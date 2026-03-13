על ריסט משודר: קשת 12

ז'אנר: דרמה קומית

מספר עונות: 1

משך כל פרק: 30-40 דק'

במאי: אדיר מילר

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): ליאור כלפון, איתי לוי, אדיר מילר, מירי מסיקה, אלונה סער

שפה: עברית

זמן עלייה: פברואר 2026

כמה פעמים תהינו מה היינו עושים אם היינו יודעים שזה היום האחרון שלנו? שאלה לא דרמטית מדי נוכח השיגורים מאיראן. השאלה הזו נמצאת בלב הסדרה החדשה של אדיר מילר, "ריסט", שעלתה לאחרונה לקשת 12 ומתאימה בול למציאות של ימינו.

למילר כבר יש רקורד ארוך על המסך עם קומדיות כמו "רמזור" ו"צומת מילר", והפעם הוא שוב מציב את עצמו במרכז, כדמות הראשית, אלא שפה הוא משלב את הקומי עם דרמה רגשית שמעלה שאלות קיומיות, לא פחות. נראה שהפן הזה בסדרה החדשה מוציא ממילר צדדים שלא הראה זמן רב,אבל כבר הוכיח על המסך הקטן והגדול, עם תפקידים דרמטיים בסרטים כמו "פלאות" ו"הסודות".

תקציר העלילה

​גידי (מילר), איש צבא קבע בן 50 המשרת ביחידת מודיעין בצה"ל, חווה משבר אמצע החיים. העבודה שלו שוחקת, הזוגיות עם אשתו קרני (מירי מסיקה) מורכבת, והוא מרגיש שהחיים שלו תקועים. עד שמגיעה התפנית: הוא מאובחן במחלה סופנית שמותירה לו זמן קצר לחיות. ההודעה הזו הופכת את חייו והוא מחליט לעשות מה שהוא רוצה בלי לחשוב על התוצאות ולחיות בלי להתחשב בהשלכות. ממילא אין לו מה להפסיד.

הוא מתחיל לירות לכל הכיוונים, עושה ואומר מה שהוא רוצה באמת: מתלונן בפני אשתו על התדירות שבה הם שוכבים, מתפטר מהעבודה בדרך גסה ופרועה, ולוקח הלוואה גדולה מהבנק כדי לטוס לחופשה מפוארת ונטולת עכבות בתאילנד.

התפנית

שיחת טלפון מהרופא משנה את התמונה. מתברר שהייתה טעות באבחנה וגידי כלל לא עומד למות. במקום לשמוח, הוא נשאר להתבוסס במעשיו ובמחשבות איך לבנות מחדש את מה שהרס.

אין ספק שמהדהדת התהייה החשובה, למה רק בצל המוות האדם מתחיל לחיות. האם על גידי להמשיך לחיות את ה"אני האמיתי" (יכריעו הצופים אם אכן זאת האמת) שיצא בעקבות הגילוי המוטעה, או לחזור אחורה ולנסות לתקן? ובכן גידי לא חוזר אחורה לגמרי- יותר מכך הוא מושך את השקר עד כמה שיכול כדי ליהנות מהיחס הטוב והמרחם שניתן לו לאור העובדה שהוא עומד למות.

ולא פסחו עליו משברים מאז הגילוי. הוא מאבד את הקשר עם אשתו ובתו הקטנה, נקלע לדירת שותפים יחד עם בתו הגדולה מנישואיו הראשונים, עובר בין עבודות שהוא לא מוצא בהן ערך וחווה דחייה רגשית. אבל נראה שמשהו זז, שגיל 50 וכן הגילוי המוטעה הביא אותו לתובנות וגילויים חדשים. בעניין הזה המוות נתן לו אפשרות לחיות מחדש.

ההקשר למציאות

בין טיל בליסטי מאיראן לשיגור מגבול לבנון, ובצל היסטוריה ארוכה של אויבים שבאים עלינו לכלותינו, כיהודים אי אפשר לחמוק מהשאלה. האם אצלנו המוות מהדהד באופן מוחשי יותר משאר העמים? אחרי שגידי מגלה שהייתה טעות באבחון ושהוא בכלל לא עומד למות, הוא נכנס למשבר גדול אף יותר, כי הוא מבין את מידת החופש שהוא חש כשחשב שהוא עומד למות.

