס שר החינוך גם לאפשרות של פתיחה מדורגת של מערכת החינוך באזורים אחרים בארץ, כמו בעוטף עזה. השר הדגיש כי פתיחת בתי הספר באזורים אלה דורשת הנחיה מוקדמת, שתאפשר למערכת להיערך לפתיחת השערים כ-24 שעות לפני כן. "ככל שההנחיה תתקבל רק במוצאי שבת, פתיחת מוסדות החינוך באזורים שיאושרו תתאפשר ליום שני", הבהיר.

במשרד החינוך מדגישים כי כך או כך, המילה האחרונה תהיה של פיקוד העורף וראשי הערים. בשיחה בין המשרד לפיקוד העורף הוחלט כי גם אם יוחלט על הקלות, החזרה ללימודים תתבצע תחת מגבלות מחמירות. אור ירוק להפעלת בתי הספר יינתן רק מפיקוד העורף, והפתיחה תהיה בכפוף לרצון ומידת ההיערכות אותן רשויות מקומיות.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12