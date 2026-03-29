לעוקבים אחר מניות השורה השלישית בבורסה בת"א היה קשה לפספס את הדרמה האחרונה במניית החברה הביטחונית הקטנה אירודרום , שזינקה תוך שלושה חודשים בפי 10, לאחר שהכריזה על מספר הסכמי השקעה במניותיה.

אירודרום פועלת בתחום הביטחוני החם של כלי טיס בלתי מאוישים. החברה מתמקדת בתכנון, פיתוח, ייצור ואינטגרציה של כטב"מים לשימושים צבאיים ואזרחיים לצד איסוף, ניתוח ועיבוד מידע באמצעותם.

● מבצעי המימון ושיעורי התפוסה: אמפא מציגה דוחות ראשונים

● מאבק בתוך המשפחה: בעלי מניות ברדקום דורשים להדיח 5 דירקטורים

לפני קצת יותר משנה, צנחה מניית אירודרום אחרי שנודע שמשרד הביטחון צמצם הזמנה גדולה מהחברה, ובהמשך נודע שהחברה עיכבה דיווח בנושא. בעקבות זאת נאלץ מייסד החברה, רועי דגני, להתפטר מניהולה ובהמשך פורסם דוח ביקורת של רשות ני"ע ממנו עלתה "תמונה מדאיגה וחמורה".

ממצאי הביקורת העלו כשלים מהותיים בתהליכי קבלת ההחלטות הניהוליות בחברה, בדגש על המנכ"ל לשעבר. בדצמבר 2025 נערך חיפוש במשרדי החברה ובכירים בעבר ובהווה נחקרו.

ובחזרה לרנסנס המחודש במניה: בשבוע שעבר נודע כי מי שיהפוך בקרוב למשקיע הגדול באירודרום, בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות, הוא איש העסקים רונן אלעד - שיחזיק באמצעות חברה בבעלותו בכ־30% מהמניות וימונה גם לדירקטור בחברה. ההשקעה של אלעד באירודרום, הנסחרת כעת בשווי של יותר מרבע מיליארד שקל, מתבצעת במחיר שהיה גבוה ממחיר השוק כשעסקת ההשקעה נחתמה, אך הזינוק במניה מאז הפך אותו להנחה של כ-70% ביחס למחיר הבורסה.

אלעד, 61, שכבר עשה לעצמו שם ברכישת חברות, השבחתן והכנסת שותפים אסטרטגיים, לא מגיע לבדו לאירודרום. הוא מביא איתו שלושה "כוכבים" בולטים: אנשי הנדל"ן ברק רוזן ואסי טוכמאייר (בעלי ענקית הנדל"ן, ישראל קנדה) וכן את ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן.

אלעד התקשר בהסכם אופציה עם רוזן, שאם תמומש יקטן חלקו ל־15% ממניות אירודרום ורוזן יחזיק 14.3% (כאשר רוזן יוכל להסב חלק מהאופציות שלו לידי טוכמאייר וכהן).

לפי הזימון לאסיפת בעלי המניות, צירופם של השלושה על ידי אלעד נועד לתמוך ולחזק היבטים אסטרטגיים שונים בפעילות אירודרום - כהן, שמיועד לתרום להאצת פעילות הפיתוח העסקי וחיזוק קשריה בזירה הבינלאומית, ורוזן וטוכמאייר שיחזקו את ממשקיה מול שוק ההון והמערכת הפיננסית.

גם לאלעד עצמו יש ניסיון לא קטן בשוק ההון, אולם הוא הרבה פחות מוכר מצמד יזמי הנדל"ן האמביציוזיים. מי שבעברו הצבאי שירת בשייטת 13 (בדרגת רב סרן), מחזיק כיום בחברות הפועלות בתחומי התשתיות והתעשייה, כשבעבר החזיק גם ברשת המוצרים לתינוקות שילב והיה שותף להקמת רשת המוצרים לבית ג'מבו יוון.