המילה "ריסט" מגלמת נקודת איפוס בחיים, אבל הסדרה מלמדת על איזון בהקשר הזה. גידי עובר שינוי אך לא משתנה מן הקצה אל הקצה. אף אחד לא צריך להגיע לגיל 50 או לקבל אבחנה רפואית מטלטלת כדי להבין שהחיים יכולים להיגמר כל רגע. חרב דמוקלס, היא תלויה מעל כולנו, נביט בה או לא. אבל האיזון הזה בין כאב לצחוק, בין חיים למוות ובין אמת לשקר - פה נמצאת היצירה האמיתית.

ספוילר

גידי ממשיך עם השקר לאחר שהוא מגלה שהוא לא באמת חולה. כתוצאה מכך הוא חווה יחס חם וסלחני מצד האנשים שהגלוי הביא אותו לעימות או לסיטואציה מורכבת מולם, כולל אשתו. כמה ימים לאחר מכן הוא מספר לה את האמת והשניים מחליטים לפרק את החבילה.

3 דברים שכדאי לדעת

● מילר, אחד הקומיקאים והיוצרים המדוברים בישראל, פרץ בגדול בסדרה "רמזור", אותה כתב ובה שיחק. הסדרה נמכרה לעיבוד אמריקאי ושודרה ברשת פוקס.

● הרעיון ל"ריסט" נולד ממשבר שחווה מילר - המחשבה על גיל 50 וההבנה הכואבת שהזמן לא עוצר. הצילום שלה כולל הרבה קלוז אפים ורגעים שמבליטים את המחשבות של הדמות הראשית ואת התהליך שהיא עוברת.

● שלל בדיחות בסדרה נוספו על סט הצילומים, כשמילר ראה איך הן מתחברות לשחקנים. אלה קיבלו חופש לאלתר לשם הטבעיות והאותנטיות.

למה בחרנו בה

קשה להתעלם מעוד סדרה של מילר, שכבר הוכיח את עצמו בשלאגרים ועל הבמות כסטנדאפיסט. מילר נחשב למי שמבין היטב את הטעם הישראלי, ומציע הומור שאינו תמיד גבוה, אך קולע לטעם הרוב. בהחלט מעניין היה לראות אותו הפעם יותר רציני ועל הצד הדרמטי.

עוד מהז'אנר

● זה לא הגיל (2019) - דרמה קומית בכיכובה של מסיקה. בסדרה בת שתי העונות היא מגלמת אישה בשנות ה-40 לחייה, שחווה גם היא משבר אמצע החיים. אחרי שנים בזוגיות ארוכת טווח ובשגרה שוחקת, היא מתחילה לשאול את עצמה האם אלה באמת החיים שהיא רוצה. היא מחליטה להתחיל מחדש ומפתחת מערכת יחסים לא שגרתית עם חבר של בנה הצעיר.

● פליבג (2016-2019) - גם פה היוצרת פיבי וולר-ברידג' מככבת בתפקיד הראשי. בלב הסדרה צעירה המכונה "פליבג", בחורה חכמה וצינית שמנהלת מערכת יחסים מורכבת עם משפחתה, קשרים רומנטיים לא יציבים ומה לא. בסדרה היא מדברת אל הצופים ומשתפת אותם במחשבות אישיות שלה, שוברת את הקיר הרביעי, מהשמייחד את הסדרה ונותן לה טוויסט ייחודי ומשעשע.

סדרה לחזור אליה

כל האמהות משקרות

אולי הסדרה הכי מדוברת במרחבים המוגנים במבצע הנוכחי, רק נגמרה והקהל כבר מתגעגע. דרמה קומית שיצרו יעל כץ, נועם נבו ונטלי מיכאלשווילי דרור, בבימוי עטרה פריש. אלי (מאיה מרון, שטוב שחזרה לחיינו), אם יחידנית, מתגלגלת לקבוצת הכדורשת העירונית (יאללה יפו) ומגלה שם חבורת נשים צבעוניות, מורכבות ומצחיקות. סדרה אמיתית, כנה, מהחיים, שמצדיקה את הסופרלטיבים וכבר אושרה לעונה שנייה.

משודר: כאן 11

זמן עלייה: פברואר 2026

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 9



סדרה לחכות לה

The Madison

אחרי טרגדיה קשה, משפחה עשירה מניו יורק עוברת לגור בעמק נהר מדיסון שבמונטנה. המעבר מאלץ את בני המשפחה לפתוח דף חדש וחיים חדשים תוך התמודדות עם אבל ועם החיים.

תשודר: 14.3, Paramount +

עונה 1, השנייה בתכנון