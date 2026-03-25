מנכ"לית נשיאות המגזר העסקי הגר יהב פורשת מתפקידה לאחר 6 שנות ניהול הארגון היציג המרכזי של בעלי העסקים בישראל - כך נודע לגלובס. את יהב מועמדת להחליף כמנכ"לית עו"ד לירון בנדק, היועצת המשפטית וסמנכ"לית הרגולציה של הנשיאות.

ההודעה על עזיבתה של יהב מגיעה רגע לאחר סיום המשא ומתן בין הנשיאות למשרד האוצר על מודל החל"ת של המדינה למבצע "שאגת הארי", ובעיצומם של המגעים בין הצדדים לסגירת מתווה מענקי הפיצויים לעסקים שהכנסתם נפגעה במערכה הצבאית. היא צפויה להשלים את עיקר המשא ומתן עד לסיום תפקידה לאחר חג הפסח.

כמנכ"לית הנשיאות מאז שנת 2020, הובילה יהב מאבקים רבים מול משרד האוצר במתווי סיוע למשק, מהקורונה, דרך חרבות ברזל ועד לסבב הנוכחי מול איראן. יו"ר הנשיאות דובי אמיתי הוא הדמות המוכרת יותר בארגון, זה שנמצא בקדמת הבמה. יהב הייתה ידועה כאשת סודו, זו שמביאה את ההסכמות מאחורי הקלעים, מול חברי הכנסת בוועדות ומול הדרגים המקצועיים באוצר, ב"דילים" יצירתיים להגנת האינטרסים של בעלי העסקים.

המנכ"לית המיועדת בנדק כיהנה כיועמ"שית נשיאות המגזר העסקי והתאחדות האיכרים בחמש השנים האחרונות - ההתאחדות שבראשה עומד יו"ר הנשיאות אמיתי. מינויה של בנדק יובא הערב (ד') על ידי אמיתי לאישור בישיבת הנשיאות.

התפקיד החדש של יהב

מניהול נשיאות המגזר העסקי, תעבור יהב לתפקיד מנכ"לית פורום חברות התחבורה הציבוריות התחרותיות - הלובי של מפעילות האוטובוסים הפרטיות. בתפקיד זה היא תחליף את אמיר שניידר, מי שהיה קודם לכן ראש מטה שר האוצר לשעבר אביגדור ליברמן.

בנוסף למשרתה, משמשת יהב גם כדירקטורית במספר חברות ציבוריות וחברת מועצה ברשות שדות התעופה. בתחילת דרכה המקצועית שימשה כיועצת פרלמנטרית של שני ראשי ממשלה, אריאל שרון ואהוד אולמרט.

"אחרי שש שנים גדושות בעשייה, ודווקא בעת הזו, כשהמשק הישראלי ניצב בפני אתגרים משמעותיים, אני בוחרת לסיים את פרק כהונתי בתחושת שליחות גדולה", מסרה יהב. "הדרך שעשינו יחד בנשיאות המגזר העסקי הוכיחה כי כוחנו באחדותנו. אני מבקשת להודות מקרב לב ליו"ר הנשיאות, דובי אמיתי, על השותפות האמיצה, על הגיבוי המלא ועל המנהיגות השקולה והנחושה שהוביל למען המעסיקים בישראל. תודה עמוקה נתונה גם לראשי הארגונים כולם - השותפות המקצועית והאישית איתכם הייתה עבורי השראה יומיומית, ויחד הצלחנו לבסס את נשיאות המגזר העסקי כעמוד השדרה האיתן של הכלכלה הישראלית".