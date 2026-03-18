אין זה סוד שאחד העסקים המשתלמים ביותר במשק הוא יבוא כלי רכב. היבואנים הגדולים בישראל נהנים משגשוג מתמשך בעסקיהם, פועל יוצא של רווחיות חריגה ורמת תחרות נמוכה. כך הללו נהנים מדי שנה מרווח של מאות מיליוני שקלים כל אחד, הנובע ממכירת מכוניות וחלפים, שירותי מוסך ועוד.

התזרים העצום שמניבים עסקי הרכב הפך כתריסר יבואנים למיליארדרים, ואיפשר להם לקנות מכל הבא ליד: מנדל"ן, תחנות כוח, אנרגיה ומיחזור פסולת, ועד חברות אופנה, פארם ומוצרי חשמל, ואפילו חברות אבטחה וסיעוד.

אחד מאותם יבואנים הוא גיל אגמון, בעל השליטה בחברת דלק רכב , המייבאת את מכוניות מאזדה, פורד ו-BMW. בשנים קודמות ניצלה החברה את הפריחה בעסקיה כדי לקנות את חברת התשתיות ואיכות הסביבה ורידיס , שרכשה את חברת מיחזור הקרטונים אינפיניה (לשעבר נייר חדרה), וגם 20% בתחנת הכוח מישור רותם שבבעלות או.פי.סי של עידן עופר.

על רקע כל זה, בולט כיום התמחור של מניית דלק רכב, המאפשר למשקיעים לקבל למעשה את עסקי המכוניות שלה בזול.

בשלוש השנים האחרונות איבדה מניית החברה כ-30% מערכה (למרות קפיצה שרשמה השבוע), וזאת בניגוד בולט למגמה בשוק המניות המקומי. לשם השוואה, מדד ת"א 125 זינק באותו הזמן ביותר מ-140%, וגם מניית יבואנית הרכב המתחרה קרסו מוטורס זינקה באותה עת ב-150%. מתחילת השנה, שנפתחה ברגל ימין בשוק המקומי, ירדה דלק רכב ב-20% בעוד שהמתחרות - קרסו מוטורס והמצטרפת החדשה לבורסה UMI, ירדו ב-5% כל אחת.

דלק רכב נסחרת כעת לפי שווי של כ-2 מיליארד שקל, בעוד שווי ההחזקה שלה בוורידיס בלבד (50%) עומד על 2.9 מיליארד שקל. בנוסף, דלק רכב מחזיקה במניות של חברת השבבים הישראלית הפרטית היילו, המוערכות בשווי של כחצי מיליארד שקל, לצד עוד מספר החזקות קטנות וגם נכסי נדל"ן בשווי של כ-600 מיליון שקל נוספים.

אם נתחשב בחוב הפיננסי הכבד שרובץ על דלק רכב, יותר מ-3 מיליארד שקל, נקבל שווי של 600-700 מיליון שקל בלבד לפעילות הרכב שלה. זאת למרות הרווחים הגדולים שהיא מייצרת - שעמדו בשנים האחרונות על יותר מ-200 מיליון שקל בשנה, לעיתים הרבה יותר.

גיל אגמון, מנכ''ל ובעל השליטה בדלק רכב / צילום: אוהד רומנו

"אין להם 'שפן חדש' לשלוף" במקום מאזדה

"היום כמעט מוכנים 'לשלם' לך כדי שתחזיק מניה של יבואנית רכב", אומר מנהל השקעות על התמחור הנמוך לכאורה בו נסחרת דלק רכב. אמירה שמשקפת בין היתר את ההאטה הנוכחית בענף הרכב, שיוצא במבצעים אגרסיביים עם הנחות בעשרות אלפי שקלים לרוכשי כלי רכב חדשים.

מספר אנליסטים ששוחחו עם גלובס שלא לציטוט, טוענים כי הסיבה לתמחור החסר לפעילות היבוא של דלק רכב היא שמכירת המכוניות של החברה בקריסה. "היא הפסיקה למכור את דגמי מאזדה 2 וזו פגיעה גדולה, כי החברה מכרה 4,000-5,000, כאלה בכל שנה", אומר אנליסט.

