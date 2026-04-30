הפתעה נעימה: הפרסומת של בנק לאומי מתברגת כזכורה ביותר השבוע

בשבוע שעבר ציינה ישראל את יום העצמאות ה-78, ולרגל זאת עלו לאוויר כמה פרסומות ששמות את המדינה ואזרחיה במרכז. מתוכן, שתיים בלטו במיוחד. הראשונה שייכת לבנק לאומי שהוביל את מהלך "הופעה בהפתעה", שבא "לחפות" על כך שהופעות העצמאות על הבמות המרכזיות בוטלו בגלל המערכה האיראנית.

בבנק רתמו כמה מהאמנים המובילים בישראל - בהם עילי בוטנר וילדי החוץ, הראל סקעת, קרן פלס, פבלו רוזנברג ודני רובס - שהגיעו ביום העצמאות עצמו לנקודות שונות ברחבי הטבע, וקיימו הופעות קצרות לשמחת המבלים. בשבוע שלפני החג עלתה פרסומת בכיכובו של הפרזנטור גל תורן לקידום המהלך, ואילו אחריו עלה מעין "סיכום" של ההופעות - אשר מתברג השבוע כפרסומת הזכורה ביותר לפי דירוג גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

בבנק פועלים שלחו את הילה קורח ואירנה (ליאת הר לב) להדביק מגנטים של הדגל על מכוניות חונות, תוך שאירנה מציינת כי לפעמים קורח היא "בילת" ומייחסת לה "וייב (של) דודה" - ואז מתקנת את עצמה, "אה, המדינה? גם היא לפעמים בילת, אבל אני חולה עליה". נראה כי הצופים "חולים" על אירנה, והפרסומת מתברגת במקום הראשון באהדה.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, חברת התעופה אל-על היא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-2.5 מיליון שקל, בקמפיין "חוזרים לטוס במחירי גג לחופשת קיץ לכל היעדים".

קמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

הפרזנטור חנן בן ארי נוכח בפרסומת בקולו בלבד, עם השיר "מחכה" של ריטה, ובמרכז נמצאות ילדה בת 12 ודיילת שהמערכה האיראנית שיבשה להן תוכניות. עם פריטה מלאה על נימי הרגש (לצד תזכורות להתרעות ולאזעקות), הפרסומת מצליחה להתברג במקום השישי בזכירות והשני באהדה.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.4 מיליון שקל, שייכת למותג המזגנים אלקטרה. בחברה גייסו את הזמר עמיר בניון לנגן על פסנתר בלב תל אביב ולשיר את השיר מלא-התקווה "עוד יהיה" של אריק איינשטיין - כאשר לצדו הפרזנטורית ליהי קורנובסקי, המספרת על מאות המזגנים שאלקטרה תרמה לתושבי הצפון. הפרסומת מתברגת במקום התשיעי בזכירות.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2.1 מיליון שקל, שייכת לקבוצת לובינסקי עם הפרסומת הסופר-נוסטלגית "להבטיח עוד 90 שנים נפלאות", שבו נראים רכבים שייבאה הקבוצה מתחילת דרכה ("הבאנו את השיק עוד לפני שידעו כאן מה זה בוטיק"), ועד לעידן החשמליות החדשות.

פרסומות סופר-ישראלית נוספת שעלתה השבוע והתברגה במקום החמישי בזכירות שייכת ל-HOT, שנתנה הפעם את כל הבמה למשפחת זגורי (סדרת הלהיט של חברת התקשורת) ולשיר "נכון להיום" של זוהר ארגוב. המוח רץ? כאן המחיר לא זז.

קמפיין אל על / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

משקיעים יותר

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עולה מ-65 מיליון שקל בשבוע שעבר ל-70.5 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים ו־HOT) ומקאן ת"א (אל-על)

פרזנטור חדש

אחרי הניצחון בקרב בליטא, המתאגרף אהבת השם גורדון נבחר להוביל את הקמפיין החדש למותג GO של תנובה, שמשיק סדרת חטיפי חלבון

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.