אלעד עצמו, לא אוהב להתראיין. ניסיון לתהות על קנקנו בשיחות עם שותפים בהווה ובעבר מעלה בעיקר דברי שבח. ברק רוזן, שיהפוך בקרוב לשותפו באירודרום, אומר לגלובס כי הוא "איש עבודה, מדבר איתי בשש בבוקר. הוא מלח הארץ, אחלה גבר; אוהב מאוד ספורט, אוהב יוגה ופאזלים; גר בסביון, מארח בחגים ובשבתות עשרות אנשים".

שהעובדים יבואו עם חיוך

השקעה משמעותית בפורטפוליו של אלעד היא בחברת התעשייה סינרג'י כבלים, שנוסדה לפני הקמת המדינה, ומייצרת כבלי נחושת להולכת חשמל ממפעלה בשדרות. אלעד משמש כיום כיו"ר החברה, שאותה רכש מידי קרן פורטיסימו בשנת 2021 לפי שווי זעום של כ־15 מיליון שקל, לאחר שנים ארוכות שבהן סבלה מקשיים ואף נדרשה להסדר חוב.

בהמשך הציף ערך משמעותי בהשקעתו, תחילה באמצעות תהליכי התייעלות והתרחבות, שהגדילו משמעותית את הכנסות סינרג'י ואת רווחיה, ובהמשך כשהכניס לפני שנתיים את קרן מנור אוורגרין להשקעה בחברה.

הקרן הזרימה 80 מיליון שקל תמורת 35% ממניות סינרג'י, ובהמשך מיזגה לתוכה את אחת מהחזקותיה - יונירום, שהיא ספקית מובילה של מערכות אל־פסק גדולות וציוד נלווה לחוות שרתים.

אבי אורטל, שמוביל את קרן מנור אוורגרין, אומר על אלעד כי "הוא שותף נהדר, אנחנו מתייעצים על כל דבר ונוצרה חברות מאוד גדולה, שלוקחת את העסק לגבהים חדשים".

לדברי אורטל החברה הממוזגת סינרג'י־יונירום הפכה לקבוצה גדולה בעולם תשתיות החשמל. "רונן כאיש עסקים עובד קשה, לומד את החברה לפרטים ומכיר טוב את קו הייצור, הוא נמצא שם ולא מנהל בשלט רחוק", הוא מוסיף. "מעבר לחריצות ולכך שהוא מכיר את העסק לפני ולפנים, הוא חבר טוב. יש הרבה אנשי עסקים מוצלחים וחכמים, אבל פה נוצרה גם שותפות אמת".

אלעד זוכה לפירגון, אולי לא טריוויאלי, גם מיו"ר ועד העובדים של סינרג'י, ניסים פרץ. "אני עובד בחברה משנת 1973. בעבר, כל מה שהשגנו לטובת העובדים היה בקשיים, אבל מאז שהגיע בעל הבית הזה - זה השתנה. כל בעיה אישית שיש לעובד, הוא אומר: 'ניסים, תגיד לי, כדי שכל מי שעובד איתי יהיה מבסוט ויבוא בחיוך לעבודה'. היום אין בחברה תחלופה של עובדים, רק חוסר".

מפעל סינרג'י שבשדרות, המעסיק כ־150 עובדים, עובד 24/7 כמפעל חיוני ולדברי פרץ (תושב המקום), כבר ארבעה ימים אחרי ה־7 באוקטובר חזר לעבודה סדירה. אלעד, הוא מוסיף, "היה עם האנשים בשטח. התייצב במפעל כמעט כל יום".

השקעה נוספת יש לאלעד בחברה התעשייתית פלסטופיל, שגם בה הוא משמש כיו"ר, ושלפחות בינתיים מתקשה להניב לו פירות. אלעד השקיע בחברה הבורסאית, העוסקת בייצור יריעות פלסטיק גמישות לאריזת מזון מצונן ולמוצרים אחרים, בשנת 2022 וכיום הוא מחזיק בכ־18% ממניותיה ושולט בה לצד קיבוץ הזורע (שמכר לו את המניות). פלסטופיל שלא משתתפת בחגיגת העליות בבורסה בת"א, נסחרת כיום בשווי של כ־100 מיליון שקל (דומה לזה שבו השקיע אלעד).

