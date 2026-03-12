אחרי ליל השיגורים השני ברציפות: שר החינוך יואב קיש הודיע הבוקר (ה') כי מערכת החינוך בישראל לא תחזור לשגרה בקרוב באזורי העימות - כלומר בצפון ובמרכז הארץ. הודעת השר מגיעה בהמשך להערכת מצב שנערכה הבוקר בעיריית נהריה, שבה הבהיר קיש כי בשל המצב הביטחוני והשיגורים האחרונים, מוסדות החינוך יישארו סגורים.

"נושא הפתיחה החלקית באזורים הללו (הצפון ומרכז הארץ) כלל לא רלוונטי כרגע", הצהיר השר לצד ראש עיריית נהריה, רונן מרלי. המשמעות היא שבמרבית אזורי הארץ הלמידה תמשיך להתבצע במתכונת של למידה מרחוק בלבד, זאת למרות הקשיים הרבים שעליהם מעידים המורים והתלמידים.

נזכיר כי רק אתמול (ד'), אחרי ליל השיגורים, הודיעו כמה בתי ספר במרכז כי לא יקיימו לימודים מקוונים גם מרחוק כדי לאפשר לילדים ולמורים להצליח לישון ולהתאושש. במקביל, ולמרבה האירוניה, השר קיש עלה בזום לדיון על מתווה הלמידה בחירום בבתי הספר. אלא שגם הוא עצמו נתקל בקשיים - והחיבור נקטע שוב ושוב.

מה לגבי שאר הארץ?

במהלך הערכת המצב התייחס שר החינוך גם לאפשרות של פתיחה מדורגת של מערכת החינוך באזורים אחרים בארץ, כמו בעוטף עזה. השר הדגיש כי פתיחת בתי הספר באזורים אלה דורשת הנחיה מוקדמת, שתאפשר למערכת להיערך לפתיחת השערים כ-24 שעות לפני כן. "ככל שההנחיה תתקבל רק במוצאי שבת, פתיחת מוסדות החינוך באזורים שיאושרו תתאפשר ליום שני", הבהיר.

במשרד החינוך מדגישים כי כך או כך, המילה האחרונה תהיה של פיקוד העורף וראשי הערים. בשיחה בין המשרד לפיקוד העורף הוחלט כי גם אם יוחלט על הקלות, החזרה ללימודים תתבצע תחת מגבלות מחמירות. אור ירוק להפעלת בתי הספר יינתן רק מפיקוד העורף, והפתיחה תהיה בכפוף לרצון ומידת ההיערכות אותן רשויות מקומיות.

