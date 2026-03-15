מטריקס

למרות איום ה-AI: מטריקס מציגה עלייה של 13% ברווח הנקי ב-2025

מהדוחות הכספיים לשנה החולפת עולה כי מטריקס צמחה ב-11.8% ורשמה הכנסות של מעל 6.2 מיליארד שקל • הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות גדל בשיעור גבוה יותר של 12.8% והסתכם ב-307 מיליון שקל • להערכת החברה, אימוץ פתרונות GenAI וסוכני AI בישראל ישפיע על תמהיל הביקוש המקומי

שירי חביב ולדהורן 15:51
מוטי גוטמן, מנכ''ל מטריקס / צילום: עידן גרוס
מוטי גוטמן, מנכ''ל מטריקס / צילום: עידן גרוס

זמן קצר לאחר שהשלימה את מיזוג מג'יק, חברת שירותי ה-IT מטריקס מפרסמת את הדוחות הכספיים שלה לשנת 2025 (טרום השלמת המיזוג). החברה, בניהולו של מוטי גוטמן, צמחה בשנה החולפת ב-11.8% ורשמה הכנסות של מעל 6.2 מיליארד שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות גדל בשיעור גבוה יותר של 12.8% והסתכם ב-307 מיליון שקל.

החברה מספקת גם מידע כספי פרופורמה על תוצאותיה יחד עם מג'יק ב-2025, שנה שבה שתי החברות יחד היו מציגות הכנסות של קרוב ל-8.4 מיליארד שקל, צמיחה של 10.3%, וגידול של 7.7% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, שהיה מגיע ל-444 מיליון שקל. ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של שתי החברות יחד בשנת 2025 עקף את רף מיליארד הדולר, והיווה 12.2% מסך ההכנסות.

מטריקס מספקת פתרונות IT (טכנולוגיית מידע) כגון מתן פתרונות ושירותי טכנולוגיית מידע, שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה ותשתיות ענן ומחשוב. מניית מטריקס רושמת מתחילת השנה הנוכחית ירידה בשיעור דו-ספרתי של 29.4%. זאת, על רקע החששות בשוק מפני השפעות התפתחות ה-AI על פעילות חברות תוכנה ושירותי IT. בדוחות החברה נכתב כי אחת המגמות בשוק ה-IT היא אימוץ AI. לדבריה, צמיחה בהוצאות העולמיות בתחום ה-IT מלווה בשינוי תמהיל ההוצאות - תחום התוכנה ממשיך להתרחב בקצב דו-ספרתי, אך שירותי IT צומחים בקצב מתון, ורכיבי AI תופסים חלק הולך וגדל.

להערכת החברה, אימוץ פתרונות GenAI וסוכני AI בישראל ישפיע על תמהיל הביקוש המקומי. "תחומים מסוימים, לרבות שירותי פיתוח מסורתיים ושירותי מיקור חוץ תהליכיים, עשויים לעבור שינוי בדפוסי הביקוש ובהיקפי כוח האדם הנדרש, בין היתר עקב התייעלות מבוססת אוטומציה", כותבת מטריקס בדוחות. "עם זאת, שיפור פרודוקטיביות והפחתת חסמי עלות עשויים להביא להרחבת היקפי פרויקטים, האצת קצבי פיתוח והגדלת מספר היוזמות הטכנולוגיות בארגונים", מה שלהערכת החברה "עשוי לקזז או לאזן חלק מהשפעת ההתייעלות על היקפי הפעילות הקיימים".

צבר הזמנות של 7.5 מיליארד שקל

בסוף 2025 צבר ההזמנות של החברה עמד על 7.5 מיליארד שקל. החברה מעסיקה נכון להיום כ-17 אלף עובדים, מתוכם כ-3,500 בחו"ל (רובם בארה"ב). לפי מצגת החברה, 500 מעובדיה מגויסים למילואים בעקבות מבצע "שאגת הארי" ורוב העובדים הישראלים עובדים מהבית, כשהשפעת המלחמה על התוצאות נכון להיום אינה מהותית.

בשנת 2025, עלות התגמולים למנכ"ל הוותיק של מטריקס, מוטי גוטמן, הגיעה ל-18.2 מיליון שקל, מתוך זה מענק בסך כמעט 10 מיליון שקל ותשלום מבוסס מניות בסך כ-4.3 מיליון שקל. מדובר בירידה לעומת 2024, אז עלות התגמולים שלו הייתה 23.7 מיליון שקל. גוטמן הוא אחד המנהלים השכירים המתוגמלים ביותר בבורסה המקומית.

במקביל לדוחות, מטריקס הודיעה על דיבידנד בסך 79 אגורות למניה (כ-73 מיליון שקל במצטבר) שיחולק בחודש הבא. בעלת השליטה במטריקס הוא פורמולה שמחזיקה ב-47.7% מהמניות אחרי המיזוג עם מג'יק.