ואכן, ברבעון השלישי של 2025 מכירות רכב מהמותג מאזדה קרסו ב-70% ל-1,365 כלי רכב בלבד. מתחילת אותה שנה מדובר בקריסה של 45% והחברה מכרה 6,940 רכבי מאזדה. בסך הכול מכרה דלק רכב 11.5 אלף כלי רכב בתשעת החודשים הראשונים של השנה שעברה, נפילה של 30%, ונתח השוק שלה נחתך ל-4.8% בלבד (לעומת 7.4% בשנה קודמת).

לפי איגוד יבואני הרכב, הנפילה המשיכה גם בחודשיים הראשונים של 2026, שבהם דלק רכב מכרה רק 371 רכבי מאזדה, קיטון של 90% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, למרות שהחודשיים הללו נחשבים בענף לחזקים ביותר בשנה כולה. "נכון לעכשיו, נדמה שאין להם 'שפן חדש' לשלוף והרווח בפעילות הזו ימשיך ליפול בצורה חדה בשנה הקרובה".

ביקורת על התקשורת עם שוק ההון

קובי שגב, שותף מנהל בבית ההשקעות אקורד, מאשר כי "פעילות הרכב שלה מקבלת כיום שווי אפסי. זה נובע מכך שנתח השוק של דלק רכב ירד לשפל של שנים". שגב ואנליסטים אחרים גם מותחים ביקורת על כך שהחברה "לא נפגשת עם מוסדיים, לא מפרסמת מצגות שוטפות ותחזיות על עסקיה, וממעטת בשיתוף מידע".

שגב מציין גם כי החברה "לא הצליחה בשיווק מותג הרכב החשמלי הסיני NIO, ואיחרה את הרכבת. לחיוב ניתן לומר שפעילות המוסכים והחלפים שלה יציבה ומניבה רווח של 50-55 מיליון שקל בשנה".

אנליסט נוסף מציין כי "הבעיה היא בכך שהחברה מאחור בכל הקשור למותגים הסינים, לעומת קרסו למשל שמייבאת את Xpeng וצ'רי. לדלק רכב אין רכב חשמלי שיפצה על הירידה במכירות המותג הוותיק מאזדה, ולכן השוק רואה קדימה מספרים חלשים יחסית".

ערך מוסף של יפניות והיחלשות הין

לעומתם, יש גורמים בשוק חושבים שהמחיר הנוכחי של המניה מהווה הזדמנות. לדברי אחד מהם, "אולי דלק רכב עשתה את המהלכים באיחור, אבל המותגים הסינים NIO, דונגפנג (Dongfeng) ואולי נוספים יחזירו אותה להיות הרבה יותר רלוונטית. החברה אולי לא תחזור לימים שבהם מאזדה הייתה מלכת הכביש בישראל, אבל יש לה כלים להיות תחרותית, וכשזה יקרה כשל התמחור שלה אמור לבלוט. כמובן, השוק חושש גם מהמינוף הגבוה שלה".

עוד לדבריו, "אם נסתכל מעבר לשנה הקרובה, אני מניח שדלק רכב תביא דגמים רלוונטיים כיום לצרכן הישראלי, שזה פלאג-אין, היברידי וחשמלי. וכדאי גם לזכור שלמכוניות היפניות עדיין יש ערך מוסף על הסיניות. כמו שאייפון הוא לא וואוי - למרות ששניהם מיוצרים בסין".

ונקודה אחרונה שכדאי להזכיר לדברי אותם גורמים, היא שהין היפני נחלש מאוד מול השקל, מה שאמור לתרום לתוצאות החברה כש"הרווחיות פר יחידת רכב אמורה לעלות". גורם נוסף בשוק בוחר להסתכל על העבר וטוען כי "יש סייקלים בעולם הרכב. דלק רכב עברה כאלה והיא עדיין מרוויחה מאות מיליוני שקלים בשנה. מי שרכש את המניה כשהיא נפלה בעבר, הרוויח. צריך לזכור שזאת 'חברת ברזלים', לא משהו שיוחלף בידי בינה מלאכותית".

מדלק רכב לא נמסרה תגובה לדברים.