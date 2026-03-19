בין התרעה להתראה, בין ריצה למקלט לנעילת ממ"ד ובין זומים לעבודה מרחוק, רבים מהישראלים נאחזים בכל מה שניתן כדי לא לאבד את שפיות הדעת. לא פעם, גיבורי השעה הם אלה שמצליחים פשוט להצחיק, בין אם בתוכנית טלוויזיה, סרטון אינסטגרם או פרסומת. ואם זה כולל לא רק דמויות אהובות וקצת נוסטלגיה, אלא גם מהלך שלפחות לכאורה משדר "רואים אתכם" - הקשב עולה עוד יותר.

את השילוב הזה ניתן למצוא בפרסומת החדשה של בנק הפועלים, שנועדה לקדם הטבת פיקדון של 500 שקל בחשבון לכ-100 אלף משפחות עם ילדים. אמנם לפרזנטורית אירנה עוד אין ילדים, אבל היא בהחלט יכולה להיזכר בילדות שלה, ולפנטז מה היה קורה אילו מישהו היה משקיע בפיקדון דומה עבורה.

וכך, הצופה ואירנה המבוגרת זוכים לפגוש את "אירנה הילדה", ולגלות שכבר אז היו לה בדיוק אותן מניירות, וגם שיוגב ציפריס נשוי ליניב חלימי מו'3 (הילה קורח נמצאת שם הפעם רק כדי להניע את העלילה). הפרסומת מתברגת בקלות במקום הראשון הן בזכירות והן באהדה.

לדברי סמנכ"ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה, אלי משולם, "הצלחת הפרסומת נשענת על שילוב אפקטיבי בין הבטחה ערכית לבין תועלת מיידית. היא מייצרת תחושת ערך ממשית לצד רלוונטיות גבוהה, ולכן מתורגמת לא רק לזכירות אלא גם לאהדה גבוהה, במיוחד בקרב קהלים משפחתיים ובוגרים יותר (גילאי 35 ומעלה), שבהם שיעורי האהדה נעים סביב 40%".

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, בנק הפועלים הוא גם הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-3.7 מיליון שקל.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.3 מיליון שקל, שייכת לבנק לאומי וקמפיין "בנקאי עד הבית לבני 80 פלוס", שהוא למעשה המשך המהלך למבוגרים שהתחיל לאומי עם פרוץ מבצע שאגת הארי. בשלב ראשון עלתה פרסומת לשיתוף הפעולה עם רשת פתאל המציעה אירוח חינם לשבוע, לאחר מכן עלתה פרסומת בהשתתפות מבוגרים שנהנו מהמהלך, וכעת כאמור מגיעה הצעת ערך חדשה.

גל תורן בקמפיין בנק לאומי / צילום: צילום מסך

בעוד בפרסומת הראשונה נראה הפרזנטור גל תורן כשהוא יורד במדרגות, הפעם הוא מטפס בהן - ובמקום להתנשף, מעלה את השאלה מה עושים כשלבני 80 פלוס אין גישה נוחה לסניף. כך מוצג השירות החדש, בסיוע מנהלת לקוחות מירושלים. הפרסומת מתברגת במקום השני הן בזכירות והן באהדה. המתחרים מזרחי טפחות ודיסקונט מתברגים במקומות השלישי והרביעי בזכירות, בהתאמה.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2.1 מיליון שקל, שייכת לתנובה, שעלתה בשורה של קמפיינים - למשקה אלטרנטיב, משקה גו, דגים, גבינת עמק ויופלה.

השקעה בעלייה

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עולה מ־69 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־75 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

השבוע קיים פער של כמעט פי 3 בין המקום הראשון באהדה למקום השני, כשהמשרד שאחראי לפרסומת האהובה ביותר הוא גיתם BBDO (בנק הפועלים)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.