הבת קיבלה שקל אחד בלבד בירושה וערערה. מה קבע ביהמ"ש?

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס, שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל ela-l@globes.co.il

מתי מתיישנת עבירת תנועה מצולמת - בתוך ארבעה חודשים או שנה? הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש קבע כי תקופת ההתיישנות המקוצרת של ארבעה חודשים הקבועה בחוק בנוגע לעבירות תנועה מצולמות אינה חלה כאשר הצילום נתמך בעדות שוטר/ת שצפו בעבירה ביוני 2024 נצפה נהג אוחז בטלפון במהלך הנהיגה, על ידי שוטרת תנועה אשר תיעדה את העבירה בדוח פעולה ובמספר תצלומים. הדוח נשלח לכתובתו, אך חזר לשולח בציון "לא נדרש". בדצמבר של אותה שנה פנה הנהג עצמו למרכז פניות נהגים וביקש להישפט על הודעת הקנס, אך נענה כי חלפו 90 יום ממועד המצאת אישור המסירה, ועל כן אין באפשרותו לבקש להישפט. בהמשך, לאחר שבדואר ישראל הודו כי הדוח לא נמסר לו עקב תקלה תפעולית, ניתנה לנהג אורכה להגשת בקשה להישפט ולהשבת הקנס על סכומו המקורי, אך הפעם הוא ביקש לבטל את הדוח בטענה שהוא התיישן בחלוף ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה. זאת, בהסתמך על סעיף 225א(א1) לחוק סדר הדין הפלילי, המקצר את תקופת ההתיישנות של שנה על עבירות תנועה לארבע חודשים בלבד, אם מדובר בעבירה שהחשד לביצועה מבוסס על צילום הרכב. בקשתו נדחתה בהנמקה שעל דוח מצלמת סטילס חלה התיישנות של שנה מיום ביצוע העבירה, אך ביהמ"ש השלום שאליו הגיעה המחלוקת קיבל את טענתו כי תקופת ההתיישנות היא ארבעה חודשים משום שמדובר בעבירה שמבוססת על צילום רכב. על כך ערערה המדינה למחוזי. השופט שלמה בנג'ו קיבל את הערעור, תוך שהוא מציין כי אם תתקבל פרשנות הנהג בנוגע להתיישנות, אז בכל פעם ששוטר תנועה יצלם עבירה תעבורתית תתקצר תקופת ההתיישנות. עוד צוין, כי "אין שום היגיון לקבוע כי עבירה שמבוססת על צילום מצלמה, וזו הראיה היחידה לביצועה, תהיה שוות ערך מבחינת ההתיישנות לעבירה שהחשד לביצועה מבוסס על ראיות נוספת דוגמת עד ראייה (שוטר) שהבחין בביצוע העבירה ומתאר כיצד בוצעה". משמעות הפסיקה: תקופת ההתיישנות המקוצרת בעבירות תנועה מצולמות לא תחול כאשר העבירה מבוססת על עדות נוספת מעבר לצילום הרכב מספר תיק: עפ"ת 46942-02-26

האם הורישה לבת שקל כי "התעמרה וניתקה קשר", הבת התנגדה – מה קבע ביהמ"ש? הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש דחה בקשתה של בת לבטל את צוואת אמה המנוחה, לאחר שהאחרונה הורישה לה שקל אחד בלבד ואת יתר הרכוש - שכלל דירה, כספים ומכוניות - הורישה לשני בניה הצדדים להליך הם שלושת ילדי המנוחה, שני בנים ובת. במסגרת הצוואה הורישה האם לבת שקל אחד בלבד מרכושה, "מאחר שבתי התעמרה בי במהלך השנים, ניתקה כל קשר עימי ומנעה ממני לפגוש את בנה/נכדי". בהמשך ציוותה על חלוקה באופן שווה של כספיה וזכויותיה בין בניה - שבהם חלקה בדירת המגורים, כספים, תוכניות חיסכון, פנסיה, תגמולים, שתי מכוניות וכל רכוש השייך לה. במידה ומי מהם לא יהיה בחיים, ציוותה כי חלקו יעבור ליורשיו הטבעיים, תוך שפירטה את שמות ארבעת נכדיה משני בניה. בעלה המנוח של המנוחה ואביהם של הצדדים הלך לעולמו בשנת 2016, אז נרשמו זכויות בדירת המגורים של ההורים בחלוקה של 11/12 על שם האם המנוחה, ו־1/12 על שם המתנגדת. כארבע שנים מאוחר יותר העבירה האם את זכויותיה בדירה לשני בניה, במסגרת עסקת העברה ללא תמורה. לטענת המתנגדת, מצבה הנפשי של המנוחה התדרדר, היא לא הבינה את משמעות הצוואה שעליה החתימו אותה הבנים, וכושר שיפוטה היה פגום עד כדי חוסר כשירות. עוד נטען, כי דין הצוואה להתבטל מחמת עושק וטענות נוספות. מנגד, טענו האחים, כי המנוחה והמתנגדת לא היו בקשר מאז חודש נובמבר 2016, כשש שנים טרם פטירתה, וכי לאורך שנים יחסיה של המתנגדת עם הוריה היו מעורערים, ולאחר פטירת אביהם, יחסה של המתנגדת כלפי המנוחה הסלים והפך לעוין. נטען, כי המנוחה נפגעה מאוד מהתנהגות בתה וניתוק הקשר עימה, שהוביל גם לניתוק הקשר בין המנוחה לנכדה וניניה. השופטת שלי אייזנברג קבעה כי כלל הראיות וחוות הדעת הרפואיות מלמדות כי המנוחה הייתה כשירה לערוך צוואתה ובעת עריכתה הייתה ערנית, מתמצאת, מתפקדת בחיי היומיום, נוהגת, הולכת להרצאות, מטפלת בכלב, מסוגלת לנהל שיחה עניינית ועוד. עוד נקבע, כי לא הייתה השפעה בלתי הוגנת מצד האחים על האם או כפייה לערוך את הצוואה. השופטת ציינה כי מאז פטירת האב בשנת 2016 נותק הקשר בין המתנגדת לאימה, כשהבת מתנגדת לקשר עם האם, ולאור כלל הנסיבות "ניכר כי צוואתה של המנוחה משקפת את רצונה ולכן יש לקיימה". משמעות הפסיקה: כל עוד לא נמצא פגם בצוואה יש לכבד את רצון המת, גם אם נישל את מי מיורשיו לחלוטין מספר תיק: ת"ע 22025-11-22