רונן אלעד אישי: בן 61, נשוי ואב ל־4, מתגורר בסביון

מקצועי: משקיע בחברות באמצעות חברת אלעד אחזקות שבבעלותו. לפני פעילותו העסקית התפרסם בתחום הספורט, כשרכש בשנת 2005 את קבוצת הכדורגל הפועל פתח תקווה, בה החזיק 4 שנים. כיום הוא חבר בוועד המנהל של עמותת "שער שוויון", שמקדמת מוביליות חברתית באמצעות כדורגל

עוד משהו: היה רב סרן בשייטת

ארבע שנים בהפועל פ"ת

שנים לפני שהתפרסם בעולם העסקים היה אלעד מוכר בחוגי הספורט כבעלים של קבוצת הכדורגל הפועל פתח תקווה, שאותה רכש ב־2005 וכעבור ארבע שנים הודיע על עזיבתו. הוא אמר אז (כפי שצוטט באתר וואלה): "ברמה המקצועית, אני מודה שעשיתי ים טעויות. עם זאת, כל אחד שיכול להתפנות רגשית וכלכלית ותהיה לו הזדמנות לקחת מועדון כדורגל, אני ממליץ בחום אחרי מה שעשיתי וקיבלתי בחוויה הזו".

כיום הכדורגל הוא חלק מהפעילות החברתית שלו, והוא בוועד המנהל של עמותת "שער שוויון", שמקדמת מוביליות חברתית באמצעות כדורגל.

"בשביל מטולה הוא 'אראלה ממפעל הפיס'"

ביישוב הצפוני מטולה, שספג פגיעות קשות במלחמה וכבר התחיל להתאושש, שוב מתמודדים בימים אלה עם אזעקות ומטחים בלתי פוסקים מכיוון לבנון. למרות זאת, ראש המועצה דוד אזולאי התפנה לספר על רונן אלעד, שמסייע לדבריו רבות ליישוב כבר קרוב לשנה וחצי. "את יודעת איך רונן שמור אצלי בטלפון? 'רונן אלעד אראלה'. הוא 'אראלה ממפעל הפיס' עבור מטולה", אומר אזולאי. הקשר בין אלעד למטולה התחיל בהפסקת האש בנובמבר 2024. אזולאי מספר שליישוב הגיעו אז קבוצות של מתנדבים לעזור בניקוי ופינוי, ובאחת הקבוצות הגיעה גם אשתו של אלעד, והיא זו שאמרה לו "אתה הולך לעזור למטולה". לדברי אזולאי, "אחרי שבוע מגיע אליי אדם, אומר לי שלום, אני רונן, כל מה שאתה צריך למטולה - תגיד. מאז, כמעט כל דבר שאנחנו צריכים אנחנו מקבלים". מה למשל?

אזולאי: "כשהמשפחות חזרו למטולה אחרי המלחמה והתחילו לארגן ולנקות את הבתים, קיבלנו החלטה שנחלק ארוחת צהריים חינם לתושבים. רונן שאל כמה צריכים, אמרתי לו שסדר גודל של 100 אלף שקל. למחרת המתנ"ס קיבל 100 אלף שקל. "עוד דוגמה, למטולה הייתה חברה כלכלית שהוקפאה בעבר; להקים חברה כלכלית ברשות מקומית מול משרד הפנים ומשרד המשפטים וכל כאב הראש של מס הכנסה ומע"מ - זה בערך כמו ללכת ברגל לכור בפורדו ולחזור חזרה, אלה הזמנים פחות או יותר. רונן לקח צוות שלו של רואי חשבון ועורכי דין, שעבדו מול כל המשרדים הרלוונטיים ולפני שלושה חודשים קמה חברה כלכלית במטולה. אנחנו גם מקימים מרכז חוסן שייתן טיפולים נפשיים למטולה והאזור, ורונן אמר שסינרג'י תהיה אחראית על הטיפול השוטף במקום. הוא גם השיג לנו תרומות כספיות והנחות בקניית ציוד". גם במבצע הנוכחי אלעד מעורב בקשר עם מטולה. "התחלנו לדבר על הפוגה לגיל השלישי, לבני נוער ומשפחות עם ילדים. תוך כדי שאני מדבר עם המנכ"לית שלי והוא יושב ליד, רונן שואל כמה חדרים אתם צריכים, הוא על הקו עם בעלי ישראל קנדה (שותפיו באירודרום, רוזן וטוכמאייר, ש.ח.ו) שתרמו 100 חדרים. ברגעים אלה המשפחות נהנות במלון שלה באילת, אחרי שבשבוע שעבר בני הגיל השלישי היו במלון שלה בירושלים". לדברי אזולאי, "רונן מגיע פעם בשבוע־שבועיים לכמה שעות טובות ואנחנו יושבים על תוכניות לעתיד - תיירות, אטרקציות, עסקים. זה לא משהו חד־פעמי, אלא תהליך. והכול בשקט ובענווה ובלי לבקש כלום".

