כלל מציגה קפיצה ברווח והון עצמי של מעל 10 מיליארד שקל

קבוצת כלל בניהולו של יורם נוה מסכמת את שנת 2025 עם התוצאות הטובות בתולדותיה. הרווח הכולל לאחר מס זינק בכ-47% והסתכם בכ-2.27 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.5 מיליארד שקל אשתקד. זאת, בין היתר, הן בשל צמיחה אורגנית בפעילויות הקבוצה והן בשל העליות החדות בשוק ההון המקומי.

על רקע התוצאות, כלל תמשיך במדיניות הדיבידנד שלה - החברות בנות מחלקות דיבידנד בגובה 30%-50% לחברה האם, וזו מחלקת כמחצית מהסכום לבעלי המניות. כעת תחלק הקבוצה כ-400 שקל מיליון שקל לבעלי המניות. במקביל, ההון העצמי של החברה נאמד ב-10.8 מיליארד שקל.

התשואה על ההון של הקבוצה עומדת על 26.1%: בכך כלל סוגרת פערים היסטוריים מול המתחרות עם נתונים דומים להפניקס והראל . נתון גבוה זה, המאפיין גם את החברות האחרות בענף, מושפע הן מאירועים חד פעמיים כמו שינוי התקן החשבונאי IFRS 17, והן מצמיחה אורגנית בפעילויות השונות.

כך למשל, תחום החיסכון ארוך הטווח הטווח אחראי לרווח של 1.1 מיליארד שקל לפני מס, עלייה של כ-390 מיליון שקל, ותחום ביטוחי הבריאות צמח גם הוא והניב רווח של 532 מיליארד שקל. נתון בולט הוא סך הנכסים שמנהלת הקבוצה, שעמד בסוף השנה החולפת על 420 מיליארד שקל - גידול דו ספרתי ביחס ל-2024. יותר ממחצית (250 מיליון שקל) בקרנות הפנסיה וקופות הגמל. מגמה

בולטת בהקשר זה היא המשך הנטישה של ביטוחי המנהלים במקביל לצמיחה בקרנות הפנסיה בענף כולו. נתח השוק של כלל מקרנות הפנסיה החדשות עומד על 14.9%, ירידה קלה ביחס לשנה הקודמת.

בכלל מתייחסים גם לפעילות חברת כרטיסי האשראי מקס שבבעלותם. שם, התשואה על ההון עמדה ב-2025 על 14.9% בנטרול השפעות חד פעמיות - הגבוה בענף כרטיסי האשראי. בהקשר זה, אין התייחסות ישירה להשלכות מבצע שאגת הארי על הפעילות הנוכחית של מקס. ניתן להעריך כי הירידה ברכישות בכרטיסי האשראי בכלל בימים הראשונים למלחמה תשפיע גם היא, אך ההיסטוריה הקצרה מלמדת כי לרוב כי בתקופות שאחרי ניתן לצפות לפיצוי מסוים.

בימים אלו נידונה בכנסת הרפורמה שתאפשר לגופים נוספים להפוך ל"בנק קטן", ולהציע פיקדונות בדומה לבנקים. אחת השאלות המרכזיות בשנה הקרובה היא אם כלל ויתר החברות בענף ימצאו עניין בכך ויצטרפו לתחום.

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים: "תוצאותיה של כלל ביטוח ופיננסים לשנת 2025 משקפות שיא בפעילות הקבוצה, עם צמיחה משמעותית ברווחיות ובהון. הישגים אלה הם תוצאה של מימוש אסטרטגיה ברורה, ניהול השקעות מקצועי, יכולת ביצוע גבוהה לאורך זמן ורוח גבית של שוק ההון. בשנת 2025, השיגה החברה תוצאות הגבוהות משמעותית מהיעדים שנקבעו לשנת 2027 במונחי רווחיות, תשואה על ההון וחלוקת דיבידנד. הקבוצה צפויה להשלים תכנית אסטרטגית חדשה בהמשך השנה ובהתאם תקבע יעדים מעודכנים".