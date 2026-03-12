זו העיר שהקפיצה את היצע הדירות בישראל בחודש ינואר

מבצעי המכירות של היזמים הצליחו באופן מסוים, אך היצע הדירות בחודש ינואר הוסיף לגדול, וה"אחראית" העיקרית לזה היא העיר חיפה, שבה גדל בחודש זה היצע הדירות בלא פחות מ-1,700 דירות חדשות בלתי מכורות. כך עולה מנתוני הלמ"ס על דירות בעסקאות נדל"ן שבוצעו בינואר האחרון. ואולם ככלל כמות הדירות החדשות הנרכשות על ידי הציבור פוחתת בכ-2% בחודש בממוצע.

מהנתונים עולה, כי סך הדירות הלא מכורות בסוף חודש ינואר הגיע ל-86,290, שיא כל הזמנים. אמנם על פי נתוני המגמה יש ירידה של 0.2% מאז נובמבר האחרון, אך בפועל השוק רואה לנגד עיניו את היצע הדירות הגדול ביותר אי פעם.

הערים שמספקות את עיקר היצע הדירות הן ירושלים, שבה 10,339 דירות לא מכורות, תל אביב עם 9,650 דירות, בת ים עם 5,059 וחיפה עם 4,246.

בסך הכל יזמי הנדל"ן רשאים להסתכל על חודש ינואר כהצלחה מסוימת, מה שבא לידי ביטוי בירידה בהיצע הדירות שנרשמה ברוב הערים הגדולות, לעומת סוף 2025, למעט ירושלים, שלה נוספו עוד כ-100 דירות חדשות להיצע, אשקלון שלה נוספו 160 דירות וכאמור, חיפה שלה נוסף היצע כביר של כ-1,700 יחידות דיור לא מכורות בתוך חודש בלבד. ככל הנראה מדובר בהבשלת מספר פרויקטים חדשים בו זמנית. התוצאה הסופית: עוד שיא, וכנראה שלא האחרון, בהיצע הדירות.

בסך הכל נמכרו בינואר האחרון 7,010 יחידות דיור, אחת הכמויות הנמוכות ביותר בשנתיים האחרונות (לא כולל חודשי חגי תשרי ופסח, שבהם מספר העסקאות נמוך באופן מסורתי).

בסקירה תלת-חודשית על דירות שנמכרו בערים, עולה כי תל אביב הובילה במספר העסקאות שבוצעו בה עם 1,794 דירות, מהן 956 חדשות, גידול של 37% לעומת החודשים אוגוסט-אוקטובר 2025; אחריה הגיע ירושלים עם 1,529 עסקאות שבוצעו בה (מהן 429 דירות חדשות) - גידול של 30% לעומת 3 החודשים שקדמו. חיפה הגיעה למקום השלישי עם 1,230 דירות שנרכשו בה בנובמבר 2025-ינואר 2026 (279 חדשות), ירידה של כ-1.5% לעומת מספר העסקאות שבוצעו בשלושת החודשים שקדמו.