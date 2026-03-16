סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:50

באסיה הבוקר מגמה מעורבת - בורסת הונג קונג עולה ב-1.2%, דרום קוריאה ב-0.4%, בטוקיו מדד ניקיי יורד ב-0.2% ושנחגאי ב-0.7%.

החוזים בוול סטריט מצביעים על התאוששות קטנה הבוקר, החוזים עולים בעד 0.5% וזאת למרות שמחירי הנפט ממשיכים לטפס, הבוקר, כעת נסוגו מעט מזינוק של 3% מוקדם באסיה, נפט ברנט בכ-104 דולר ונפט אמריקאי בסביבות ה-100%.

וול סטריט חתמה ביום שישי שבוע השלישי ברציפות של ירידות, כאשר המשקיעים ממשיכים לשקול את הסיכון שעימות ממושך במזרח התיכון יוביל לעלייה במחירי האנרגיה ולפגיעה ביציבות הכלכלית.

שלושת המדדים המרכזיים רשמו ירידה שבועית של יותר מ-1.2%. ביום שישי ירד מדד S&P 500 ב-0.6%, מדד דאו ג'ונס איבד 0.3% ונאסד"ק נחלש ב-0.9% ובסך הכל ב-1.3% השבוע.

בתחילת יום המסחר נרשמו דווקא עליות לאחר פרסום נתונים כלכליים שהיו ברובם בהתאם לציפיות הכלכלנים. מדד האינפלציה המועדף על הפד הצביע על התמתנות מסוימת בלחצי המחירים בינואר, אם כי האינפלציה נותרה מעל יעד הבנק המרכזי. האופטימיות התפוגגה בהמשך היום לאחר שדו"ח של מחלקת המסחר עדכן כלפי מטה באופן חד את נתוני הצמיחה לרבעון הרביעי. לפי העדכון, התמ"ג האמריקאי צמח בקצב שנתי של 0.7% בלבד, כמחצית מקצב הצמיחה של 1.4% שדווח בהערכה הראשונית בחודש שעבר.

עוד השבוע, נחשף ברויטרס שבכוונתה של מטא לפטר כ-20% מכח העבודה שלה בקרוב, בענף הטכנולוגיה כבר רואים במהלך של מטא כלבנה נוספת בחומה שנופלת בסערת הבינה המלאכותית שמטלטלת את ענקיות הטכנולוגיה.

בשבוע הקרוב תשומת הלב של המשקיעים תופנה בעיקר להחלטת הריבית של הפד ולמה שיו"ר הבנק המרכזי ג'רום פאוול יאמר, וגם במה שלא יאמר, לגבי השפעת המלחמה עם איראן על האינפלציה. מדובר גם באחת הישיבות האחרונות שלו בתפקיד לפני סיום כהונתו במאי.

בלוח הנתונים הכלכליים צפוי שבוע יחסית רגוע, אך המשקיעים יקבלו רמזים נוספים לגבי מצב שוק העבודה בארה״ב. ביום שלישי יתפרסמו נתוני התעסוקה של ADP , וביום חמישי יפורסמו נתוני התביעות החדשות לדמי אבטלה.

בגזרת הדוחות הכספיים, התוצאות של מיקרון ביום רביעי צפויות להיות במרכז תשומת הלב.

היום יפתח אירוע Nvidia GTC 2026, הכנס המרכזי המסקרן של אנבידיה, מנכ"ל החברה ג'נסן הואנג יעלה לבמה ב־ SAP Center ויספק למפתחים, אנליסטים ולתקשורת עדכונים על המוצרים, הטכנולוגיות והתוכניות שהחברה מתכננת לשנה הקרובה.

בשבוע האחרון נמשכה העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב והציפיות להפחתות ריבית, כפי שהן נגזרות משוק ההון, הוסיפו להתמתן.

תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים עלתה מרמה של 4.13% לרמה של 4.28%, עלייה מצטברת של 0.34% מאז תחילת החודש. התשואה לחמש שנים עלתה בשבוע האחרון מרמה של 3.73% ל- 3.85% והתשואה לשנתיים עלתה מרמה של 3.55% ל- 3.73%, הרמה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2025.

עלייה בתשואות הממשלתיות לעשר שנים נרשמה גם במדינות נוספות. בגרמניה התשואה לעשר שנים עלתה מאז סוף פברואר ב-0.34% לרמה של 3.0% ובבריטניה נרשמה בתקופה זו עלייה של 0.55% לרמה של 4.82%.

המיליארדר ומנהל קרן הגידור לשעבר ריי דליו פרסם אזהרה לגבי ארה״ב, המתמקדת במשבר החוב ההולך ומחריף שלה. עם חוב לאומי שעומד על שיא של כ-38.86 טריליון דולר נכון ל-4 במרץ 2026, החוב הזה לדבריו יגרום לפיחות בשער הדולר.

"סחרור חוב" מתרחש בשלב במחזור שבו הלווה נדרש ללוות כסף רק כדי לשלם את הריבית על החוב, תהליך שמאיץ את עצמו, הזהיר דליו. "ואז כולם רואים את זה, ולא רוצים יותר להחזיק בחוב".

לדבריו, ארה"ב מוציאה כיום כמעט טריליון דולר בשנה רק על תשלומי ריבית כדי לשרת את החוב הלאומי. לפי המגזין Fortune, משרד האוצר של ארה״ב כבר שילם בשנת הכספים 2026 כ-11 מיליארד דולר בשבוע על שירות החוב, סכום שמייצג כ-15% מכלל ההוצאות הפדרליות.

האיום הגדול יותר, לדבריו, הוא דווקא פיחות בערך הדולר. "לא תהיה חדלות פירעון, הבנק המרכזי יתערב, נדפיס כסף ונקנה את החוב," אמר. "ושם מתחילה שחיקת הערך של הכסף".

תנודתיות רבה נרשמה במחירי הנפט בשבוע החולף. על אף הפוגה קצרה, מחירי הנפט חזרו לטפס. נפט מסוג ברנט ננעל במחיר של 103 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי ננעל במחיר של קרוב ל־99 דולר. עמנואל קאו, אסטרטג בברקליס, כתב בהודעה למשקיעים כי "החששות גוברים מיום ליום וככל שמיצרי הורמוז יישארו סגורים לאורך זמן רב יותר, כך השווקים יהפכו ליותר סטגפלציוניים". הבוקר הנפט לא עוצר ומחירי הנפט ממשכים לטפס בכ-1%, נפט ברנט לכ-104 דולר לחבית, ונפט WTI בסביבות ה-100%.

מאקרו בארה"ב, רשת CNBC מדווחת גם כי שרת האוצר האמריקאית לשעבר ג'נט יילן סבורה שהעימות עלול להשפיע על הצמיחה הכלכלית בארה״ב, בנוסף ללחצי האינפלציה שכבר קיימים. לדבריה, הדבר אף עלול לגרום לפד להימנע מהורדת ריבית.

"המצב האחרון עם איראן גורם לפד להישאר עוד יותר על הגדר ולהיות מהסס יותר להוריד ריבית מכפי שהיה לפני שהאירוע הזה התרחש," אמרה יילן. למעשה, היא מעריכה שהאינפלציה עשויה להגיע לפחות ל־3% בשנת 2026, זינוק משמעותי מעל שיעור של 2.4% שנרשם בינואר 2026.