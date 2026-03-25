יש תאריך: מודל הפרסום של yes בסטרימינג יושק ב-10 במאי

כמעט שנה וחצי אחרי שהכריזה לראשונה על המהלך, ל-yes יש תאריך להכנסת הפרסום לפלטפורמות הסטרימינג שלה: 10 במאי. לחברה יש כ-492 אלף מנויים בטלוויזיה על גבי האינטרנט, שכוללת את סטינג ואת yes+, מתוך 565 אלף לקוחות בסך הכול.

הפרסום יהיה מוגבל ונקודתי, כאשר בשלב ראשון הוא ישולב רק לפני תכני VOD (אך לא בתכני ילדים). בהמשך הוא יתרחב לאזורים נוספים, למשל בעת לחיצה על כפתור ה-Pause להשהיית הצפייה (ואז יהיה מדובר בבאנר). על מנת שלא לפגוע בחוויית הצפייה השוטפת, הפרסום לא יהיה במהלכה.

ככל הידוע, המנויים יוכלו לבחור בין מסלול ללא פרסומות למסלול מוזל עם פרסומות, ובכך החברה תוכל להימנע מהעלאת מחירים - אך עדיין לא ברור מה יהיה התמחור.

נזכיר כי בספטמבר האחרון בחרה yes בחברות שיטפלו בשיווק ובתפעול פעילות הפרסום שלה: RGE וטאבולה. ההסכם בין הצדדים נחתם לשלוש שנים עם אפשרות להארכה בשנתיים נוספות, כאשר מדיניות הפרסום נקבעת על ידי yes, בעוד RGE וטאבולה מובילות את התהליך מול המפרסמים. בשלב זה, עדיין לא ידוע מי יהיו המפרסמים הראשונים, ומה יהיו הסכומים שיתבקשו לשלם.

שוק של 4 מיליארד שקל

כמו שחקניות אחרות בשוק הטלוויזיה, גם yes מחפשת מנועי צמיחה חדשים. אחרי שיתוף הפעולה בתחום התוכן עם המתחרה פרטנר, שיצא לדרך באוקטובר האחרון, מגיע המהלך הנוכחי שעשוי להגדיל את הכנסותיה בעשרות מיליוני שקלים בשנה במהלך התקופה המדוברת. בדוחות השנתיים של החברה האם, בזק, הוערך כי להסכם תהיה השפעה חשבונאית חיובית מהותית חד-פעמית בגובה של כ-72 מיליון שקל, בגין עליית ערך השווי של החברה.

מודל הפרסום בסטרימינג כבר קיים בעולם כמה שנים. הבולטת בתחום זה היא נטפליקס, שמציע לצרכנים (עדיין לא בישראל) לרכוש מנוי בסכום מופחת תמורת שיבוץ פרסומות - לפני ואחרי התוכניות הנצפות. שחקניות גלובליות נוספות שהכניסו מודל פרסום הן סקיי, קנאל פלוס, קומקאסט, דיסני פלוס ו-HBO MAX (שנכנסה השנה לישראל כשירות סטרימינג עצמאי, אך לא מפעילה כאן את המודל).

בארץ, yes הייתה הראשונה להכריז על מהלך כזה, אשר עשוי להשפיע על השוק כולו. פרסום ממוקד, שמותאם לקהל שצופה בו (חובבי ספורט, נשים וכו') היה עד כה זמין רק בזירה הדיגיטלית, והוא נחשב לאפקטיבי יותר מהפסקת פרסומות "רגילה".

שוק הפרסום הישראלי מגלגל כ-4 מיליארד שקל בשנה. השאלה הגדולה היא כיצד ישפיע המהלך של yes על היקף השוק - האם הוא יגדל או שיהיה מדובר בעיקר בהסטת תקציבים - והאם ומתי יבואו עוד שחקניות גדולות בעקבותיה.