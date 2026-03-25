ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ מנכ"לית נשיאות המגזר העסקי פורשת, וזו המועמדת להחליפה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נשיאות המגזר העסקי | בלעדי

מנכ"לית נשיאות המגזר העסקי תפרוש בסוף המו"מ עם האוצר, וזו המועמדת להחליפה

הגר יהב פורשת לאחר שש שנים בתפקיד • עו"ד לירון בנדק, היועצת המשפטית וסמנכ"לית הרגולציה של הנשיאות, מועמדת להחליפה

אורן דורי 17:04
הגר יהב / צילום: עוז שכטר
הגר יהב / צילום: עוז שכטר

מנכ"לית נשיאות המגזר העסקי הגר יהב פורשת מתפקידה לאחר 6 שנות ניהול הארגון היציג המרכזי של בעלי העסקים בישראל - כך נודע לגלובס. את יהב מועמדת להחליף כמנכ"לית עו"ד לירון בנדק, היועצת המשפטית וסמנכ"לית הרגולציה של הנשיאות.

ההודעה על עזיבתה של יהב מגיעה רגע לאחר סיום המשא ומתן בין הנשיאות למשרד האוצר על מודל החל"ת של המדינה למבצע "שאגת הארי", ובעיצומם של המגעים בין הצדדים לסגירת מתווה מענקי הפיצויים לעסקים שהכנסתם נפגעה במערכה הצבאית. היא צפויה להשלים את עיקר המשא ומתן עד לסיום תפקידה לאחר חג הפסח.

כמנכ"לית הנשיאות מאז שנת 2020, הובילה יהב מאבקים רבים מול משרד האוצר במתווי סיוע למשק, מהקורונה, דרך חרבות ברזל ועד לסבב הנוכחי מול איראן. יו"ר הנשיאות דובי אמיתי הוא הדמות המוכרת יותר בארגון, זה שנמצא בקדמת הבמה. יהב הייתה ידועה כאשת סודו, זו שמביאה את ההסכמות מאחורי הקלעים, מול חברי הכנסת בוועדות ומול הדרגים המקצועיים באוצר, ב"דילים" יצירתיים להגנת האינטרסים של בעלי העסקים.

המנכ"לית המיועדת בנדק כיהנה כיועמ"שית נשיאות המגזר העסקי והתאחדות האיכרים בחמש השנים האחרונות - ההתאחדות שבראשה עומד יו"ר הנשיאות אמיתי. מינויה של בנדק יובא הערב (ד') על ידי אמיתי לאישור בישיבת הנשיאות.

התפקיד החדש של יהב

מניהול נשיאות המגזר העסקי, תעבור יהב לתפקיד מנכ"לית פורום חברות התחבורה הציבוריות התחרותיות - הלובי של מפעילות האוטובוסים הפרטיות. בתפקיד זה היא תחליף את אמיר שניידר, מי שהיה קודם לכן ראש מטה שר האוצר לשעבר אביגדור ליברמן.

בנוסף למשרתה, משמשת יהב גם כדירקטורית במספר חברות ציבוריות וחברת מועצה ברשות שדות התעופה. בתחילת דרכה המקצועית שימשה כיועצת פרלמנטרית של שני ראשי ממשלה, אריאל שרון ואהוד אולמרט.

"אחרי שש שנים גדושות בעשייה, ודווקא בעת הזו, כשהמשק הישראלי ניצב בפני אתגרים משמעותיים, אני בוחרת לסיים את פרק כהונתי בתחושת שליחות גדולה", מסרה יהב. "הדרך שעשינו יחד בנשיאות המגזר העסקי הוכיחה כי כוחנו באחדותנו. אני מבקשת להודות מקרב לב ליו"ר הנשיאות, דובי אמיתי, על השותפות האמיצה, על הגיבוי המלא ועל המנהיגות השקולה והנחושה שהוביל למען המעסיקים בישראל. תודה עמוקה נתונה גם לראשי הארגונים כולם - השותפות המקצועית והאישית איתכם הייתה עבורי השראה יומיומית, ויחד הצלחנו לבסס את נשיאות המגזר העסקי כעמוד השדרה האיתן של הכלכלה הישראלית".