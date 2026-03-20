מה הסיכוי שהמשטר האיראני ייפול? "יש אפקט מצטבר"

"כל יום של תקיפות עוצמתיות שנעשות בשותפות חסרת תקדים עם ארה"ב, גורע מאיראן יכולות אסטרטגיות, מחליש את המשטר האיראני ומקרב אותו אל קצו".

כך אומר לגלובס מאיר בן שבת, ראש מכון משגב לביטחון לאומי ולאסטרטגיה ציונית, שכיהן כראש המועצה לביטחון לאומי (המל"ל) בשנים 2017-2021.

בהתייחס לשאלות המהותיות, מתי ואיך תסתיים המלחמה, סבור בן שבת כי "יש להניח שהאמריקאים גם לא יתפשרו בעניין פתיחת מיצרי הורמוז וגם זה יכול לקחת זמן. על כל פנים, אינני ממליץ לעמוד עם הסטופר ביד".

"ניצחון" עם סימני שאלה

איך יכולה להיראות תמונת ניצחון של המלחמה?

"הניצחון צריך לכלול השגה מלאה או קרוב לכך של כל המטרות הצבאיות שהוגדרו - חיסול יכולות הגרעין, מערך הטילים, תעשיות הייצור של הטילים, יכולות אסטרטגיות נוספות וכן החלשת המשטר באופן שיעודד, ולכל הפחות יאפשר, את חידוש המחאות ההמוניות נגדו עד להחלפתו.

"באשר לסיכויי נפילת המשטר, צריך לומר ביושר - לקחי העבר הקרוב והרחוק לימדו אותנו עד כמה קשה לחזות את נקודת הקריסה של מערכות. כך ראינו ברצף נפילות המשטרים במה שכונה 'האביב הערבי'. ולפני זמן לא רב בקריסה המהירה של משטר אסד אחרי תהליך ממושך של התפוררות מאז פרוץ מלחמת האזרחים ב-2011. מעבר לקושי לזהות את נקודת השבירה, יש לקח חשוב נוסף, שמאוד רלוונטי למקרה שלפנינו: למכות, לחולשות ולסדקים יש אפקט מצטבר גם אם הוא קשה להערכה".

לדבריו, "אם המלחמה תסתיים כשהמשטר בלי היכולות שהזכרתי אבל עדיין עומד על רגליו, יהיה נכון לסיימה בלי הסכם, כדי שמצוקתו של המשטר תימשך ותוסיף להזין את המוטיבציות נגדו. אני מזכיר, זה מה שהוציא את אזרחי איראן למחאות בגל האחרון".

האם הפצצת שדות הגז האיראניים וקפיצת מחיר הנפט עשויות לייצר חיץ בין ישראל לארה"ב?

"אני מעריך שלא", אומר בן שבת בתקיפות. "כך ניתן להתרשם גם מהתגובות הפומביות של הנשיא טראמפ ושר המלחמה שלו. המלחמה הראתה עד כמה התיאום והשותפות בין המדינות והמנהיגים, הם הדוקים ועמוקים, בדרג המדיני ובדרג הצבאי. היא סיפקה גם המחשה משכנעת באשר לערכה ונכסיותה של ישראל, עבור ארה"ב, באזור הזה".

למה העולם שותק מול השימוש בטילי מצרר?

"אני מתפלא שאתה מתפלא על כך", עונה בן שבת בקצרה.

לגבי טילי המצרר אומר בן שבת: "היירוט הוא רק מרכיב אחד מתוך סל של מאמצים שנעשים כדי להפחית את סכנת הפגיעה מטילים. בסופו של יום צריך לבחון את הנזק הממשי שנגרם מהטילים הללו ביחס לפוטנציאל שנשקף מהם. אמנם כל אדם שנהרג הוא עולם מלא וכל פצוע או נפגע חרדה סוחב איתו צלקת גופנית או נפשית, אבל כשמסתכלים על התמונה הכללית של הנתונים, הציון הכללי שמגיע לסך המאמצים הישראליים הוא גבוה".

איך האיראנים מצליחים עדיין לשגר טילים בתדירות למרות הלחץ שאנחנו מפעילים ולמרות שאנחנו שולטים להם בשמיים?

"ראשית", אומר בן שבת, "אין כיסוי הרמטי, ראינו זאת גם בזירות האחרות שבהן נלחמנו וקל וחומר כשמדובר במדינה בעלת שטח עצום כל כך. שנית, חשוב לראות גם את המגמה, לפי דברי שר המלחמה האמריקאי הגסת' שיגורי הטילים והכטב"מים מאיראן ירדו בשיעור של 90% מתחילת המלחמה".

"שלישית", ממשיך בן שבת, "הצהרת ראש הממשלה אמש כללה בשורה חשובה בנוגע לכך. הוא ציין שכבר עתה אין לאיראן אפשרות לייצר טילים בליסטיים נוספים. אמנם נכון הוא שהאיראנים יכולים להמשיך ולהפר את שגרת חיינו גם באמצעות מספר קטן של טילים שהם משגרים לאזורים שונים לאורך כל שעות היממה, אבל בעניין הזה הזמן פועל לרעתם".

האם יש מצב שהמלחמה באיראן תסתיים והמערכה בלבנון תימשך?

"כן, אבל התוצאה באיראן בהכרח תשפיע על אורך הנשימה, על הרוח ועל יכולת העמידה של חיזבאללה".