"מותח את החבל"

בשנת 2017 עלה שמו של אלעד לראשונה לכותרות הכלכליות, כשרכש את פעילות ברי המים של אלקטרה מוצרי צריכה בכ־10 מיליון שקל. בסוף אותה שנה העלה הילוך כשרכש את רשת המוצרים לתינוקות שילב מידי המייסדים, שושי ואיציק אורן.

המהלך הראשון שביצע אלעד לאחר ההשקעה בשילב דומה במידה מסוימת למהלך המתוכנן באירודרום ומגדר מבחינתו את הסיכון. שבועות ספורים לאחר שנודע שהוא רוכש את החברה ממייסדיה בכ־75 מיליון שקל, הוא הכניס כשותפה את קבוצת האופנה פוקס של הראל ויזל בהחזקה של מחצית מהחברה.

בדיווחים בתקשורת נכתב שאת חלקו ברכישה מימן אלעד באמצעות הלוואה, והכנסת פוקס לעסקה הובילה לכך ש"כמעט לא הוציא כסף מכיסו ברכישה". באירודרום, כאמור, עוד טרם אישור ההשקעה הוא הודיע על שילובם הצפוי של רוזן, טוכמאייר וכהן.

בשנת 2020 מכר אלעד את החזקותיו בשילב לידי פוקס ובנק הפועלים לפי שווי כפול מזה שבו רכש את הרשת ורשם אקזיט נאה. אשתקד, נפרד מהחזקה משותפת נוספת עם פוקס ברשת המוצרים לבית ג'מבו, כשמכר לה את החזקותיו (10%) תמורת 12.5 מיליון שקל. בעבר ניהל מגעים לרכישת מחצית מרשת הציוד המשרדי אופיס דיפו מידי רני צים אך העסקה לא יצאה לפועל.

בשנת 2023, השקיע אלעד במניות חברת הקנאביס הבורסאית תיקון עולם במטרה למזג לתוכה פעילות תעשייתית, כולל זו של סינרג'י, אך לבסוף ההסכם פקע. תיקון עולם נותרה בתחום הקנאביס עם פעילות קטנה יחסית ושווי זניח, כשאלעד, המחזיק פחות מ־5% מהמניות, משמש כמנכ"ל החברה.

מהלכים שעשה אלעד בחברות אחרות בהן השקיע בעבר עשויים לסמן את הכיוון גם באירודרום: מהלכי התרחבות באמצעות מיזוגים ורכישות. לפי גורם בתעשייה, "כל ההשקעות אצלו באות מהסתכלות וראייה של העתיד, ותמיד קודמת להן עבודת מחקר שכוללת למידה והבנה של התחום".

בהשקעה באירודרום, הוא טוען, שלוש שנות מלחמה מלמדות איך ייראו המלחמות הבאות ואיך להיערך אליהן, ותחום הכטב"מים שבו החברה פעילה בולט מאוד והפך לתחום חם מאוד, גם בארה"ב.

גורם בשוק מספר על אלעד שהוא נוטה למתוח את המו"מ לקצה ומתעקש להיכנס לפרטים הקטנים. כלומר, הוא מתקשה להתפשר עם הצד השני ו"לתת לו חבל". אותו גורם אומר כי "זו ה'ממזריות' שלו, הוא לא מרפה ובסופו של דבר זה כנראה מצליח לו".